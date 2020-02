Précédemment dans Madoka Magica...

Partager

Aujourd’hui, on vous donne les clés pour comprendre Magia Record, le super spin-off de l’anime Puella Magi Madoka Magica !

Pour comprendre Magia Record, adapté du jeu mobile éponyme, il est préférable d’avoir d’abord regardé les aventures de Madoka (disponibles sur Wakanim). Cependant, on est plutôt sympas, donc si vous manquez de temps ou avez la mémoire courte, on vous récapitule Puella Magi Madoka Magica, l’histoire originale, tout de suite !

Créé en 2011 par le Studio Shaft (March comes in like a lion, saga Monogatari, Shin Negima!?), Puella Magi Madoka Magica commence comme un anime de Magical Girls on ne peut plus classique.

Madoka Kaname, élève de 4ème au collège de Mitakihara, mène une vie tout à fait ordinaire jusqu’à l’arrivée dans sa classe de Homura Akemi, une jeune fille à l’allure froide et détachée.

Madoka Kaname

En plus d’avoir l’air de connaître Madoka, Homura surpasse tous les autres élèves en maths comme en sport. Notre jeune héroïne en est troublée, encore plus lorsque Homura lui donne sans raison apparente cet avertissement : « Kaname Madoka, penses-tu que ta vie est précieuse ? (...) alors ne pense surtout pas à changer. Sinon, tu perdras tout ce à quoi tu tiens. ».

Peu de temps après cette rencontre des plus étranges, Madoka croise le chemin de Kuybey, une petite créature blanche toute mignonne aux airs de félin. Alors que Homura cherche à l’éliminer, Kyubey appelle Madoka à l’aide. La jeune fille ne comprend pas qui est réellement sa nouvelle camarade de classe, et surtout pourquoi elle cherche à tuer Kyubey de manière si brutale.

Alors que sa meilleure amie Sayaka Miki vient de la rejoindre sur les lieux, Madoka et elle se retrouvent entraînées dans un espace altéré, sorte de dimension parallèle psychédélique où les deux amies sont poursuivies par de géants papillons rouges, des paires de ciseaux acérées et des boules de cotons à moustaches. Diverses matières et couleurs se mélangent dans un monde sans queue ni tête des plus effrayants...

Heureusement, Mami Tomoe arrive à la rescousse. À l’aide d’une pierre jaune en forme d’œuf, elle se transforme en Puella Magi sous les yeux de Madoka et Sayaka et détruit la sorcière à l’origine de cet espace altéré.

Mami Tomoe

Après toute cette confusion, Madoka et Sayaka décide de se rendre chez Mami pour obtenir des explications. Kyubey, qui semble avoir « choisi » les deux filles, est également de la partie. Mami explique alors le fonctionnement des Puella Magi.

Elle commence par leur montrer la pierre jaune, sa Soul Gem, qui lui sert à se transformer. Une Soul Gem est créée lorsqu’une fille passe un contrat avec Kyubey. Elle est la source des pouvoirs magiques et l’emblème des Puella Magi. Kyubey peut réaliser n’importe quel souhait. En échange, la jeune fille ayant fait le vœu aura le devoir de chasser les sorcières jusqu’à la fin de sa vie. Lorsque le contrat est passé, une Soul Gem est produite et la jeune fille devient une Puella Magi.

Mais chasser les sorcières, ce n’est pas si simple. Créées à partir de malédictions, elles sont les ennemies naturelles des Puella Magi. Elles apportent le désespoir et sont d’autant plus dangereuses que seules les magiciennes pevent déceler leur présence. Les malédictions qu'elles répandent infectent les humains et entraînent des meurtres gratuits, des suicides inexpliqués. C’est un véritable fléau, et devoir se battre contre elles signifie côtoyer la mort chaque jour...

Madoka et Sayaka sont choquées par ce qu’elles viennent d’apprendre : qu’un tel danger existe sans que personne ne s'en rende compte est tout bonnement effrayant (et on peut les comprendre). Et le fait que Kyubey les ait choisies n’arrange rien ; les deux jeunes filles commencent sérieusement à se demander quel souhait vaudrait la peine de mettre leur vie en jeu.

