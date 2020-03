Les acteurs derrière les voix françaises de Darwin’s Game

Partager

Ça ne vous a sûrement pas échappé : Darwin’s Game, la nouvelle série survival du studio Nexus, a la chance de bénéficier d’une VF disponible seulement 3 semaines après la diffusion en simulcast du Japon. Le retour du simuldub sur notre plateforme en a ravi plus d’un, c'est pourquoi nous tenions à vous présenter les acteurs de doublage des personnages principaux !

Avant ça, on vous fait quand même un petit rappel des règles du jeu avec un résumé de la série :

Sudô Kaname est un lycéen qui mène une vie tout à fait ordinaire, jusqu’au jour où une étrange notification s’affiche sur son écran de téléphone. Invité à télécharger une application nommée « Darwin’s Game », Kaname se laisse tenter. Lorsqu’il ouvre le jeu, il se retrouve automatiquement inscrit à une compétition où la vie de chaque participant est en jeu. Kaname ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, et il va pourtant devoir survivre face à des joueurs bien plus violents et expérimentés que lui...

À qui appartiennent les voix françaises de Darwin’s Game ?

Les acteurs de doublage des personnages de la série sont tous membres du studio Dub Fiction à Evere, près de Bruxelles. Maxime Van Santfoort interprète Kaname, Marie Braam interprète Shuka et Catherine Hanotiau interprète Rain !

Regarder un anime en VF, particulièrement un anime comme Darwin's Game avec des affrontements et un rythme soutenu, permet de se concentrer sur l'action. Aucun risque de louper la moindre miette si on n'a pas les yeux rivés sur les sous-titres. De plus, cette VF est particulièrement réussie : les voix des acteurs de doublages collent parfaitement aux personnages de la série !

Voilà, vous savez tout ! Si vous n’avez pas encore regardé la série, on vous la conseille fortement : entrer dans le Darwin’s Game, c’est suivre des combats haletants, une intrigue pleine de mystères et de sublimes effets d’animation… Alors n’hésitez plus ; rejoignez la partie !

Par Victoria Langeard

ⒸFLIPFLOPs (AKITASHOTEN) / DARWIN’S GAME PROJECT