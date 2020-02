Les légendes ayant inspiré Toilet-bound Hanako-kun !

Partager

Par Kathleen Townsend de Funimation

Traduit de l'anglais par Victoria Langeard de Wakanim

Toilet-bound Hanako-kun est un très bel anime où l’on suit un adorable protagoniste dans une histoire regorgeant de folklore japonais et de légendes urbaines. De nombreux personnages, décors et événements de l’intrigue sont basés sur ou font directement référence à des histoires de la culture japonaise ; histoires pouvant être aussi bien horrifiques que fantastiques.

Vous pourriez être surpris d’apprendre que l'intrigue de la série ne porte pas réellement sur des toilettes, mais plutôt sur les mystères surnaturels qui se cachent dans les salles de classe de l’école. Jetons un coup d'œil à quelques légendes que renferme le folklore de Toilet-bound Hanako-kun.

Hanako-san

Notre personnage principal, Hanako, est un esprit qui se cache dans la 3ème cabine des toilettes des filles du 3ème étage de l’école. Mais dans l’anime, la représentation de l'esprit est un peu différente de son histoire originale, à commencer par le fait qu'il s'agisse d'un jeune garçon et non d'une fille.

La légende de Hanako (également connu sous le nom de « Toire no Hanako-san » ou « Hanako des toilettes ») est très connue dans les écoles du Japon. Certains disent que cette fillette serait décédée au cours d'un raid aérien de la Seconde Guerre mondiale (l’uniforme scolaire de Hanako dans la série daterait d’ailleurs de cette période). D'autres disent qu'elle a été peut-être été tuée par un parent, par un étranger venu dans les toilettes, ou encore qu’elle s’est suicidée.

Cependant, la suite de la légende reste la même : pour appeler Hanako, frappez trois fois à la porte de la 3ème cabine et demandez « Hanako, es-tu là ? » Et Hanako répondra. La personne l’ayant appelé entendra un « oui, je suis là », ou alors une main fantomatique ouvrira la porte. Ensuite, Hanako vous attrapera et vous entraînera au fond des toilettes, parfois pour vous envoyer directement en enfer. Une version de cette légende dit même qu'un lézard à trois têtes vivant dans la cabine vous mangera. Aïe !

Hanako n'est pas le fantôme le plus amical des contes japonais, mais son incarnation dans Toilet-bound Hanako-kun est celle d’une âme gentille, ce qui en fait une approche très originale !

Les sirènes

Les sirènes du folklore japonais sont très différentes des sirènes que vous avez pu voir dans les contes occidentaux tels que « La Petite Sirène ». Au lieu de l’habituel combo mi-humain mi-poisson, ces sirènes ressemblent beaucoup plus à des poissons et ont seulement quelques caractéristiques d'humain. Elles peuvent aussi avoir des traits de singe ou de lézard.

La chair d'une sirène a également des propriétés magiques. Certains disent qu’en manger une améliorera nettement votre longévité. Une légende raconte l’histoire d’une religieuse de 800 ans qui aurait mangé des poissons étranges ramenés chez elle par son père pêcheur. Elle aurait fini par survivre à toute sa famille, ses amis et plusieurs maris. Une autre légende raconte que les deux enfants d’un pêcheur auraient mangé de la viande de sirène, se seraient retrouvés avec des écailles de poisson sur tout leur corps puis seraient morts. Effrayant, n’est-ce pas ?

Dans la série, les écailles de sirène n’ont pas le même usage que dans les légendes. Cependant, les sirènes restent des créatures dangereuses qu’il vaut mieux ne pas croiser et dont la chair et les écailles sont particulières. Dans Toilet-bound Hanako-kun, les écailles de sirène lient pour toujours deux personnes qui en mangent en même temps, elles ne doivent donc pas être gâchées.

Les 7 mystères de l'école

Dans de nombreux pays et cultures (dont le Japon ne fait pas exception), le chiffre 7 est considéré comme spécial, mystique ou encore comme le chiffre de la chance. De multiples légendes et histoires de fantômes ont tendance à apparaître en sept. Prenez par exemple les Sept Merveilles d'Honjo. Parfois, ces légendes sont appelées les Sept Merveilles ; d'autres fois, les Sept Mystères. Avec le bouche à oreille, ce genre de légende se retrouve dans de nombreux endroits et notamment dans les écoles.

