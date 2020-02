Invoquez "Salter" en taille 1/7 !

Partager

Découvrez la nouvelle figurine de l'Alter de la très célèbre Saber ! Issue de l'univers de Fate/Stay Night [Heaven's Feel], cette version maléfique du servant a beaucoup fait parler d'elle.

Cette figurine reproduit fidèlement la puissance écrasante, solenelle et majestueuse du personnage. La modélisation de la silhouette et de la grande robe flottante est très réussie. Composée d'un équilibre exquis entre immobilité et mouvement, combinée à une délicate coloration, c'est une statuette pleine de charme que nous propose ANIPLEX+.

Deux pièces remplaçables sont inclues à l'achat de la figurine : on peut choisir de donner à l'Alter de Saber une visière fissurée ou bien un sourire.

Cliquez ici pour être redirigé vers la source Aniplex

