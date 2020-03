Faire partie d’un comité de production, ça veut dire quoi ?

Partager

Article par ultimatemegax de Funimation

Traduit de l’anglais par Victoria Langeard



Vous avez peut-être déjà entendu un diffuseur d'animation occidental utiliser le terme « en coproduction avec » ou dire « faire partie du comité de production » d'une série. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Et quel intérêt pour vous, fan d'animation ?

Dans cet article, nous allons donc vous parler des comités de production d'anime ainsi que des rôles qu'ils jouent dans les différentes étapes du processus de création. Plus nous en apprenons sur les séries qui nous plaisent, plus nous sommes en capacité de soutenir ceux qui les créent.

Une des idées préconçues sur les anime est que le studio d'animation est responsable de TOUTE la production, y compris des sorties vidéo et des produits dérivés. Or, pour la grande majorité, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, presque toutes les productions animées sont financées par ce que l'on appelle un comité de production. Un comité de production est une entreprise spécialement créée pour être une joint-venture, c’est-à-dire un rassemblement de plusieurs entreprises. Elles ont comme double objectif de produire quelque chose de divertissant qui permettra à la fois de rentabiliser ses investissements et idéalement de générer des bénéfices.

Dans le passé, la plupart des anime étaient financés par leur studio d'animation et la station de télévision qui les diffusait. Au Japon, ils étaient principalement retransmis pendant les heures de grande écoute. Désormais, ils sont plutôt diffusés en fin de soirée. Depuis ça, les comités de production sont devenus un moyen courant de financer la création d'une série.

Pourquoi les entreprises collaborent-elles sur les anime ?

Il y a deux raisons principales : les risques et la spécialisation.

Si une entreprise décide de produire une série entièrement par elle-même, elle sera la seule à en pâtir si ce n’est pas un succès. De ce fait, ce procédé n'est utilisé que pour des franchises ou titres dits « sûrs ». Généralement, ils sont produits par de grandes entreprises qui pourraient supporter les pertes le cas échéant. Mais si ce risque est réparti sur plusieurs sociétés, notamment pour les titres dont la popularité ne peut pas être connue à l’avance, alors les pertes potentielles peuvent être gérées par les différentes compagnies. Finalement, cela fonctionne de la même manière que les investissements : de manière générale, on conseille aux investisseurs de diversifier leurs placements plutôt que de placer 100% de leur épargne dans un seul actif. La raison est simple ; la diversification réduit les risques.

Lorsqu’une série rencontre un franc succès, cela signifie donc que les recettes sont réparties entre les différentes entreprises. A l’inverse, en cas d’échec, c’est une assurance garantissant de ne pas perdre trop d'argent. De plus, il est important de savoir que produire un anime par soi-même est très difficile si on n'y est pas habitué.

Pour produire un nouvel anime, il y a beaucoup d'étapes à prendre en compte : il faut choisir et rémunérer les acteurs tout comme l’équipe de production, prévoir les coûts de la promotion, trouver où diffuser la série, produire la musique, les produits dérivés, les DVD et Blu-ray, etc. Et il n’est pas évident de prévoir tout cela : une entreprise spécialisée dans l'impression de magazines, de bandes dessinées et de romans par exemple ne connaîtrait pas la marche à suivre pour produire la bande-son d’une série. Le fait d'avoir une société de production musicale au sein du comité permet donc à une maison d'édition de se concentrer uniquement sur ce qu'elle sait faire, tout en permettant aux autres entreprises de gérer leur discipline. La société de production musicale peut alors dire : "On a ce nouvel artiste qu’on souhaiterait promouvoir, on pourrait l’utiliser comme chanteur pour l’opening !". Cela profite alors à deux sociétés en même temps.

Quels sont les différents rôles au sein d'un comité ?

Chaque entreprise membre d’un comité a son propre rôle. Certaines travaillent à la promotion de la série (agences de publicité), d’autres s’occupent de la sortie télévisée au Japon, d’autres encore vendent les versions de location aux magasins spécialisées ou s’occupent de vendre les droits de streaming à des sociétés nationales et/ou internationales… et la liste est encore longue.

