Fate Grand Order : l'interview des animateurs français !

Partager

Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia est une série produite par le studio CloverWorks (The Promised Neverland, Persona5 the Animation, Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl). Pour satisfaire les nombreux fans de la franchise, elle requiert une production d'animation d'envergure. L'équipe du studio doit souvent faire appel à des talents externes pour renforcer ses effectifs. Parmi eux, on retrouve deux français, Inès Sheiber et Vincent Chansard, qui ont participé à l'animation de certaines scènes de l'épisode 14. Nous avons eu la chance de pouvoir les interviewer sur leur travail. Comme quoi, devenir animateur au Japon, c'est possible !

1. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre formation ?

Inès : Je m’appelle Inès, je me spécialise dans l’animation 2D d’effets spéciaux. Plus occasionnellement, il m’arrive d’animer des humains aussi ou de construire des perspectives en layout décor, pour varier. Je dessine depuis mon plus jeune âge, et m’oriente donc vers un cursus artistique assez tôt.

Une fois en Arts Appliqués, je me suis vite rendu compte que le dessin n’est pas considéré comme une compétence à apprendre quand on se forme aux métiers du design... J’ai donc intégré une classe préparatoire aux écoles d’art après mon baccalauréat, dans l’espoir de trouver quelque chose plus orienté vers le dessin. Me reconnaissant davantage dans le club des dessinateurs fans de jeux vidéos et de mangas, qui se préparaient tous aux concours des écoles d’animation, je me suis dit que ça devait être la bonne voie. Ainsi ai-je passé le concours de Gobelins, l’école de l’image où j’ai suivi une formation de 4 ans en animation 2D/3D.

Vincent : Je suis Vincent Chansard, animateur et storyboardeur, actuellement animateur au studio La Cachette à Paris le jour, et la nuit je travaille sur différents projets en freelance pour la Corée, le Japon et l'Amérique. Au niveau de mes études, je suis sorti d'un bac L option maths avec, comme beaucoup, l'envie de faire des mangas.

Je ne savais pas où aller, du coup j'ai fait une année préparatoire en Arts Appliqués à l'atelier de Sèvres, où j'ai réalisé que j'avais envie de faire de l'animation. L'année suivante, n'ayant eu aucun des concours qui m'intéressaient, j'ai refait une année préparatoire à Sèvres mais cette fois en animation. Après cette année, je suis entré en deuxième année à l'école d'animation Georges Méliès à Orly, puis l'année suivante à Gobelins, l'école de l'image, en première année de la section cinéma d'animation.

J'y ai étudié pendant 4 ans ce que on pourrait appeler les méthodes d'animation classiques, c'est à dire animer peu de scènes d'action. En parallèle de ces 4 années à Gobelins, j'ai fait beaucoup d'animation et de projets perso dans mon coin, ce qui en fait n'est pas si commun que ça. Ça m'a permis d'animer des trucs qui m'intéressaient un peu plus, et plus orienté vers les productions japonaises.



Dessin d'Inès sur Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

2. Comment avez-vous intégré le secteur de l'animation japonaise ?

Inès : Si j’ai pu intégrer le secteur de l’animation japonaise, c’est avant tout parce que beaucoup de français y travaillent déjà. Ma première expérience a été un stage en 2016, pour rejoindre une équipe de layout décor qui comptait alors 5 français. Quelques années plus tard, un autre studio, aussi composé principalement de français, m’a proposé de les rejoindre à Tokyo où j’ai travaillé quelques mois. La communauté de français ayant intégré le secteur de l’animation japonaise et vivant à Tokyo est très accueillante et solidaire.

Vincent : Ah ah, je ne sais pas si on peut dire que je l'ai véritablement intégré, je travaille avant tout pour la France de De Gaulle, mais j'ai effectivement accepté toutes les offres de travail en freelance de studio japonais jusqu'à aujourd'hui. La première fois, c'était lors de ma dernière année à Gobelins, l'école de l'image. Au début de l'année, j'ai été contacté pour travailler sur une publicité de jeu vidéo en animation. Le producteur avait vu mon travail en ligne et a accepté de me donner une chance sur ce projet, ce dont je lui suis extrêmement reconnaissant, à lui et à l'équipe qui a été très patiente avec moi.



