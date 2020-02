AnimeTaSemaine : plein de mignonneries au programme !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on vous a préparé une sélection cute et détente avec Minuscule, Uchitama?! Have you seen my Tama et Mitsuboshi Colors !

Minuscule

Studio : Lerche (Toilet-bound Hanako-kun, Assassination Classroom, Radiant)

L’intrigue en une phrase :

Du haut de leurs 9 centimètres, Hakumei et Mikochi ont une vie bien remplie : elles habitent dans un tronc d’arbre, montent à dos de scarabée, utilisent des feuilles comme parapluie… les tâches quotidiennes peuvent vite devenir de véritables aventures dans ce petit monde plein de merveilles.

Pourquoi on recommande ?

Dans un décor enchanteur, on suit le quotidien paisible de deux petites camarades attendrissantes au possible. C’est tout mignon et idéal pour décompresser !

Uchitama?! Have you seen my Tama?

Studios : MAPPA (Terror in Resonance, Vanishing Line, Sarazanmai), Lapin Track (Sarazanmai, Yurikuma Arashi, Endride)

L’intrigue en une phrase :

Dans cette ville du Japon où les animaux de compagnie ont forme humaine, Tama, un des chats du voisinage, a la fâcheuse habitude de se perdre très facilement...

Pourquoi on recommande ?

Avec leur petites oreilles toutes fluffy, les chats et chiens de Uchitama?! vont vous faire fondre… et leurs péripéties vous faire bien rire !

Mitsuboshi Colors

Studio : SILVER LINK. (BOFURI: Je suis pas venue ici pour souffrir alors j’ai tout mis en défense., Wise Man’s Grandchild, Chaos Dragon)

L’intrigue en une phrase :

Yui, Sacchan et Kotoha ne sont pas des fillettes ordinaires : au cœur d’un repaire secret dans le parc d’Ueno, elles ont créé l’organisation des justiciers « Colors » dans le but de protéger la ville… enfin, quand les cours sont finis, bien évidemment.

Pourquoi on recommande ?

C’est mignon, drôle, relaxant, et ça fera certainement remonter chez vous plein de souvenirs d’enfance… a-t-on vraiment besoin de plus ?

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard