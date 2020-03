La rumeur disait vrai : les figurines de Madoka et Iroha sont là !

Partager

Connaissez-vous Madoka et Iroha, les deux héroïnes de Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story ? Elles sont jeunes, mignonnes, courageuses et surtout, ce sont des Puella Magi hors du commun ! Dôtées de pouvoirs leur permettant de combattre les sorcières, les deux filles ont le destin de leur monde sur les épaules...

Découvrez maintenant les deux nouvelles figurines à leur effigie !

À gauche : Iroha Tamaki / À droite : Madoka Kaname

Les deux amies sont exposées dans leur tenue de Puella Magi avec à la main leur arme de prédilection. De nombreux détails, allant des manches de Madoka aux lacets d'Iroha, ont été modelés pour les représenter le plus fidèlement possible. On notera aussi que la coloration est très réussie ! L'échelle des figurines est de 1/8, soit une hauteur d'environ 21 cm.

La figurine de Madoka Kaname

Munie de son bâton sur lequel trône une jolie rose, Madoka est représentée avec des yeux pétillants, un beau sourire et une multitude de noeuds sculptés avec beaucoup de soin. Ses cheveux sont attachés en couettes, rendant visible la Soul Gem autour de son cou. Ses chaussures, d'un rouge éclatant, font ressortir l'ensemble et les plis de sa jupe, comme les détails de son corset, sont d'une précision étonnante. Un vrai chef d'oeuvre !

La figurine d'Iroha Tamaki

Iroha, elle, tient son arbalète sur son bras gauche. Elle est représentée avec un petit sourire, ses cheveux flottants sous sa longue capuche. Son ventre, ses bras et le haut de ses jambes sont vêtus d'un tissu quasi-transparent finement coloré. Les dorures sur sa ceinture, son arme et sa Soul Gem finissent de mettre en valeur sa tenue, et créent un ensemble très réussi !

Si l'univers de Magia Record vous fascine autant que nous, allez aussi jeter un oeil à ces superbes Walkman et casques assortis à l'effigie de Madoka et Iroha !

Par Victoria Langeard