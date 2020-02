Tama et ses amis, stars au Japon et héros de l'anime le plus mignon de l'hiver !

Partager

Par Tom Speelman de Funimation

Traduit de l'anglais par Victoria Langeard de Wakanim

L’animation japonaise ne manque pas d’histoires avec des animaux trop mignons. Beaucoup de séries, des emblématiques Doraemon, Hamtaro et Hello Kitty aux hits plus récents tels que Kemono Friends et My Roommate is a Cat, regorgent d’adorables chatons et chiots en tout genre. Et cette saison, l’un des chats les plus iconiques du Japon s’offre un tout nouveau look dans un anime inédit.

Son nom est Tama, et il est la vedette de Uchitama?! Have you seen my Tama?. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais c’est un véritable phénomène mondial. Jetons un œil à ce qui le rend si spécial...

Qui sont Tama et ses amis ?

Tama (doublé par Soma Saito) est un petit chat blanc avec des oreilles jaunes, une tâche noire sur la tête et une tendance à se perdre dans le quartier très rapidement. Il vit avec son propriétaire, Takeshi Okamoto, et sa famille dans le 3ème arrondissement d’une ville Japonaise dont on ne connaît pas le nom et qui comptabilise un nombre tout à fait inhabituel d’animaux dans son voisinage. Sérieusement, presque toutes les familles et commerçants ont un animal de compagnie.

Tama a plusieurs amis chats, mais son meilleur ami est un chien blanc avec de petites oreilles, bienveillant mais aussi nerveux et répondant au nom de Pochi (doublé par Kensho Ono). Il leur arrive souvent de faire des bêtises ensemble avant de finir par se perdre, à tel point que Takeshi garde toujours une réserve d’affiche « animal perdu » à portée de main au cas où Tama reparte à l’aventure.

Parmi les autres chats du voisinage, on trouve Tora (doublé par Yusuke Shirai) qui aime grimper en hauteur mais qui ne se souvient jamais comment redescendre ; Beh (doublé par Yūma Uchida) qui connaît tous les raccourcis en ville ; Nora (doublé par Yuki Kaji), un chat errant assez distant qui sait beaucoup de choses ; Momo (doublée par Kana Hanazawa), une chatte populaire et distinguée ; et Koma (doublé par Tomoyo Kurosawa), un chat plus jeune et un peu trop gâté.

Du côté des chiens, outre Pochi, on trouve Bull (doublé Tomoaki Maeno), un chien à l’air intimidant qui est en réalité très tendre et a le béguin pour Momo. Tout comme son propriétaire Kun (doublé par Minami Takahashi), il est nouveau dans le quartier. Il y a aussi Gon (doublé par Wataru Hatano), un chien décontracté, et Kuro (doublé par Yuichiro Umehara), un chien hyperactif et maladroit.

« Tama & Friends », qu'est-ce que c'est ?

La plus grande franchise de Tama, connue sous le nom de « Tama & Friends » (ou « Tama et ses amis » en français), est une gamme de produits qui a été créée en 1983 par l’entreprise Sony Creative Products. Après quelques années, lorsque les personnages sont devenus assez populaires, Sony a fait appel au studio Group TAC et au réalisateur Tsuneo Maeda pour réaliser une série OVA, Tama and Friends: Third Street Story, diffusée de 1988 à 1990, ainsi qu’un anime du nom de Tama of Third Rue: Do You Know My Tama? Cette série a duré 28 épisodes et a été diffusée de 1993 à 1994.

Si vous êtes américain et avez grandi en dévorant tous les anime en version doublée que vous pouviez, vous vous souvenez peut-être de Tama of Third Street. La série était doublée par 4Kids Entertainment et a été diffusée en syndication en 2001. Il n’y a jamais eu de sortie en vidéo.

Beaucoup de noms de personnages ont été changés : Pochi a été renommé Doozle, Kuro est devenu Wocket et Beh est devenu Chopin. Mais ce dont on se souvient le plus à propos de la version doublée, c’est certainement la participation de l'acteur Andrew Rannells (connu pour avoir prêté sa voix dans Girls et Big Mouth) pour le personnage de Tama.

D'autres anime et plusieurs jeux vidéo ont été réalisés. Concernant la nouvelle série Uchitama?!, c’est la première fois que Sony essaie autant de faire connaître la franchise en Occident, avec dans l’idée que l’anime devrait grandement augmenter la popularité de ses personnages.

Et la nouvelle série Uchitama?!, ça parle de quoi ?

Si vous avez regardé Uchitama?! Have you seen my Tama? ou le matériel promotionnel de la série, vous avez probablement remarqué que Tama, Pochi et leurs amis ont été anthropomorphisés. Autrement dit, ils sont représentés sous forme humaine.

Le plus intéressant dans cette représentation, c’est la façon dont la série s’inspire de la célèbre BD Calvin & Hobbes. Quand les humains voient les chats et chiens du quartier, ce ne sont que de simples animaux. Mais dès qu’ils ont le dos tourné et que les animaux se retrouvent entre eux, ils sont sous leur forme humanoïde.

Pour pousser le concept encore plus loin, le réalisateur Kiyoshi Matsuda et les deux studios ayant produit la série, MAPPA et Lapin Track, s’amusent à intervertir fréquemment les deux états des petits compagnons. Quand ils sont sous leur forme humaine, Tama, Pochi, Momo et les autres sont aussi beaux et détaillés que n’importe quel personnage dessiné par le studio MAPPA, comme ceux de ZOMBIE LAND SAGA ou Yuri!!! on ICE par exemple. Mais lorsqu’ils sont sous leur forme normale (c’est-à-dire de simples chats et chiens), ils sont dessinés de manière simplifiée, ce qui rend les situations loufoques dans lesquelles ils se retrouvent d’autant plus convaincantes.

Si vous cherchez à vous détendre devant un anime amusant et super mignon, Uchitama?! Have you seen my Tama? est définitivement la série qu’il vous faut !

©Sony Creative Products Inc./Project UchiTama?!