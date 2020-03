AnimeTaSemaine : les perles cachées de la saison d'hiver

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, c’est une sélection un peu spéciale. Le 12 mars, nous avons demandé sur les réseaux quels anime de la saison d'hiver n'ont, selon vous, pas eu le succès qu'ils méritent. Nous en avons sélectionné trois parmi vos réponses et nous recommandons donc les séries 22/7, Je la vois déjà en haut de l’affiche et Infinite Dendrogram !

22/7

Studio : A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama Love Is War, The Asterisk War)

L’intrigue en une phrase :

Miu Takigawa est une ado tout ce qu’il y a de plus banal... jusqu’au jour où elle reçoit une lettre l’informant qu’elle a été sélectionnée pour participer à un tout nouveau projet tenu top-secret : monter un groupe d’idols avec 7 autres jeunes filles dans le but de devenir les nouvelles stars du Japon !

Pourquoi on recommande ?

Parce que les 8 personnages principaux sont parfaitement travaillés : les filles ont chacune une personnalité bien distincte, une histoire à raconter (elles possèdent d’ailleurs toutes un character-designer original différent), et parce que la bande son est géniale !

Je la vois déjà en haut de l’affiche

Studio : 8bit (Knight’s & Magic, The Irregular at Magic High School (the movie), Rewrite)

L’intrigue en une phrase :

Eripiyo est une fan inconditionnelle de Maina, la membre la plus discrète du groupe d’idols ChamJam, et elle est prête à tout pour lui montrer sa dévotion !

Pourquoi on recommande ?

Parce que l’animation et les couleurs sont très jolies et surtout, le concept est original : pour une fois, nous suivons le quotidien des fans plutôt que celui des idols, et cela permet à Eripiyo de nous montrer ce que signifie « être l’otaku ultime »...

Infinite Dendrogram

Studio : NAZ (ID: Invaded, Hamatora, DRAMAtical Murder)

L’intrigue en une phrase :

Reiji vient de finir ses examens et peut enfin jouer au nouveau VRMMO « Infinite Dendrogram », un jeu full-dive connu pour son incroyable réalisme, ses possibilités d’évolution infinies... et ses PNJ qui meurent pour de vrai.

Pourquoi on recommande ?

Parce que les décors dans lesquels évoluent les joueurs sont beaux et détaillés, et que l’univers du jeu nous fait complètement voyager !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard