Découvrez les séries du printemps 2020 !

Une nouvelle saison commence... Découvrez nos titres prévus pour le printemps 2020 !

! Attention, cette liste n'est pas encore complète... restez à l'écoute des prochaines annonces !

Sword Art Online Alicization War of Underworld (cour 2)

Pour sauver l'Underworld, Kirito, Asuna, Alice et tous leurs compagnons vont devoir trouver un moyen de vaincre l'armée du Dark Territory...

À partir du 25 avril



Appare-Ranman!

Pour pouvoir rentrer au Japon, Sorano Appare, un brillant ingénieur associal, et Isshiki Kosame, un samouraï balèze mais trouillard, font équipe dans une voiture à vapeur lors de la célèbre "American Transcontinental Race" !

À partir du 10 avril



Fruits Basket (saison 2)

Thoru s'est parfaitement intégrée à la vie chez les Sôma et a gagné la confiance des Maudits... Mais cela risque de lui jouer des tours !

À partir du 6 avril



Kakushigoto

Gotô Kakushi, père célibataire, est un auteur de mangas populaires assez bas de gamme. Sa hantise ? Que sa fille adorée, Hime, le découvre !

À partir du 2 avril



Listeners

Dans un monde où la musique n'existe pas, une mystérieuse jeune fille possède une prise d'entrée audio dans le corps... Commence alors un voyage inoubliable où les combats se règlent à coups d'amplis !

À partir du 3 avril



Shachibato! President, It's Time for Battle!

Divers portails remplis de donjons sont subitement apparus dans le ciel. Minato, désigné "président" par son amie d'enfance, se met alors à employer des aventuriers pour explorer les donjons et vaincre les monstres qui s'y cachent...

À partir du 5 avril



Born to be on air!

Un avis sur tout, râleuse, sans filtre... Minare ne le sait pas encore, mais elle est faite pour passer à la radio !

À partir du 3 avril



NO GUNS LIFE (cour 2)

La suite des aventures d'Inui Jûzô, un extend épris de justice avec un revolver à la place de la tête !

À partir d'avril



On vous souhaite un agréable printemps sur Wakanim !

©2017 REKI KAWAHARA/KADOKAWA CORPORATION AMW/SAO-A Project, ©2020 KADOKAWA/P.A.WORKS/APPARE Partners, © NATSUKI TAKAYA.HAKUSENSHA/FRUITS BASKET PROJECT, © Kouji Kumeta, KODANSHA/KAKUSHIGOTO Committee., ©1st PLACE,Slowcurve,Story Riders/Listeners Partners, ©KADOKAWA,Deluxe Games,PREAPP PARTNERS/SHACHIBATO PROJECT, ©2020Hiroaki Samura, KODANSHA /“Wave, Listen to Me!" Production Committee., ©Tasuku Karasuma/Shueisha,NGL PROJECT