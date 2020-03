AnimeTaSemaine : à vos grimoires !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on fait le plein de magie avec The Irregular at Magic High School, Hatena Illusion et Maerchen Maedchen !

The Irregular at Magic High School

Studio : MADHOUSE (No Guns Life, BoogiePop and Others, Afterlost)

L’intrigue en une phrase :

Dans un monde où la magie est devenue une technologie de la vie quotidienne, Tatsuya et Miyuki Shiba, frère et sœur aux capacités bien inégales, étudient pour devenir des magiciens professionnels.

Pourquoi on recommande ?

Parce que cette série mêle action et humour avec brio, la relation des deux protagonistes est très intéressante à suivre, les tournois d’écoles sont plein de rebondissements et de manière générale, l’anime traite de sujets sérieux tout en étant accessible à un public adolescent.

Hatena Illusion

Studio : Children's Playground Entertainment (Tsukiuta. The Animation 2)

L’intrigue en une phrase :

Pour poursuivre son rêve de devenir illusionniste, Makoto Shiranui part s’installer à Tokyo chez la famille de son amie d’enfance Kana (aussi appelée Hatena) dont le père est un célèbre magicien.

Pourquoi on recommande ?

Parce qu’on a vraiment envie de voir comment de la relation entre Hatena et Makoto va évoluer, et parce que c’est une série sympa qu’on regarde sans voir le temps passer !

Maerchen Maedchen

Studio : Hoods Entertainment (Drifters, Real Girl, Mysterious Girlfriend X)

L’intrigue en une phrase :

D’anciens textes chargés de magie, appelés « Maerchen », sont éparpillés un peu partout à travers le monde et une poignée de jeunes filles répondant au nom de Maedchen sont appelées à les utiliser pour réaliser leurs rêves.

Pourquoi on recommande ?

Parce que le scénario est top : c'est un savant mélange entre rêve, magie et histoires de jeunesse, rempli de retournements de situation étonnants.

Par Victoria Langeard