Les studios d'animation n'ont généralement pas beaucoup de personnel en interne, ils ne peuvent donc pas assumer toutes les responsabilités liées à la production d’une série sans l'aide d’autres sociétés. Être membre d’un comité de production leur permet donc de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, la promotion du titre étant prise en charge par les entreprises membres du comité compétentes. Cette promotion, généralement faite à l’échelle mondiale, permet aux fans d'anticiper la sortie de la série et de l'apprécier encore plus.

Comme nous avons pu le voir précédemment, l'avantage majeur de faire partie d’un comité est de répartir les risques, c’est-à-dire les pertes potentielles, entre les différentes sociétés membres. Cependant, il faut savoir que ce risque n'est pas réparti de manière uniforme, car chaque entreprise contribue à la production globale d’un anime à un niveau différent. Par exemple, si on prévoit qu’une série vendra beaucoup de DVD ou de Blu-ray, l'éditeur de ces supports devra investir plus d'argent que les autres et risquer plus qu'une société de publicité, par exemple, qui ne bénéficiera pas de ce type de revenus.

De manière générale, chaque entreprise travaille dans le but de récupérer son investissement, puis ensuite de contribuer aux bénéfices des autres sociétés membres selon la structure contractuelle du comité de production. Cela permet aux petites entreprises, telles que les studios d'animation, d'investir autant qu’elles le peuvent dans la production et de gagner de l'argent auprès des autres sociétés si c'est un succès.

Comment cela fonctionne-t-il avec des partenaires internationaux tels que Funimation ?

Funimation fait partie du comité de production de trois titres de la saison hiver 2020 : Hatena Illusion, ID: INVADED et Plunderer. Ils ont également fait partie des comités de production de Fruits Basket, Fire Force et Dimension W.

En raison du travail accompli et des relations solides nouées avec ses partenaires japonais pour obtenir des licences de séries, la société Funimation a plusieurs fois été invitée à participer à des comités pour aider directement à financer la production de certains de ces titres.

Au lieu de simplement faire l’acquisition des droits de diffusion (comme le font généralement les autres sociétés), Funimation est désormais en mesure de devenir propriétaire de certains titres, directement lors de leur importation dans le reste du monde. En plus, les fans n’ont plus à craindre une perte des droits sur ces titres ; ils resteront à perpétuité dans la bibliothèque Funimation. À l'inverse, le reste du comité fait confiance à Funimation pour utiliser son expertise internationale afin de bien commercialiser les séries, notamment auprès des téléspectateurs étrangers. L’entreprise peut également fournir des informations détaillées aux sociétés japonaises sur ce que les fans à l'étranger aiment voir. C’est donc un partenariat gagnant-gagnant.

Ce type de collaboration offre la possibilité pour les partenaires internationaux de collaborer avec les créateurs japonais sur des choses comme les visuels clés, les trailers, ou encore du contenu exclusif. Pour les fans, c’est un gros plus. Par exemple, les coproductions entre Funimation et KADOKAWA ont permis la création de nouveaux visuels clés pour les séries ID: INVADED et Plunderer. De tels partenariats peuvent également permettre une production de sous-titrage et de doublage plus rapide, ce qui entraîne une augmentation du nombre de simulcasts et simuldubs diffusés dans les 24 heures suivant la diffusion télévisée initiale au Japon.

L’industrie de l’anime ne se concentre plus uniquement sur le marché japonais. Les entreprises japonaises recherchent plus que jamais l'intérêt des fans étrangers afin d'augmenter leur retour sur investissement et ainsi réinvestir cet argent dans de nouvelles productions d'une qualité d'animation toujours plus élevée. Ainsi, lorsque les fans s’abonnent à Funimation, achètent des épisodes disponibles en téléchargement ou des produits dérivés supervisés par Funimation, ils aident directement les créateurs au Japon.

Dans le passé, ce genre de coproduction internationale ne concernait qu’une poignée de titres. Désormais, on peut sans crainte imaginer un futur où Funimation et d’autres sociétés comme celle-ci feront partie d’un comité de production sur de plus en plus de séries. Plus les entreprises s'impliquent pour aider les titres à résonner dans le monde entier, plus leurs relations avec le Japon se renforcent et plus les fans feront l’expérience d’anime de qualité. C’est en tout cas, à terme, le but que l’on recherche !