Kyubey

En accompagnant Mami à la chasse, Madoka et Sayaka apprennent que les Soul Gem ont une particularité très importante : à chaque mauvaise pensée de leurs porteuses, elles se chargent petit à petit en impuretés. Le seul moyen de les purifier est de combattre des sorcières qui, lorsqu’elles meurent, relâchent ce qu’on appelle des Grief Seeds. En faisant entrer en contact leur Soul Gem et une Grief Seed, les Puella Magi retirent les impuretés. C’est un cercle qui ne s’arrête jamais.

! Attention, à partir d’ici, on spoile. Dernière chance de faire demi-tour et regarder la série !

Homura, qui suit ce qui se passe de près, répète plusieurs fois à Madoka et Sayaka que devenir une Puella Magi est une grave erreur sans leur expliquer pourquoi. Puis, un soir où les deux amies se retrouvent dans l’espace altéré d’une sorcière avec Mami, le combat prend un tournant catastrophique : Mami meurt. Homura arrive quelques secondes après et se débarrasse de la sorcière. Madoka et Sayaka, anéanties, décident de ne plus prendre part à cette histoire de Puella Magi.

Mais Sayaka vascille ; le garçon qu’elle aime a besoin de soins et seul un miracle peut le guérir. La jeune fille décide que cela en vaut la peine. Elle passe un contrat avec Kyubey : la guérison de Kyosuke contre une vie de Puella Magi.

Sayaka Miki



Sayaka possède désormais une Soul Gem et des pouvoirs magiques. Madoka l’accompagne à la chasse, au grand dam de Homura qui continue d’essayer de la raisonner. Kyubey ne lui facilite pas la tâche ; il ne cesse de demander à Madoka quel sera son vœu. Selon lui, Madoka Kaname a le plus gros potentiel jamais vu pour devenir une Puella Magi d’exception. Il VEUT qu’elle passe le contrat.

Les filles font ensuite la rencontre de Kyôko Sakura, une autre Puella Magi. Après quelques querelles de territoire avec Sayaka, elle se joint à la bande.

Leurs parties de chasse sont plus surpenantes les unes que les autres. Les quatre filles ne s'entendent pas forcément bien, mais leur but est le même : éliminer les sorcières coûte-que-coûte et éviter les victimes collatérales.

Lors d’un de leurs échanges un peu agité, elles font une horrible découverte : les Soul Gem créées par Kyubey renferment en réalité les âmes des Puella Magi. Cela signifie littéralement que leur corps n’est plus qu’une enveloppe interchangeable, leur vie étant en fait contenue dans leur gemme.

Madoka, Sayaka, Homura et Kyôko sont désormais liées par cette information qu’elles seules connaissent. Et malheureusement pour elles, un malheur n'arrive jamais seul : la Nuit de Walpurgis, sorcière la plus puissante du monde, est sur le point d’arriver en ville.

Mais ce n’est que le début des ennuis. Sayaka, rongée par la colère de n’avoir pu avouer ses sentiments à l’homme qu’elle aime, sombre dans le désespoir et devient une sorcière. Voilà la vérité ultime cachée par Kyubey : lorsqu'elles sont submergées par leurs mauvaises émotions et que leur Soul Gem est complètement noircie, les Puella Magi se transforment en sorcières. Kyôko meurt en essayant, en vain, de sauver Sayaka.



Kyôko Sakura

Après ça, Homura annonce à Madoka qu’elle compte vaincre la Nuit de Walpurgis seule. Mais devant la mine douteuse de son amie, Homura craque et lui avoue tout : son pouvoir de Puella Magi lui permet en réalité de remonter dans le temps, et elle n’a cessé de l’utiliser pour tenter de sauver la vie de Madoka face à la Nuit de Walpurgis. Ella a fait un nombre de tentatives incalculables sans jamais réussir.

