Darwin’s Game : les voix françaises se présentent en vidéo !

La série Darwin's Game signe le grand retour du simuldub VF sur Wakanim !

On vous propose maintenant de faire connaissance avec les acteurs de doublage par le biais de courtes interviews où ils nous parlent de leur métier, de leur ressenti sur la série et de leur lien avec le personnage qu’ils interprètent !

Maxime Van Sanfoort prête sa voix à Sudô Kaname, le personnage principal de la série.

Comédien de formation, Maxime a déjà doublé de nombreux personnages au cinéma et à la télévision. Il nous parle avec plus de précision de son expérience dans l’animation japonaise :

Marie Braam interprète Shuka, le deuxième personnage principal de la série derrière Kaname.

Marie a étudié au Conservatoire Royal de Bruxelles et fait du doublage depuis 2017. Elle aime énormément son métier et apprécie particulièrement de travailler sur la série Darwin’s Game :

Catherine Hanotiau interprète Rain.

Elle s’intéresse à la profession d’actrice de doublage depuis 2012, année où elle a décidé de commencer une formation au studio « Art Sonic » en Belgique. Elle nous raconte pourquoi elle adore le personnage à qui elle prête sa voix :

Être acteur de doublage n’est pas donc pas une mince affaire. Lorsqu’un comédien prête sa voix à un personnage, le public les identifie comme une seule et même entité : la voix de l’acteur devient la voix du personnage, et cela doit se faire de façon crédible. Le doublage est donc un exercice qui demande de la rigueur, de la prestance, mais aussi une grande capacité d’adaptation.

Et bien sûr, on remercie chaleureusement Maxime, Marie et Catherine pour leur engagement et leur enthousiasme !

On espère que ces interviews vous auront permis d’en apprendre plus sur le métier d’acteur de doublage, et qu’ils vous auront donné envie de (re)découvrir la série en VF !

Par Victoria Langeard

