WakaClassics n°1 : Charlotte

Bienvenue sur les #WakaClassics !

Quel est le concept ? Vous présenter un super anime de notre catalogue à découvrir ou revoir !

Cette fois-ci, c’est la série Charlotte que nous vous recommandons !

Le synopsis



L’histoire se déroule dans un monde où certains jeunes voient des pouvoirs surnaturels se développer pendant leur puberté. Ces adolescents, surnommés « ESPers », ne maîtrisent pas toujours leurs aptitudes ou leurs effets secondaires.

Notre personnage principal, Yû Otosaka, a la capacité de contrôler temporairement le corps d’autres personnes. Pendant 5 secondes durant lesquelles son propre corps s’endort, il peut agir à sa guise et voir à travers les yeux de quelqu’un d’autre. Grâce à ce pouvoir, Yû a pu tricher à de nombreux examens et se retrouve désormais dans un lycée de prestige.

Yû Otosaka

Seulement, cela attire l’attention de Nao Tomori, présidente du Bureau des Étudiants de l’académie Hoshinômi. Également dotée d’un pouvoir surnaturel, Nao explique à Yû que cette académie sert de refuge aux ESPers. En plus de réprimander ceux qui abusent de leurs pouvoirs, le rôle du BDE est avant tout de les protéger face aux groupes de scientifiques qui souhaitent les utiliser comme cobayes.

Après avoir fait transférer Yû et sa petite sœur Ayumi dans l’académie, Nao lui demande de la rejoindre au sein du BDE pour l’aider à accomplir sa tâche.



Les membres du BDE de l’académie Hoshinômi (de gauche à droite : Yusa, Jôjirô, Yû et Nao)

L'équipe à l'origine de ce petit bijou



Charlotte est une série produite par le studio P.A.Works (Angel Beats!, Fairy Gone, Sirius the Jaeger) et diffusée au Japon en 2015. À l’origine, il s’agissait d’un projet de Jun Maeda, principalement connu pour son travail sur Angel Beats!, Clannad et Little Busters!. Maeda travaille au sein de Key, une société de visual novels (romans vidéoludiques en français) dont il est aussi le cofondateur.

À ses côtés, on retrouve Na-Ga, le créateur des chara-design originaux de Charlotte. Tous deux avaient déjà travaillé ensemble sur Angel Beasts! et Little Busters! mais souhaitaient cette fois employer une équipe différente, capable d’apporter de la nouveauté et des idées créatives originales.

La réalisation a donc été confiée à Yoshiyuki Asai (Fate/Apocrypha) et la direction de l’animation à Sekiguchi Kanami, qui a notamment travaillé sur la célèbre série Fullmetal Alchemist.

En plus de rédiger le scénario, Maeda a également composé la bande son et certaines musiques de l’anime. Il a été secondé par le groupe ANANT-GARDE EYES, avec qui il avait déjà collaboré sur les thèmes de Angel Beats!.

Ce qu'on a préféré dans la série



Charlotte est un anime qui a rapidement connu beaucoup de succès. Le travail de P.A Works sur l’animation déboîte, avec de jolies couleurs saturées et une fluidité parfaite. Les paysages, sublimes et truffés de détails, ajoutent beaucoup de réalisme à l’œuvre. De notre point de vue, il n’y a donc rien à reprocher à la réalisation, on y adhère très rapidement.

Nao Tomori



Les protagonistes sont aussi une des forces de l’anime. Réussis à la fois pour leur design et leur développement, le petit groupe d’ESPers nous emmène dans leur monde avec beaucoup de franchise et de sensibilité. Le personnage de Nao en particulier est très intéressant à suivre (on ne vous dira par pourquoi pour ne pas vous spoiler, mais elle a une des évolutions les plus intéressantes tout anime confondu !).

Vers le milieu de la série, l’intrigue prend un tournant assez inattendu. Plus sombre, plus violente aussi, cette seconde partie contraste avec le ton bon enfant et humoristique présent jusqu'alors. Attention donc : si on pourrait croire que Charlotte s’adresse au grand public, il faut s’attendre à quelques scènes difficiles dans les derniers épisodes.

Pour finir, et c’est certainement l’essentiel, on ne s’ennuie pas une seconde. Le scénario est bien pensé, avec des retournements de situations aussi réussis qu’imprévisibles. Les messages que veut faire passer la série, centrés principalement autour des rapports humains, des responsabilités et du fait de grandir, sont extrêmement bien véhiculés. Cela crée un tout engageant et surtout plein d’émotions.

Alors, vous en pensez quoi ? Nous, on a adoré Charlotte, et on vous recommande vivement d’aller y jeter un œil !

À une prochaine fois pour une nouvelle suggestion d’anime !

Par Victoria Langeard

© Visual Art's/Key/Charlotte Project