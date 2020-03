AnimeTaSemaine : les esprits sont avec nous...

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, c’est une spéciale esprits japonais (aussi appelés yokai) avec Noragami, Toilet-bound Hanako-kun et BoogiePop and Others !

Noragami

Studio : Bones (My Hero Academia, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Mob Psycho 100)

L’intrigue en une phrase :

Yato, une divinité mineure à qui aucun lieu de culte n’est dédié, gribouille son numéro de portable sur le mur des toilettes publiques pour annoncer qu’il aiderait quiconque lui ferait une offrande de 5 yens.

Pourquoi on recommande ?

En plus d’avoir un opening génial et un héros très particulier (un dieu raté hilarant persuadé d’être populaire), Noragami nous plonge dans un univers de légendes japonaises toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Toilet-bound Hanako-kun

Studio : Lerche (Minuscule, Assassination Classroom, Radiant)

L’intrigue en une phrase :

D’après la rumeur, un esprit du nom de Hanako se cacherait dans la 3ème cabine des toilettes des filles de l’école que fréquente Nene Yashiro, et il serait capable de réaliser n’importe quel vœu…

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est très joli (les couleurs, les design, les décors : un sans-faute) et qu'on adore la relation à la fois mignonne et drôle entre Hanako et Nene !

BoogiePop and Others

Studio : Madhouse (Hunter x Hunter (2011), No Gun’s Life, Afterlost)

L’intrigue en une phrase :

Selon une légende urbaine, un Ange de la Mort du nom de Boogiepop pourrait soulager les gens de leur souffrance... mais lorsque plusieurs lycéennes de Shinyo sont portées disparues, certains étudiants se demandent si ce n’est pas lui le responsable.

Pourquoi on recommande ?

L’ambiance, alliant tension et horreur, est bien exploitée tout au long de la série et l’animation est très réussie ! Quant au personnage de BoogiePop… mémorable !

