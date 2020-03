L'interview des réalisateurs de Plunderer !

Partager

Interview réalisé par l’équipe de Funimation (avant la diffusion de l'épisode 7)

Traduit de l’anglais par Victoria Langeard de Wakanim

L'anime Plunderer, actuellement en simulcast sur Wakanim, rencontre un franc succès chez les fans. Dans le but de promouvoir la série, Funimation a organisé toute une série d'interviews, menés par Web Newtype en collaboration avec KADOKAWA, qui mettent en vedette l’équipe de production et les acteurs de l’anime !

Dans cette première interview, nous avons recueillis les réponses du réalisateur de la série, Hiroyuki Kanbe, et de l’assistant-réalisateur, Yasuhito Nishikata !

1. Qu’elles ont été vos premières impressions du manga Plunderer ?

Kanbe : Nous avons commencé à discuter de son adaptation en anime il y a longtemps déjà. À l'époque, j'avais lu tous les mangas disponibles. Ils s’arrêtaient au troisième volume et la fin de ce tome était assez choquante. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite... J'étais incapable de deviner ! Du coup, j’ai vite réalisé qu’adapter ce manga en anime allait être difficile. La série était publiée dans le magazine Shounen Ace et relatait une partie de l'histoire qui se déroule dans le passé. J'ai discuté avec le staff éditorial du manga, mais je n’arrivais toujours pas à trouver une structure solide pour l’adapter à l’écran. Un certain temps s'est écoulé, durant lequel d'autres volumes du manga ont été publiés, et j'ai finalement pu commencer à réfléchir à un développement tangible.

Nishikata : La première fois que j’ai entendu parler de cette adaptation, sa production était sur le point de commencer. À l’époque, le manga racontait une partie de l’histoire qui se déroulait dans le passé et elle était quasiment terminée. J’ai eu l’impression que Suu Minazuki, l’auteur, essayait un nouveau style. M. Minazuki est connu pour créer des histoires qui mixent la comédie avec un ton plus grave, mais j’ai senti que cette histoire était particulièrement sérieuse.

Kanbe : L’intrigue est très sombre, avec un message profond. Je trouve aussi que c’est assez différent des autres œuvres de M. Minazuki.

Nishikata : Dans ses mangas, M. Minazuki met souvent en avant des jeunes filles qui se retrouvent dans situations difficiles. Mais je pense que Plunderer va encore plus loin, en particulier par rapport à Heaven’s Lost Property, son projet précédent. Dès le début de l'histoire, de nombreux indices qui font référence aux événements futurs sont entrelacés dans l'intrigue. On peut vraiment sentir que M. Minazuki a mis beaucoup de passion dans ce projet.

2. Compte tenu de cette histoire, quelle direction envisagiez-vous de prendre avec l'anime, et quels temps forts envisagiez-vous de développer ?

Nishikata : J'ai eu l'impression que M. Kanbe, le réalisateur, voulait surtout se pencher sur le côté sérieux de l’œuvre et ne pas tomber dans le côté comique.

Kanbe : Le but n’est pas de tout jouer sur la comédie ; j’ai donc eu envie de créer une atmosphère plus sérieuse, et sincère.

Nishikata : Par exemple, dans le manga, il arrive que les personnages prennent soudain leur forme de « chibi » en plein milieu d’un combat. C’est très difficile de mettre ça en pratique à l’écran, surtout si la musique en fond est dramatique. Il n’est pas évident d’insérer un gag dans un moment pareil. Dans ce genre de cas, nous avons donc décidé de nous concentrer uniquement sur la bataille, et de couper les scènes que nous avions à couper. Les scènes un peu sexy étaient aussi difficiles à gérer. Quelqu’un nous a un jour dit que lors de la séquence où Licht pose sa tête entre les jambes d’Hina avec une expression sérieuse, il a l’air beaucoup trop pervers (rires). Nous avons fait beaucoup d’essais et d’erreurs avant de trouver le bon style. Après tout, nous n’avons encore montré aucune petite culotte.

Kanbe : Oui. Pour moi, c’était une bonne idée d’éviter de montrer des petites culottes durant la première saison. Donc nous ne l’avons pas fait. Il y a effectivement des scènes un peu sexy, mais nous voulions nous concentrer davantage sur l’avancée de l’histoire, et forcément nous voulions aussi éviter d’être catégorisé comme un « panties anime » en balançant des sous-vêtements un peu partout. Pour compenser cela, j’ai mis beaucoup de références aux petites culottes dans les prochaines previews d’épisodes.

