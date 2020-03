AnimeTaSemaine : à la découverte de contrées inexplorées...

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

En ces temps difficiles, il est important de se changer les idées... Cette semaine, on part donc à l'aventure pour découvrir de nouvelles contrées avec GATE, Danmachi (Familia Myth) et Grimgar !

GATE

Studio : A-1 Pictures (Kaguya-sama : Love Is War, Sword Art Online, Grandblue Fantasy The Animation)

L’intrigue en une phrase :

Lorsqu’une porte géante apparaît en plein milieu de Tokyo et que des hordes de soldats, monstres et dragons en déferlent, la contre-attaque ne se fait pas attendre : les troupes nipponnes passent à leur tour de l'autre côté de la porte pour y découvrir un pays de magie, d'elfes et de trolls.

Pourquoi on recommande ?

Parce qu’en suivant les aventures de Yoji Itami, le personnage principal, on entre dans un monde qui mélange réalité et fantaisie avec brio, jouant sur les règles de l’isekai, le tout sur un ton adulte très appréciable !

Danmachi (Familia Myth)

Studio : J.C. Staff (Date A Live, Food Wars!, A Certain Magical Index)

L’intrigue en une phrase :

Bell Cranel, seul membre de la famille de la déesse Hestia, est un jeune aventurier qui, malgré son manque de compétences, décide de partir à la conquête du mystérieux Donjon de la cité-Labyrinthe d’Orario en quête de gloire et de fortune.

Pourquoi on recommande ?

Parce que les personnages sont très touchants, les combats épiques à souhait, et surtout parce que le scénario nous offre un parfait équilibre entre action, fantaisie et romance.

Grimgar

Studio : A-1 Pictures (Anohana, Asterisk War, Erased) – c’est un gros studio, on n’allait pas mettre les mêmes séries…

L’intrigue en une phrase :

Quand Haruhito se réveille dans un monde fantaisiste qui lui est totalement inconnu et sans souvenirs de sa vie antérieure, il comprend très vite qu’il va devoir coopérer et apprendre de nouvelles aptitudes pour survivre dans ce milieu hostile.

Pourquoi on recommande ?

Parce que Grimgar – le Monde des cendres et de fantaisie nous fait voyager dans des décors enchanteurs à travers une animation de qualité et aux côtés de personnages au développement très intéressant. C'est très reposant à regarder, tout en ne manquant pas de rebondissements !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard