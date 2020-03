La campagne Anime Heroes récolte plus de 190 000 $ pour l’Australie

Partager

C’est une grande nouvelle ! Le monde de l’animation japonaise a récolté plus de 190 000 $ de dons au profit de l’Australie. La campagne, lancée le 15 janvier dernier, avait pour but de soutenir le pays ravagé par des feux de forêt pendant plusieurs mois.

Pour collecter ces fonds, c’est toute la communauté de la japanime qui s’est rassemblée. Plusieurs sociétés telles qu’Animelab, Crunchyroll, Funimation, Madman Entertainment, Wakanim, Aniplex et d’autres encore y ont pris part. Nommée Anime Heroes for Aussie Wildlife, la campagne a rencontré un franc succès dès son lancement. Les dons ont été confiés à l’association Wildlife Victoria et seront utilisés pour aider le pays et sa biosphère à se remettre sur pied.

À l’heure actuelle, les incendies commencent à peine à s’atténuer, et ce sont 17 millions d’hectares qui ont été réduit en cendres. Pour vous donner une petite idée, cela équivaut presque au tiers de la taille du territoire français. Plusieurs régions et îles placées en situation d'urgence avaient dû être évacuées de leurs habitants. On comptabilise plus de 2 700 maisons détruites et au moins 33 personnes ayant perdu la vie.

Les feux de forêt ont également entraîné la perte de plus d'un milliard d'animaux sauvages, dont certaines espèces sont menacées d'extinction. Même si les incendies sont désormais maîtrisés, il n’est pas insensé de penser que la crise climatique en Australie est loin d'être terminée.

Au total, ce sont un peu plus de 190 000 $ australiens qui ont été collectés grâce à vous.

Nous espérons de tout cœur que ces fonds, et ceux récoltés grâce à toutes les autres actions mises en place dans le monde, apporteront un certain soulagement aux personnes touchées par les incendies.

L'équipe WAKANIM

Par Victoria Langeard