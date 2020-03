Shine - Smile at the Runway, le nouveau shônen de la mode !

Partager

Basé sur le manga Runway de Waratte d’Inoya Kotoba, l’anime Shine – Smile at the Runway est une véritable pépite ! Cette nouvelle série, axée sur le monde de la mode et réalisée par Nobuyoshi Nagayama, nous emmène dans un univers où passion et détermination sont indispensables pour réussir. Et sa construction n'est pas sans nous rappeler les meilleurs shônen et leurs arcs tournoi...

Quand une rencontre change le cours d'une vie...

Fujito Chiyuki et Tsumura Ikuto étudient tous deux dans le même lycée et sont en dernière année. Chiyuki est une jeune fille qui a arrêté de grandir lorsqu’elle a atteint les 1m58 et ambitionne de devenir mannequin. Mieux, une hyper top model qui défilerait à la Fashion Week de Paris sous les couleurs de Mille Neige, la célèbre agence de son père. Ikuto, lui, aime par-dessus tout créer des vêtements et rêve de devenir styliste. Mais que cela est difficile, quand on a 17 ans et qu’on veut subvenir aux besoins de 3 petites sœurs… Comment nos deux protagonistes, qui décident de s’allier pour réaliser leurs rêves, vont-ils prouver au reste du monde qu’il avait tort de ne pas croire en eux ?

Que retrouve-t-on dans la série Shine qui nous permet de dire qu'elle réunit tous les ingrédients d’un bon shônen ?

Une bonne dose de détermination

L’ingrédient le plus important d’un shônen ? La détermination des héros, aussi dit le dépassement de soi ! Parmi les exemples possibles : Naruto, Deku de My Hero Academia, Tanjiro de Demon Slayer, Hinata de Haikyû !!... et la liste est encore longue. Dans tous ces shônen, le personnage principal doit se dépasser pour progresser et atteindre ses objectifs. Et dans Shine, c’est la même chose. Chiyuki mesure 1m58 et veut travailler dans un milieu où la taille moyenne de ses concurrentes est d’1m70. Ikuto n’a aucune expérience professionnelle en stylisme et fait donc souvent des erreurs. Pourtant, tous deux ont une motivation hors norme, du courage et l’envie constante de s’améliorer, et c’est sans aucun doute ce qui leur permettra de réaliser leur rêve !

Beaucoup de challenge

Chiyuki et Ikuto ont des ambitions bien précises, et y parvenir est loin d’être de tout repos ! Tous les professionnels autour d’eux essaient de les dissuader de continuer dans leur voie respective... Et cela donne lieu à de belles scènes d’intensité tout au long de leur parcours.

Animés par le studio Ezo’la (Are you lost ? et Happy Sugar Life), qui produit la série, ces temps forts rythment les péripéties des deux jeunes héros. Ils permettent aux spectateurs de mieux comprendre les enjeux liés à leur entrée dans le monde de la mode.

De l'amitié sincère

On se rend bien vite compte que Chiyuki et Ikuto n’ont pas du tout le même caractère, ni la même manière de voir les choses. Pourtant, cela ne les empêche pas de nous offrir de belles leçons d’amitié. Au lycée tout d’abord, la populaire Chiyuki se fiche d’être vue en public avec Ikuto, sans arrêt mis de côté et surnommé « pousse de soja » par le reste de sa classe. Mais c’est surtout lorsqu’ils sont dans leur élément, quand l’un crée des vêtements pour que l’autre défile avec, qu’on se rend compte de la solidité de leur lien. Franchise, encouragements et persévérance face aux obstacles sont au cœur de leur relation, et qu’est-ce que c’est beau !

Un paquet de rivaux coriaces

Comme dans tout bon shônen, Chiyuki et Ikuto ont des rivaux à dépasser. Dessinés par le character designer Misaki Kaneko, les personnages de Shine ont tous une personnalité bien définie et facilement identifiable à leurs traits. Parmi les rivaux, on retrouve notamment Kaoru Kizaki et Eda Ryuunosuke, deux stylistes en herbe qui refusent de se faire dépasser par un débutant comme Ikuto, ou encore Mlle Kokoro, une mannequin d’1m80 qui souhaite secrètement devenir styliste. Ces concurrents poussent Chiyuki et Ikuto à donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en nous montrant à quel point l'univers de la mode est difficile et compétitif.

Plusieurs mentors renommés

C’est bien connu, les héros de shônen s’améliorent généralement aux côtés d’un ou plusieurs maîtres réputés.

Du côté de Chiyuki, on trouve Shizuku Naruoka, ancienne top model désormais salariée de l’agence Mille Neige où son travail est de recruter de nouveaux talents. En temps normal, Shizuku est une femme de nature gentille et bienveillante, mais il lui arrive souvent de perdre patience face à l’entêtement de Chiyuki. Cependant, elle est aussi celle qui croit le plus en la jeune fille et qui la motive sans relâche avec ses remontrances.

Du côté d’Ikuto, on trouve Hajime Yanagida, un ancien styliste au service du père de Chiyuki. Il est très dur, froid et sévère, mais c’est simplement car il veut que sa marque fonctionne et que ses subordonnés apprennent vite. Ikuto l'accepte rapidement et lui fait comprendre qu’il a toute la motivation du monde.

Une pincée de romance

Qu’ils sont mignons, Chiyuki et Ikuto. Elle est jolie comme un cœur, lui timide comme pas deux, et cela crée des situations hilarantes et pleines de romance à peine masquée. On ne vous en dira pas plus sur ce point-là, car c’est un peu la question ultime de beaucoup des fans : nos deux graines de star finiront-elles ensemble ?

Et bien évidemment, des musiques qui claquent

Pour accentuer l’intensité des scènes, un shônen a besoin d’une bande son qui suive la cadence. Dans Shine, la musique produite par Akiya Suzuki et Shuji Katayama accompagne le quotidien de Chiyuki et Ikuto avec succès. Calme dans les moments de concentration et épique dans les moments forts, elle ajoute beaucoup d’émotions à la série et s’accorde parfaitement avec l’animation. On approuve totalement.

On vous met juste en-dessous l’opening, au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de le découvrir !

Il est aussi important de souligner que la série Shine apporte énormément d’informations sur le milieu de la mode sans être pour autant réservée aux connaisseurs. À l’instar de Haikyû !! qui nous apprend plein de choses sur la pratique du volleyball, Shine nous enseigne les bases des métiers de la mode : son vocabulaire, sa hiérarchie, ses défis. En plus d’être exaltante, c’est donc aussi une série très instructive !

En bref, si vous aimez les shônen ou la mode, cette série est définitivement faite pour vous.

La passion de nos deux héros et les magnifiques effets d’animation ont de grandes chances de vous conquérir, alors n’hésitez plus et allez découvrir Shine – Smile at the Runway dès maintenant !

Par Victoria Langeard

©Kotoba Inoya, KODANSHA/Runway Production Committee.