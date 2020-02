5 raisons de regarder BOFURI !

Partager

Adaptée du light novel « Itai no wa Iya nanode Bogyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu » écrit par Yuumikan, on vous présente aujourd'hui la série BOFURI : je suis pas venue ici pour souffrir alors j’ai tout mis en défense. !

Synopsis : Sur les conseils de son amie Sally, Maple commence à jouer au nouveau VRMMO « NewWorld Online ». Terrifiée à l'idée d'avoir mal en prenant des dégâts, elle décide de mettre tous ses points de compétence en défense et fait du bouclier son arme de prédilection.

Kaede Honjô, aka Maple dans le jeu

« Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? » Oui. Et pour vous le prouver, on vous a préparé 5 bonnes raisons de commencer la série dès maintenant !

1. Un concept original

C’est sans aucun doute le point n°1 pour démarrer cette liste : une héroïne noob maxi défense quasi-invincible, c’est plutôt rare ! Maple est un personnage plutôt atypique dans ce genre de jeu : alors que les autres joueurs optent pour des épées, des massues ou des bâtons magiques, elle préfère tout miser sur un bouclier au point de laisser de côté l’ensemble de ses autres compétences !

À première vue, on pourrait dire que ce n’est pas malin... mais Maple a plus d’un tour dans son sac. Terrifiée à l’idée de prendre des dégâts, elle multiplie les points de défense à une vitesse stupéfiante et commence alors à acquérir des capacités spéciales monstrueuses ! Plutôt sympa comme type de perso, non ?



Il n’avait aucune chance...

2. Une équipe de production chevronnée

Depuis que la diffusion de BOFURI: Je suis pas venue ici pour souffrir alors j’ai tout mis en défense. a commencé, Maple et sa défense implacable ont conquis tout un public ! Produit par le studio SILVER LINK (Mitsuboshi Colors, Wise Man’s Grandchild, Chaos Dragon), l'anime a su séduire les fans d’animation grâce à son concept et de superbes effets visuels.

À la réalisation, on retrouve Shin Onuma (Ef : A Tale of Memories, Death March to the Parallel World Rhapsody, Fate/kaleid liner Prisma Illya) et Mirai Minato (Masamune-kun's Revenge, Fate/kaleid liner Prisma Illya) qui ont déjà fait équipe sur plusieurs projets au sein de SILVER LINK.

Le character designer, Kazuya Hirata, fait également partie des collaborateurs fréquents du studio. Il effectue ici un travail génial avec des personnages très attachants et un trait soigné. Concernant le staff, on a donc des professionnels habitués à travailler ensemble et cela permet d'obtenir un rendu très convaincant !

3. Une ambiance légère parfaite pour décompresser

Contrairement à beaucoup d’isekai (qui en règle générale tournent au vinaigre assez rapidement), BOFURI est là pour nous détendre, nous fidèles spectateurs fatigués après une longue journée de labeur. Pas de seigneur des ténèbres ou d’armées d’IA révoltées donc. Enfin du moins, pas jusqu’à maintenant.

Et s’il y a bien quelque chose qu’on peut garantir à propos de Maple et Sally, c’est qu’elles nous font bien rire. Les deux jeunes amies sont dans ce VRMMO pour s’amuser et cela crée parfois des situations hilarantes : des réactions de Maple face au danger à l’expression de Sally devant les techniques complètement pétées de son amie, tout est tourné avec beaucoup d’humour.

À la fin de chaque épisode, on peut également suivre les messages que s’envoient certains joueurs sur le forum... et c’est très drôle ! Ils vantent les mérites de Maple sans détour, la surnommant même « la forteresse » alors que l’image qui nous est donné d’elle est toute autre ! Notre petite héroïne les terrifie, et c’est avec le sourire aux lèvres qu’on termine chaque épisode.

En misant tout sur sa défense, Maple n’a mis aucun point en agilité et ne peut pas courir !

4. Une direction artistique et des décors à tomber par terre

Il n’est pas exagéré de dire que BOFURI est un vrai régal pour les yeux. Le travail sur les graphismes et les couleurs est très soigné, lors de combats mais aussi et surtout dans les décors du jeu. L’univers de NewWord Online est un monde féerique dans lequel on voudrait se balader tous les jours.

À chaque nouvelle quête, il y un radical changement de scène et d'ambiance : on peut ainsi découvrir avec émerveillement le monde du crépuscule éternel, des îles flottantes dans un ciel bleu azur ou encore une table pour dîner sous une myriade d’étoiles. Tous ces décors, aussi beaux qu’impressionnants, créent un grand sentiment de liberté que l’on ne retrouve que trop rarement dans les autres anime du genre (alors que c'est un peu la base même d'un MMO). Bref, on adore !

5. Beaucoup de potentiel pour des combats (déjà) spectaculaires

Et oui, pour ce qui est des combats, on est servis dans BOFURI ! Sally, la meilleure amie de Maple, est une véritable pro au maniement de l’épée et fait preuve d’une agilité déconcertante ; elle est capable d’esquiver la plupart des attaques ennemies avec brio. Et elle n’a pas froid aux yeux, loin de là.

Sally est toujours enthousiaste à l’idée de combattre des boss ou d’autres joueurs, et cela résulte en de magnifiques combats à la fois très détaillés, fluides et colorés. Les effets d’animation sont parfaitement réussis, mais c’est surtout parce qu'ils sont dessinés quasi-entièrement à la main qu'ils marquent autant le public.

À côté de ça, Maple, notre petite héroïne pleine de courage et de points de défense, xp très rapidement depuis qu’elle a commencé à jouer. Et même si les administrateurs du jeu ont décidé d’affaiblir un peu ses compétences pour rendre le jeu plus équilibré, Maple fait aussi preuve de beaucoup de réflexion pour vaincre ses adversaires. Cela laisse présager encore plus de beaux combats à venir !

Sally, vraie maestro de l'esquive

Avec ça, vous n’avez plus aucune raison d’être réticent ! BOFURI: je suis pas venue pour souffrir alors j’ai tout mis en défense. va vous étonner, tant par la qualité de ses graphismes et son animation que par son idée originale... alors foncez !

©2020 Yuumikan・Koin/KADOKAWA/Bofuri Project