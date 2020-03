Ren Amamiya de Persona 5 en figurine !

Partager

Ren Amamiya (alias The Phantom ou encore Joker) est le personnage principal du jeu Persona 5. Sa nouvelle figurine, haute de 24 centimètres, sera disponible à partir d'août 2020 !

Truffée de détails remarquables, comme le blason sur la veste ou le cartable accroché au bureau, cette figurine est l'une des plus réussies du personnage. Que ce soit l'expression faciale de Ren, sa posture ou la coloration de ses vêtements, tout a été pensé pour la rendre la plus réaliste possible.

Adolescent rebelle ayant été condamné à un an de probation après avoir été faussement accusé d'avoir agressé un homme, Ren est le chouchou d'un grand nombre de fans du titre. C'est aussi le chef des Phantom Thieves of Hearts.

Il est ici représenté en pleine réfléxion... Est-il encore en train de cogiter sur une manière de réformer la société ? Ou cherche-t-il un moyen de ne plus se faire bolosser par son chat ?

Cette figurine vous plaît ? Faites-le nous savoir et partagez autour de vous !

À bientôt pour de nouvelles news !

Par Victoria Langeard