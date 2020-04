WakaClassics n°3 : Anohana

Partager

Bienvenue sur les #WakaClassics !

Le concept ? Vous présenter une pépite de notre catalogue à découvrir ou revoir.

Cette fois-ci, c’est la série Anohana que nous vous recommandons !

Le synopsis

Quand ils étaient petits, Jintan, Anaru, Yukiatsu, Tsuruko, Poppo et Memna étaient inséparables. Toujours fourrés ensemble, que ce soit dans leur cabane ou dans les bois, les 6 amis avaient même donné un nom à leur groupe : les « Super Peace Busters ». Mais, un funeste jour d’été, Menma fût emportée par la rivière et mourût noyée. Suite à ce tragique évènement, le groupe d’amis se sépara.

Dix ans se sont écoulés depuis, et chacun suit désormais un chemin différent. Mais alors que les vacances d’été sont bien entamées, Menma apparaît un jour devant Jintan. Étonnement, elle a un corps d’adolescente, et son caractère n’a pas changé d’un iota. Jintan se rend compte rapidement que lui seul peut la voir. Pour lui, elle n’est qu’une hallucination, la représentation de son traumatisme.

Mais pourquoi Menma est-elle revenue ? Selon elle, Jintan doit réaliser son vœu. Malgré ses efforts, elle ne souvient plus de ce souhait qu’elle a formulé autrefois ; tout ce qu’elle sait est que l’ancien groupe d’amis doit se reformer pour accomplir cette tâche ensemble…

De gauche à droite : Jintan, Poppo, Anaru, Menma, Yukiatsu, Tsuruko

L’équipe à l'origine de cette magnifique série

La série Anohana (Ano hi mita hana no namae o bokutachi wa mada shiranai en japonais) est une création originale, ce qui signifie qu’elle n’est adaptée d’aucune œuvre existante. Elle est réalisée en 2011 par Tatsuyuki Nagai, connu pour avoir également été le réalisateur de Toradora! et A Certain Scientific Railgun, spin-off de la série A Certain Magical Index.

Le scénario est le fruit du travail de Mari Okada, une des écrivains les plus productives travaillant actuellement dans l'industrie de l’animation japonaise. Nous lui devons par exemple les scénarios de Black Butler, de 6 épisodes de Fate/Stay Night ou encore du magnifique film Maquia, When the Promised Flower Blooms.

Menma et Jintan

Les chara-design et la direction de l’animation sont eux gérés par Masayoshi Tanaka, réputé pour avoir été le character designer du film Les Enfants du Temps (Weathering With You en anglais) de Makoto Shinkai.

Quant au studio d’animation qui produit la série, il s’agit du célèbre studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama: Love Is War, Blue Exorcist) dont la qualité n’est plus à prouver.

L’équipe à l’origine d’Anohana est donc composée de professionnels chevronnés. C’est avec une main de maître qu’ils réalisent une série à la fois touchante, harmonieuse et très bien animée, et on ne peut que les remercier pour ce fabuleux rendu !

Menma

Ce qu’on a préféré dans la série

Comment décrire Anohana ? Pas facile de mettre des mots sur une série si bouleversante.

Ce qu’on peut dire avec certitude, c’est qu’il s’agit d’une histoire magnifique qui traite avec brio de thèmes difficiles : l’acceptation du deuil, l’adolescence, les valeurs de l’amitié… Des sujets qui ne sont pas évidents à aborder d’ordinaire mais qui sont développés ici avec beaucoup de tendresse et de justesse.

Commençons par les personnages.

Même si on serait tenté de prêter plus d’attention à Jintan qu’aux autres car il est, avec la petite Menma, le personnage central de l’histoire, tous les membres du groupe ont un développement narratif très intéressant.



Poppo

Il y a d’abord Poppo, ce gros nounours plein d’amour qui, après avoir réalisé que faire des études ne le mènerait à rien, a décidé qu’il préférait vivre de petits boulots pour se payer des voyages dans le monde entier. Un choix de vie que de plus en plus de jeunes suivent à notre époque.

Il y a Anaru, qui passe le plus clair de son temps avec ses « amies » pour oublier ses pensées négatives, quitte à renier sa véritable personnalité.