3. Qui écrit les scripts pour ces previews ?

Kanbe : Je n’en ai écrit qu’une seule, celle à la fin de l’épisode 1 (correspondant donc à la preview de l’épisode 2). Je l’ai ensuite montrée au scénariste pour qu’il s’en serve de modèle pour écrire les suivantes.

Interviewer : Ah oui, ça faisait « Hey, je suis Licht ! Dans le prochain épisode de Plunderer, c’est le festival des petites culottes ! Culottes, culottes, culottes, culottes, culottes… » (Licht) « Tu aimes tant que ça les petites culottes ? » (Hina) « Oui, et j’aimerais beaucoup voir la tienne Hina ! » (Licht), donc…

Nishikata : Tant de mensonges.

Kanbe : Oui, désolé. On m’a même accusé de fraude à la culotte. Les gens m’ont dit « Mais, il n’y a pas de petites culottes dans l’épisode 2, qu’est-ce que ça veut dire ?! ». Je n’ai aucune excuse.

4. Vos rôles sont d’être réalisateur et assistant-réalisateur. Comment vous répartissez-vous le travail ?

Nishikata : M. Kanbe, le réalisateur, fait toutes les vérifications du storyboard, alors que mon rôle est plutôt de gérer les bases. Il s'occupe également de tout ce qui touche au son, quand moi je donne les instructions aux responsables des décors et aux équipes de tournage.

5. M. Kanbe, quel a été pour vous l’aspect du travail sur le storyboard qui vous a demandé le plus de concentration ?

Kanbe : Les scènes d’action ont demandé beaucoup de travail. Dans le manga, elles sont dessinées avec beaucoup d’impact, et j’ai dû faire de nombreux essais avant de trouver la meilleure façon d’exprimer ça à l’écran. Dans le premier épisode par exemple, Licht se déplace très rapidement et génère des ondes de choc à chaque mouvement. La manière de montrer les pouvoirs et capacités des personnages m’a aussi demandé pas mal de réflexion. Jail, par exemple, maîtrise la création du fer. Quand il apparaît dans le troisième épisode, nous avons dû trouver un moyen de montrer cette capacité, et nous avons trouvé l’idée des étincelles noires. Nous avons eu beaucoup de discussions sur ce genre de problématique.

6. Avez-vous des anecdotes sur les personnages de la série ?

Nishikata : La zone sous le soutien-gorge de Nana est très importante. La tenue de Nana est structurée de manière à ce que l’on voit sa peau à cet endroit-là, mais il y a eu une erreur plus tôt lors de la phase de coloration et nous pensions qu’il y avait du tissu là aussi. Je pense que nous avons confondu le design de son haut avec celui d’un bustier, et il apparaît encore de temps en temps. Donc, pendant le All-Rush (c’est-à-dire la vérification de la production), nous avons réuni toute l’équipe pour regarder cette zone sous le soutien-gorge de Nana et être sûr que nous n’avions pas fait d’erreur dans la coloration. Maintenant que cela est dit, je pense que tout le monde convient que Nana reste un personnage très agréable à dessiner.

Kanbe : M. Minazuki aime beaucoup Jail.

Nishikata : Oh, c’est plutôt logique. Lorsque nous avons soumis nos chara-design au staff éditorial du manga, nous avons reçu beaucoup de directives concernant Jail. Et quand ils ont vérifié les dialogues, il y avait souvent des ajustements et des nuances à apporter aux lignes de Jail !

7. Comment vouliez-vous représenter le personnage de Licht Bach ?

Kanbe : Pour faire simple, c’est un protagoniste plutôt cool, montrant parfois un côté sombre lié à son passé et parfois un côté carrément obscène. Pour moi, son côté plus enjoué apparaît lorsqu’il fait la rencontre d’Hina. C’est ce que j’ai voulu montrer à travers le déroulement de l’histoire.

Nishikata : Au début de l’histoire, Licht porte toujours un masque, ce qui appuie les propos du réalisateur Kanbe. Le masque de Hyottoko en particulier était très difficile à dessiner. Il a une bouche avec un angle assez bizarre, et c’est beaucoup plus dur à reproduire qu’un visage normal (rires).

8. Et comment vouliez-vous représenter Hina, l’héroïne de Plunderer ?

Kanbe : C’est une jeune fille sincère et dévouée à la recherche de l’As légendaire. Elle peut faire des choses quasi-impossibles, comme par exemple marcher 40 000 kilomètres seule.

Nishikata : Elle est aussi un peu tête en l’air. Comme elle est droite et déterminée, c’est le personnage le plus facile à suivre.