Dans Toilet-bound Hanako-kun, Hanako est le 7ème de ces mystères. Combien allons-nous en rencontrer au fur et à mesure que l’histoire progresse ? Sûrement quelques-uns...

Minamoto no Yorimitsu

Dans Toilet-bound Hanako-kun, Kou Minamoto fait partie du clan Minamoto et est donc un descendant direct de Minamoto no Yorimitsu. On trouve Minamoto no Yorimitsu dans de nombreux contes du folklore japonais, mais c’est avant tout une personne qui a réellement existé. Il a vécu à la fin des années 900 et servait le clan Fujiwara.

Une légende raconte qu'il aurait rencontré Kintaro, un autre héros du folklore japonais. Impressionné par les capacités de Kintaro, il l’aurait emmené à Kyoto en tant que mandataire personnel. La plupart des autres légendes liées à Minamoto no Yorimitsu racontent la poursuite et la défaite de yokai (esprit, fantôme ou démon du folklore japonais) et d’un certain nombre d’autres créatures légendaires.

Par exemple, Minamoto no Yorimitsu aurait glorieusement vaincu un tsuchigumo (yokai ressemblant à une araignée). Il aurait aussi abattu Shuten-doji, le roi oni (démons apparentés à des trolls ou ogres dans nos contes). Parfois, il battait ces yokai seul. D'autres fois, il emmenait avec lui des alliés.

Quelle que soit l'histoire (légende ou fait réel), Minamoto no Yorimitsu y est un personnage unique. Il est plus que probable que Kou, son descendant, ait suivi ses traces jusqu'à ce qu'il s'associe à Hanako et réalise que tous les êtres surnaturels ne sont pas si mauvais.

Les kitsune et les sanctuaires d'Inari

Les kitsune sont des esprits ressemblant à des renards et sont très répandus dans le folklore japonais. Souvent considérés comme des filous, ils peuvent aussi vivre en tant qu’épouses ou amis fidèles déguisés en humains. Dans Toilet-bound Hanako-kun, nous faisons la rencontre de Yako, kitsune et 2ème mystère de l'école.

Yako prend la forme d'une belle femme avec un ruban en forme d'oreilles de renard. Elle peut cependant paraître cruelle, notamment à cause de ses expérimentations humaines. À l’origine, elle était une statue de kitsune qui protégeait un sanctuaire rendant hommage au dieu Inari. Contrairement aux renards habituels, qui sont généralement bruns ou roux, les renards qui servent ce dieu sont souvent de couleur blanche.

On trouve des sanctuaires d’Inari dans tout le Japon. Ils sont souvent gardés par des statues de kitsune, qui aussi sont ses messagers. La plupart des statues qui se trouvent dans les sanctuaires sont en pierre, mais les plus proches du sanctuaire lui-même peuvent être en céramique. Elles portent des bavoirs rouges et tiennent généralement un objet symbolique ressemblant à la clé d'un grenier.

Alors que certains kitsune agissent comme des crapules, ceux qui servent Inari préfèrent aider les gens. Ils repoussent le mal et protègent les sanctuaires, les habitants et ceux qui laissent des offrandes (et ils procurent même une protection à d'autres kitsune qui ne sont pas associés à Inari).

Kamikakushi et « le passage dans un autre monde »

La représentation du folklorique kamikakushi vous est probablement familière si vous avez vu « Le Voyage de Chihiro » du Studio Ghibli. En fait, c'est exactement le même principe : des gens qui disparaissent sans laisser de trace, enlevés par un dieu en colère. Ils passent alors dans un autre monde. C'est une légende courante fréquemment utilisée dans la narration de contes anciens ou d’histoires plus modernes, y compris dans les anime.

Et c'est exactement ce qui arrive à ceux qui montent les escaliers de Misaki dans Toilet-bound Hanako-kun ; ils sont enlevés comme par enchantement, et plus personne ne peut les voir ni même se souvenir d’eux.

Si toutes ces légendes vous ont donné envie d'aller découvrir l'univers de Yashiro et Hanako, n'hésitez plus une seconde !

Article original par Funimation

©Aidairo/SQUARE ENIX,HANAKOKUN Project