Il y a aussi Yukiatsu, le beau-gosse sportif, intelligent et détaché, qui en réalité est rongé par ses démons car il n’a jamais su accepter le décès de son amie d’enfance.

Tsuruko et Yukiatsu

Et Tsuruko, bien sûr, qui fait comme si rien ne pouvait l’atteindre alors que c’est une véritable fleur bleue.

Quant à Jintan, il est dépeint au début de l’histoire comme ce qu’on appelle communément au Japon un hikikomori. Il reste cloîtré dans sa chambre, coupé du monde et de toute vie sociale, et passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Le retour de Menma dans son quotidien bouscule complètement cette routine délétère qu’il avait adopté et lui permet de se remettre enfin en question.

Menma et Jintan

En seulement 11 épisodes, ce sont donc 5 personnages que l’on voit grandir, mûrir, et prendre le temps de s’occuper de ce qui compte vraiment dans leur vie.

On notera également que le petit frère de Menma, Satoshi, bénéficie lui aussi d’un développement narratif poussé. Quasi-délaissé par des parents qui n’ont plus la volonté d’avancer depuis le décès de leur fille aînée, Satoshi essaie malgré tout de mener sa barque, tourmenté par le vide constant laissé par sa grande sœur. Cela fait de lui l’un des personnages les plus attachants de la série.



De gauche à droite : Satoshi, Tsuruko, Yukiatsu, Jintan, Anaru, Poppo

Ensuite, l’émotion.

Elle est omniprésente tout au long d’Anohana, d’abord par les sujets abordés mais aussi et surtout à travers les relations entre les personnages, en particulier celle de Jintan et Menma.

Tous les membres des « Super Peace Busters » ont été très touchés par la mort de la petite fille, et il est plus qu'évident que ce genre d’évènement bouleverse une vie. Lorsque Jintan et Menma se retrouvent, c’est donc avec beaucoup de frissons qu’on découvre le lien fort qu’ils auraient pu avoir si ce tragique accident n’était pas arrivé...



Menma et Jintan



Poésie et amertume se mélange alors, donnant lieu à une des histoires les plus poignantes qu’il nous ait été donné de voir en anime. En plus, Menma est une fille tendre et pleine de bons sentiments, ce qui rend son histoire encore plus déchirante.

C’est la naïveté dont elle fait preuve tout au long de la série qui va permettre à ses amis de réaliser leurs travers. Grâce à elle, Jintan, Poppo, Anaru, Yukiatsu et Tsuruko peuvent enfin faire face à leur traumatisme et apprendre à s'accepter les uns les autres. Du début à la fin, on est donc entraînés dans un tourbillon d’émotions, tiraillés entre les « ohhh ce que c’est beau ! » et les « mais mon dieu qu’est-ce que c’est triste… ». Une pépite, on vous dit.

De gauche à droite : Jintan, Poppo, Anaru

Pour finir, la musique.

Dans les histoires dramatiques, elle joue un rôle essentiel pour transmettre les émotions. Et dans Anohana, elle est parfaitement intégrée. Composée par Remedios, la bande-son de cette série nous offre des frissons dès le début, et peut même nous arracher quelques larmes sur la fin (oui, c’est carrément un euphémisme, il vaut mieux se préparer un gros stock de mouchoirs à l’avance).

L’opening et l’ending sont tous deux très réussis. Si vous voulez aller les écouter, ce qu’on vous conseille fortement pour vous mettre dans l’ambiance, l’opening, interprété par Galileo Galilei, s’intitule Aoi Shiori et l’ending, interprété par ZONE, s’intitule Secret Base.

De gauche à droite : Tsuruko, Menma, Anaru, Poppo, Jintan, Yukiatsu

On avait encore bien des choses à dire pour vous exprimer notre amour pour cette série, mais le mieux qu’on puisse faire est de vous recommander une nouvelle fois d’aller la (re)voir… après tout, autant être honnête : on ne s’en lassera jamais !

On espère que ce nouveau #WakaClassics vous a plu !

Et surtout, n’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez d’Anohana en commentaires !

Par Victoria Langeard

© Ano Hana project