Interviewer : La séquence de fin du premier épisode nous présenter certains moments du passé d’Hina, non ?

Kanbe : En fait, la fin de cet épisode se déroule depuis le point de vue de la jeune fille. Elle nous montre le voyage de 40 000 kilomètres qu’Hina a effectué jusqu’à présent.

9. Yoshiki Nakajima interprète Licht et Rina Honnizumi interprète Hina. Comment s’est déroulé le casting ?

Nishikata : C’était beaucoup de travail, non ?

Kanbe : Oui, parce qu’il y avait énormément de candidats aux auditions. Nous avons dû passer une journée entière au studio. Dans Plunderer, plusieurs personnages apparaissent à différents moments de leur vie, donc à différents âges, et nous voulions des acteurs capables de jouer toutes les versions d’un même personnage. Par exemple, nous voulions quelqu’un de cool et d’expérimenté pour jouer les personnages plus vieux comme Alex et Schmerman. Nous avons longuement réfléchi à qui devait jouer qui. En plus, certains protagonistes comme Licht nécessitaient un jeu d’acteur souple et capable de s’adapter : il a une version plus jeune, une version plus vieille, une version « Chibi » plus comique, etc.

Nishikata : Nous voulions vraiment que Licht soit joué par quelqu’un de polyvalent. Je pense que Yoshiki Nakajima était un excellent choix ; il s’est parfaitement ajusté au personnage.

Kanbe : Le premier épisode commence sur une scène où Licht fait sa comédie. Quand nous l’avons enregistré au studio, M. Nakajima était parfaitement en phase avec le gag. Nous étions tous impressionnés par ses compétences et son professionnalisme. Grâce à ça, les enregistrements étaient fluides et se sont déroulés avec un bon rythme. Mme Honnizumi, qui joue Hina, a elle aussi très bien interprété le caractère héroïque de son personnage.

Nishikata : Je pense que les performances de Mme Honnizumi sont aussi un très bon exemple d’un match parfait entre acteur et personnage. Elle joue le rôle d’une héroïne classique et orthodoxe, si on peut dire, et arrive à coller à l’histoire d’Hina dans chacun des épisodes. C’était très agréable de pouvoir compter sur elle.

10. Quels sont les scènes et cuts qui ont été particulièrement mémorables pour vous deux ?

Kanbe : Pour moi, c’est clairement la fin du premier épisode. Licht tient Hina dans ses bras et se présente en tant qu’As légendaire. Dès le moment où j’ai lu cette scène dans le manga, j’ai travaillé dessus pour en faire la séquence la plus mémorable.

Nishikata : Pour moi, je pense que c’est la fin du deuxième épisode, lorsque Licht s’en va en laissant Hina derrière lui. C’est une séquence larmoyante, alors nous y avons consacré beaucoup d’efforts. C’est ma scène préférée.

11. À quoi ressemble l’épisode 7 ?

Nishikata : L’histoire prend un tournant particulier à ce moment de l’intrigue, c’est pourquoi nous avons décidé d’insérer avant ça un épisode où tous les personnages se réunissent. Nous avons donc demandé son aide à M. Minazuki pour ajouter un épisode original à l’anime.

Kanbe : Nous avons décidé de faire de l’épisode 7 un épisode original car nous voulions établir des relations un peu plus solides entre les personnages avant de passer à la suite. Les évènements de l’épisode 6 étaient un peu déprimants pour Licht, alors Hina décide de cuisiner pour lui remonter le moral. Nous voulions également un épisode un peu plus centré sur le personnage d’Hina, nous en avons donc profité pour parler de ses compétences de survie au lieu de le faire plus tard comme c’est le cas dans le manga.

12. Qu’est-ce que nous devons attendre des prochains épisodes ?

Kanbe : L’histoire va devenir très mouvementée à partir de maintenant, et nous espérons en faire que les spectateurs apprécieront ce que nous en avons fait. Soyez attentifs !

Nishikata : Tout d’abord, concentrez-vous sur la façon dont évolue les relations entre les personnages dans l’épisode 7. Après ça, beaucoup d’évènements délirants se succèdent, menant au développement d’une nouvelle relation entre Licht et Jail qui deviennent alliés. Nous espérons que cela va vous plaire !

On espère que cette interview vous a plu, et on remercie Hiroyuki Kanbe et Yasuhito Nishikata pour leurs réponses pleines de détails et d'anecdotes sympas !

Et si la série Plunderer vous est encore inconnue, il est grand temps d'y remédier !

©2020 Suu MINAZUKI/KADOKAWA/Plunderer Partners