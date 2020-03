WakaClassics n°2 : Drifters

Partager

Bienvenue sur les #WakaClassics !

Le concept ? Vous présenter une pépite de notre catalogue à découvrir ou revoir.

Cette fois-ci, c’est la série Drifters que nous vous recommandons !

ATTENTION : CONTENU DÉCONSEILLÉ AUX ÂMES SENSIBLES

Le synopsis

Toyohisa Shimazu est un jeune samuraï participant à la bataille de Sekigahara dans les années 1600. Alors qu'il a réussi à abattre un grand nombre d'ennemis, il se retrouve gravement blessé. Il pense sa dernière heure venue, mais il se retrouve soudain plongé dans un couloir blanc rempli de portes. Un homme du nom de Murasaki, stoïque et froid, l’accueille. Sans plus d’explications, il expédie Toyohisa par la porte la plus proche. Notre héros atterrit alors dans un monde bien différent du sien.

Toyohisa découvre rapidement que plusieurs autres guerriers réputés ont dérivé dans cette dimension. D’entrée de jeu, une guerre sans merci dont il ignore encore les tenants et les aboutissants l’attend, aux côtés des célèbres combattants japonais Oda Nobunaga et Yoichi Nasu.

Tous trois étant issus de différentes époques, leur présence en ce monde demeure un mystère. Ils sont rejoints par d’autres figures historiques, notamment Hannibal Barca et Sundance Kid. Ensemble, ces surpuissants guerriers forment le groupe des « Drifters ».

Oda Nobunaga

Tous sont des combattants et/ou stratèges militaires ayant réellement existé et habitués à la guerre. Mais c’est à deux personnages fictifs qu’ils doivent leur passage dans ce monde inconnu : Murasaki, plus communément appelé Purple, et une jeune fille ténébreuse nommée Easy.

Tous deux mènent une lutte acharnée l’un contre l’autre. Ils enlèvent les guerriers du monde réel pour servir leur cause respective. Les combattants sont donc séparés en deux groupes : les Parias, invoqués par Easy et désireux de détruire le monde ; et les Drifters, invoqués par l'agent Purple et aidés par l'organisation Octobre (une guilde de magiciens), censés les en empêcher.



Purple et Easy

L'équipe derrière cette super production

Drifters est une série produite en 2016 par le studio Hoods Entertainment (Maerchen Maedchen, Real Girl, Mysterious Girlfriend X). Il s’agit d’une oeuvre originale de Kouta Hirano, mangaka déjà connu pour la création de la série Hellsing 15 ans auparavant.

À la réalisation, on retrouve Kenichi Suzuki, connu principalement pour avoir dirigé plusieurs saisons de JoJo’s Bizarre Adventures mais aussi Les Brigades Immunitaires et Fairy Gone. Le scénario a été conçu par Hideyuki Kurata et Yousuke Kuroda, les chara-designs par Ryoji Nakamori, et la musique par Hayato Matsuo et Yasushi Ishii.

Ce qu'on a préféré dans la série

Drifters est une série mêlant plusieurs genres : dans un univers surnaturel, des figures historiques se retrouvent au cœur de l’action dans des scènes d’horreur pure. Et cet isekai, destiné à un public adulte, regorge de qualités !

Tout d'abord, parlons des combats… parce qu'ils sont juste INCROYABLES. Sans rire ! Détaillés, fluides et sanglants, ils constituent la force principale de l’anime. En même temps, avec ce genre de personnage principal, difficile de faire autrement.

Toyohisa est un guerrier expérimenté qui n’a pas peur d’utiliser ses épées pour couper des têtes. Ou des bras. Ou des jambes. Ou les trois en même temps. Vous l’aurez compris, c’est un adversaire redoutable, et ses techniques sont résolument impressionnantes.

Toyohisa Shimazu

Les tactiques utilisées lors des combats des Drifters sont le plus souvent mises au point par Oda. Pour la petite histoire, Oda Nobunaga était un gouverneur et seigneur de guerre japonais. Il a passé sa vie sur les champs de bataille et a conquis une grande partie du pays avant sa mort en 1582. C’était le premier des trois unificateurs du Japon pendant la période Sengoku, et c'est aussi lui qui a importé les armes à feu sur l'archipel. Intelligent, rusé et très intimidant, Oda est le cerveau du groupe des Drifters. Il est ce qu’on appelle un fin stratège. C’est également le commandant de l'équipe des arquebusiers, et c’est un véritable tireur d’élite.

Pour ce qui est d’achever les ennemis en fuite, on peut compter sur Yoichi l’archer. Même s’il semble être le moins violent des trois, son tir d’une flèche est d’une précision franchement flippante. Il n’est donc pas en reste quand il s’agit de trucider des adversaires.

Yoichi Nasu

Voilà pourquoi on aime tant les combats dans Drifters. Cette diversité d’armes, combinée à la brutalité des guerriers, donne lieu à des combats puissants, atroces et par conséquent, mémorables !

Ensuite, les personnages. Étant des figures historiques, les Drifters possèdent tous un passé riche et très intéressant. Et surtout, ce sont des protagonistes plus complexes qu’il n’y paraît.

Prenons Toyohisa, par exemple. Malgré ses airs de brute épaisse, c’est avant tout un homme intelligent, honorable et plein de principes. Il a peu (voire pas) d’intérêt pour le pouvoir, un fait qui frustre souvent Oda, son camarade épris de conquête. Il est également contre toute violence envers les femmes.



Hannibal et Scipio

Cette complexité se retrouve chez presque tous les Drifters. Yoichi est bien moins sûr de lui qu’il n’en a l’air ; Hannibal et Scipio développent une amitié indestructible alors qu’ils étaient ennemis jurés dans la vie réelle ; Oda se remet totalement en question lorsqu’il découvre que ses soupçons concernant la trahison potentielle de son fils sont infondés… etc. Tout au long de la série, on découvre les différentes facettes de ces personnages et cela est réalisé de manière aussi inattendue que brillante.

Les Parias également sont très travaillés : Jeanne d’Arc, Gilles de Rais, Anastasia, Raspoutine ou encore Minamoto no Yoshitsune, l’ancien commandant de Yoichi, sont de la partie et ils sont extrêmement coriaces…

Gilles de Rais et Jeanne d'Arc

Et enfin, l’animation. Quel régal pour les mirettes ! L’approche visuelle de la série est sombre, marquée par un contraste de couleurs chaudes (dû principalement aux scènes avec du feu et/ou du sang). On se rend rapidement compte que la mise en scène a été pensée pour rendre les batailles épiques. Et c’est très efficace ; on rentre dans le vif du sujet en un instant.

Les graphismes sont originaux et créent une atmosphère assez dure. Cela n’empêche pas de trouver des séquences plus colorées et légères lors des moments comiques. Cet équilibre entre deux extrêmes n’est pas si facile à maintenir et démontre une certaine habileté de la part du studio !

Il est également important de souligner que la série Drifters a été la première à bénéficier du simuldub sur Wakanim, c’est-à-dire d’un doublage simultané en VF ! Cela a permis de fédérer une plus grande communauté autour de l’anime, ravissant à la fois les puritains de la VOST et les spectateurs préférant les voix françaises. Cette initiative était une manière de démocratiser un peu plus l’animation japonaise en France, et elle a été très appréciée.

Et vous, qu’est-ce que vous avez préféré dans Drifters ? Dites-nous tout !

Nous espèrons sincèrement vous avoir donné envie de découvrir ou de revoir ce chef d’œuvre !

La page de la série, c’est par là :

Par Victoria Langeard

© 平野耕太・少年画報社/DRIFTERS製作委員会