Animation de Vincent sur Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia



3. Comment vous êtes-vous retrouvé à collaborer à la série Fate/Grand Order Absolute Demonic Front : Babylonia ?

Inès : Etonnamment, la proposition pour participer cette série ne m’est venue d’aucun de mes contacts à Tokyo. Peu de temps après mon retour en France, j’ai reçu un email dont je n’arrivais même pas à lire le tire faute de savoir lire les kanjis… j’ai cru que j’avais oublié de remplir des formulaires avant de quitter Tokyo et que l’administration japonaise venait me les réclamer. C’était en fait M.Tatsutomi, le directeur de production du studio A-1 Pictures, qui après avoir trouvé mes animations en ligne m’a écrit en anglais, ignorant tout de mon expérience au Japon. Ça a été une sacrée surprise ! J’ai entendu dire que les animateurs FXs (effets spéciaux) sont plutôt rares, au Japon comme en France, c’est probablement ce qui a retenu son attention dans mes travaux.

Vincent : Et bien c'est Inès qui m'a contacté pour l'aider à animer sur sa séquence, et M. Tatsutomi du studio A-1 Pictures a accepté de me laisser travailler dessus.



Animation d'Inès sur Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia



4. Pouvez-vous nous parler de votre contribution à l'épisode 14 ?

Inès : Vincent et moi avons participé à l’animation du combat entre Kingu et Quetzalcóatl. Avant de commencer, on m’a proposé de choisir la séquence qui m’intéressait à partir du storyboard. Je n’avais encore jamais eu l’occasion d’animer de scènes d’action aussi intense, c’est assez incroyable qu’ils aient bien voulu me confier une séquence de cette envergure. Fort heureusement, Vincent a accepté de m’aider et a pris la moitié des plans. Nous avons passé un accord : il prenait la partie combat au corps à corps et moi les pilliers de boue, s’appuyant sur nos points forts respectifs.

Je pense pouvoir dire que cette collaboration a été fructueuse. Nous devons aussi beaucoup à M. Tatsutomi qui a répondu à toutes nos questions en anglais. Participer à une production japonaise demande beaucoup plus que de savoir bien dessiner et animer… Il faut respecter des codes stricts pour noter les images clés, partiels et chartes d’intervallage, et remplir la timesheet avec le timing des dessins et de la caméra… et tout ça, ça ne s’invente pas !

Bref, beaucoup d’aspects très techniques qu’il nous est difficile d’apprendre quand on travaille à distance, coupé du studio. Livrer ces animations a été fastidieux, mais notre producteur et nos superviseurs se sont montrés très patients et nous ont bien assistés.



Animation de Vincent sur Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

Vincent : La séquence qu'Inès avait choisie était le milieu du combat entre Quetzalcoatl et Kingu. Nous avons divisé la séquence en deux et j'ai pris les plans du début où il y avait surtout de l'animation de personnages. Inès a pris la deuxième partie où il y avait surtout de l'animation de FXs. Sur mon morceau de séquence, il y avait un plan un peu particulier où Quetzalcoatl exécutait un mouvement de lutte spécifique : le Frankeinsteiner. Il a donc fallu regarder des compilations sur Youtube de Frankeinsteiner, et c'était assez amusant en vérité.

J'aimerais d'ailleurs en profiter pour à nouveau remercier M.Tatsutomi, le directeur de production, qui a fait l'immense effort de traduire chacune des notes des lead animators du japonais en anglais. Sans sa patience, il aurait était très difficile pour nous de travailler sur cet épisode.

5. Un dernier mot pour les fans de Wakanim ?

Inès : J’espère que vous avez apprécié l’épisode autant que nous avons apprécié y participer !

Vincent : J'avoue ne pas trop savoir quoi dire, j'espère que les gens ont apprécié, nous en tout cas on s'est bien amusé !



Dessin d'Inès sur Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

Inès et Vincent travaillent d'arrache-pied pour offrir aux spectateurs des animations de qualité. Ce combat entre Kingu et Quetzalcóatl est très réussi, que ce soit au niveau des attaques ou des expressions des personnages. On est ravis d'avoir pu apprendre tant de choses sur leur travail, et on espère que cette interview vous a plu !

Et surtout, n'hésitez pas à aller (re)découvrir la super série qu'est FGO !

Pour retrouver le travail d'Inès :

Son Twitter: https://twitter.com/MechaLaranja

Son Portfolio: https://scheiberinesportfolio.tumblr.com/

Son Vimeo: https://vimeo.com/user23529405

Pour retrouver le travail de Vincent :

Son Tumblr : sparklerredpanda.tumblr.com

Son Twitter : twitter.com/Sparkleredpanda

©TYPE–MOON / FGO7 ANIME PROJECT