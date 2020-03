Des casques et Walkman Magia Record !

Partager

Pour célébrer la sortie de l'anime Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story, la marque Sony met en vente deux modèles de Walkman et leur casque stéréo assortis à l’effigie des personnages !

Ces modèles sont inspirés de deux des personnages principaux de la série ; Iroha Tamaki et Madoka Kaname. Deux packs sont donc proposés :

- vert cendre (Iroha)

- noir (Madoka)

Pack "Iroha"

Pack "Madoka"

En fonction du modèle choisi, une des deux Puella Magi est gravée au dos du Walkman. Et quels jolis dessins, on adore !

Les casques stéréo, eux, sont sans fil et possèdent une haute résolution sonore. Un code inclus dans le pack permet de télécharger tous les thèmes de la série, dont l'opening "Gomakashi" par TrySail et l'ending "Alicia" par ClariS.

Sur chacune des oreillettes, on retrouve l'arme et la Soul Gem du personnage choisi.

Casque "Iroha"

Casque "Madoka"

Conçus en quantité limitée, les packs pourront être réservés sur le site de Sony du 11 mars au 18 mai. Leur date de livraison sera communiquée prochainement par la marque.

Les Walkman sont compatibles avec le système d'exploitation Android. Cela signifie que des applications, comme Spotify par exemple, peuvent être installées. Ils possèdent une capacité de stockage de 16 GO pouvant être améliorée avec une carte micro SD en option si nécessaire.

En plus, trois fonds d’écrans originaux, c'est-à-dire conçus spécialement pour cette collaboration, et super stylés sont disponibles sur chacun des deux modèles !

Fond d'écran pour le pack "Iroha"



Fond d'écran pour le pack "Madoka"

Et bien sûr, les Walkman et leurs casques sont livrés dans des emballages exclusifs, à l'intérieur desquels on pourra également trouvée une carte originale !

Emballages exclusifs

Carte originale Madoka et Iroha

Alors, ces Walkman Magia Record et leurs casques assortis vous tentent ?

©Magica Quartet/Aniplex, Magia Record Anime Partners

Par Victoria Langeard