Kyubey énonce alors son hypothèse quant au fort potentiel de Madoka : le pouvoir d'une Puella Magi étant déterminé par l’importance de son destin, ce sont sans doute les nombreux retours dans le temps de Homura qui ont augmenté le poids du destin que Madoka porte sur ses épaules.

La Nuit de Walpurgis arrive, se manifestant sous forme de catastrophe naturelle aux yeux des humains ordinaires. Homura l'affronte seule en utilisant de l'armement lourd : missiles et roquettes par dizaines sont de la partie. Mais ça ne suffit pas.

Homura Akemi

Même si elle sait qu’elle va échouer, Homura ne peut se résoudre à remonter le temps une nouvelle fois maintenant qu'elle sait que cela influe le poids du destin de Madoka. Mais Madoka a un plan pour arrêter cette spirale infernale ; il est temps pour elle devenir une Puella Magi. Elle formule son souhait : devenir la seule et unique Puella Magi qui tuerait de ses mains toutes les sorcières avant même qu'elles naissent, dans le passé comme dans le futur.

Grâce à ses nouveaux pouvoirs, elle abat la Nuit de Walpurgis d’un seul coup. Le pouvoir de toutes les Puella Magi du monde fusionne avec le sien et permet à toutes les jeunes magiciennes, au moment de leur trépas, de ne pas se changer en sorcières et de mourir avec sérénité.

Avec son pouvoir temporel, Homura assiste à la restructuration de l'univers causée par le pouvoir de Madoka. Après avoir éliminé toutes les malédictions, Madoka se désintègre et devient une entité abstraite omnisciente dont tout le monde oubliera l'existence.

Madoka Kaname

Homura est renvoyée sur Terre. Elle et le petit frère de Madoka sont apparemment les seuls à se souvenir d’elle. Dans cette nouvelle réalité, Mami et Kyôko sont toujours en vie. Sayaka demeure morte au combat, mais son âme désormais apaisée a rejoint celle de Madoka.

Grâce à notre héroïne, la naissance des sorcières est devenue impossible. Les malédictions continuent de se manifester sous la forme de démons, mais les Puella Magi sont désormais certaines de pouvoir mourir sans jamais se transformer en sorcières !

Voilà pour ce qui est de récapituler Puella Magi Madoka Magika. Ce n’est pas la plus simple des histoires, mais qu’est-ce que c’est bien animé et scénarisé ! La réalisation de Yukihiro Miyamoto et Akiyuki Simbo rend cet anime hors du commun très agréable à regarder et les personnages sont si attachants que ça en devient presque problématique (on parle quand même d’une série de Magical Girls où les morts s’enchaînent à un rythme effréné...). Et on notera au passage que la bande son de Yuki Kajiura est tout simplement sublime !

Passons maintenant à Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, qui se déroule supposément pendant une des timeline créée par Homura (pas de surprises donc si on retrouve des personnages de l’univers de Madoka).

On suit cette fois les aventures de Iroha Tamaki, une Puella Magi incapable de se rappeler le vœu qu'elle a fait auprès de Kyubey.

Iroha Tamaki

Iroha entend alors parler d’une rumeur : « les Puella Magi pourront trouver le salut si elles se rendent à Kamihama ». Qu’est-ce que cela signifie ? Peut-il y avoir un lien avec son souhait oublié et ce vide qu'elle ressent chaque jour ? C’est ce qu’elle tentera de découvrir avec ses amies Puella Magi rencontrées en cours de route, tout en combattant des créatures les plus étranges les unes que les autres...

Comme dans l’anime original, on retrouve dans Magia Record un univers psychédélique très travaillé et une animation de qualité. L'intrigue, bouleversante, nous plonge avec succès dans cette ambiance sombre qui est propre au monde des Puella Magi. Et pour ne pas laisser la communauté en reste, le studio Shaft réalise de nouveau des prouesses visuelles avec des idées de mise en scène et des jeux de lumières épatants.

Bref, un spin-off à découvrir ab-so-lu-ment !

© 2011 Magica Quartet / SHAFT, MBS, Aniplex Inc.

© Magica Quartet/Aniplex, Magia Record Anime Partners