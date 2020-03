De nouveaux design pour l'anime Haikyû !!

Partager

À tous les fans d’Haikyû !! : le compte Twitter officiel de la série vient de révéler les chara-design et caractéristiques de nouveaux personnages !

Les détails, ça se passe ici !

Si je vous dis Atsumu Miya, ça vous dit quelque chose, non ? Nous avons fait sa connaissance lorsque Kageyama s’excerçait au stage d’entraînement intensif des Youth, les U19 du Japon. Atsumu est le talentueux passeur du lycée Inarizaki. Il s’est très vite fait remarqué par son jeu, mais c’est surtout sa pique à Kageyama qui a marqué les esprits : « ton jeu est bien sage ».

Depuis cette scène, le duel des passeurs est encore plus attendu.

Atsumu Miya

Car même si nous avons déjà eu la chance de vivre un affrontement entre passeurs lors du match Karasuno-Aobajosai (Kageyama faisait alors face à Toru Oikawa), il se trouve qu’Atsumu est réputé pour être encore plus fort.

Oikawa avait donné beaucoup de fil à retordre à Kageyama et au reste de l’équipe, rendant la victoire des corbeaux encore plus belle. Nous pouvons donc nous demander à juste titre ce que nous réservera la rencontre Atsumu-Kageyama. Un match encore plus mémorable ? Si c’est possible, espérons-le !

Toru Oikawa

Et si on vous parle d’Atsumu Miya, ce n’est pas sans raison : les nouveaux personnages dévoilés aujourd’hui appartiennent à la même équipe que lui, c’est-à-dire au lycée Inarizaki !

Ce lycée a déjà participé aux nationales 31 fois et fait partie des favoris. Connu pour avoir de nombreux joueurs de haut niveau, ce sont surtout les frères Miya qui font parler d’eux… car oui, Atsumu a un jumeau ! Osamu Miya est ailier et tout comme son frère, il est réputé pour être très bon. Par son poste, il est le rival naturel de notre cher Tanaka.

Osamu Miya

Les deux autres joueurs d’Inarizaki qui nous sont présentés sont Shinsuke Kita, le capitaine de l’équipe et Rintaro Suna, le bloqueur central.

Shinsuke Kita

Rintaro Suna

Ce sont des adversaires redoutables, et il est fort possible qu’ils rencontrent le lycée Karasuno aux nationales. Comment notre équipe de volley préférée se défendra-t-elle face à eux ? Le suspens est total…

Par Victoria Langeard

© 2014 FURUDATE Haruichi / Production I.G