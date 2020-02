AnimeTaSemaine : parlons sciences !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on parle sciences, futur et robots avec Atom, Dimension W et Steins; Gate 0 !

Atom - the beginning

Studios : Production I.G (Haikyu !!, Psycho-Pass, Kuroko no Basket), OLM (Pokémon), Signal.MD

L’intrigue en un mot :

Alors que le Japon tente de se reconstruire après une guerre, deux étudiants en robotique tentent de mettre au point la première intelligence artificielle douée de conscience.

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est un préquel du très classique manga Astro Boy et une série pour adultes pleine d’humour où l’on apprend des tas de choses sur la robotique, les sciences… et les émotions !

Dimension W

Studios : Orange (Beastars, Black Bullet), Studio 3Hz (A3!, Princess Principal)

L’intrigue en un mot :

L’humanité a découvert une énergie inépuisable capable d’alimenter à peu près tout et n’importe quoi, mais Kyoma Mabuchi préfère la jouer à l’ancienne et bricoler sur de vieilles voitures… jusqu’à sa rencontre avec Mira, une androïde activement recherchée.

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est un univers original avec une jolie animation qui donne à réfléchir sur les avantages et les dangers que pourrait engendrer la découverte d’une énergie infinie.

Steins; Gate 0

Studio : WHITE FOX (Cautious Hero : The Hero Is Overpowered but Overly Cautious, Goblin Slayer, Katanagatari)

L’intrigue en un mot :

Dans une ligne de temps alternative, Okabe (héros de la série Steins; Gate qu’il vaut mieux avoir vu avant, adepte du voyage dans le temps et savant fou autoproclamé) abandonne l’idée de sauver son amie Kurisu de son destin funeste et se laisse peu à peu sombrer dans la tourmente.

Pourquoi on recommande ?

Parce que Steins;Gate c'est un anime culte, des personnages attachants et un scénario tortueux à souhait.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !