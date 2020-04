AnimeTaSemaine : spécial comédie !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on vous a concocté la trilogie parfaite pour décompresser dans la joie et la bonne humeur avec Cautious Hero: The Hero Is Overpowered But Overly Cautious, Kaguya-sama: Love Is War et Blend-S. Fous rires garantis !

Cautious Hero: The Hero Is Overpowered But Overly Cautious

Studio : WHITE FOX (Steins; Gate0, Goblin Slayer, Grimoire of Zero)

L’intrigue en une phrase :

Ryûgûin Seiya, héros invoqué par la déesse Rista pour sauver son monde, est du genre à acheter trois armures : une à porter, une de rechange, et une de rechange pour celle de rechange… un héros surpuissant certes, mais carrément trop prudent !

Pourquoi on recommande ?

Parce que c'est la relation entre Seiya et Rista est tordante, et que les situations insensées dûes à la prudence démesurée de notre héros s'enchaînent à grande vitesse. Un super anime d'aventure où on ne plaisante pas avec la phase de préparation !

Kaguya-sama: Love Is War

Studio : A-1 Pictures (Sword Art Online, Anohana, The Asterisk War)

L’intrigue en une phrase :

Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane, tous deux membres du BDE de l’académie Shûchiin, sont secrètement fou amoureux l’un de l’autre… mais hors de question de se l’avouer ; le premier à faire sa déclaration perd la guerre !

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est une des meilleures comédies romantiques de notre plateforme : pour faire avouer l’autre, nos deux héros, véritables handicapés des sentiments, inventent des stratagèmes si poussés qu’ils sont à mourir de rire. En outre, c’est un savant mélange de situations gênantes et de moments touchants qui séduit instantanément !

Blend-S

Studio : A-1 Pictures (Erased, 22/7, Date A Live)

L’intrigue en une phrase :

Tout est bon pour satisfaire les clients alors au « Café Stile », chaque serveuse se voit attribuer un rôle bien précis : tsundere, idol, petite sœur… la jeune Maika cherchait juste un petit job à temps-partiel pour payer ses études, la voilà désormais reconvertie en serveuse sadique !

Pourquoi on recommande ?

Parce que tous les personnages sont très drôles, faisant de Blend-S l’anime idéal pour décompresser. Les rôles qui sont attribués aux serveuses correspondent assez peu à leur personnalité, ce qui crée des situations bien cocasses. Heureusement, le patron et le cuisinier du café sont là pour rehausser la barre… ou pas !



Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard