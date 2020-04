Les meilleurs poissons d’avril anime 2020 !

Partager

Par Haley Whisennand de Funimation

Traduit de l’anglais par Victoria Langeard de Wakanim

S’il y a bien une fête pour laquelle l’industrie de l’anime et du manga se donne à fond, c’est celle des poissons d’avril !

Chaque 1er avril à 00h01, les comptes japonais officiels de certaines séries réputées deviennent fou-fou avec des annonces farfelues et de nouveaux key visual assez spéciaux. Et nous les attendions avec impatience !

Voici donc une sélection de nos poissons d’avril préférés de l’année 2020 ! Nous avons peut-être manqué certains, alors n’hésitez pas à les ajouter en commentaires !

Weekly Shonen Jump

Le Weekly Shonen Jump (parution hebdomadaire du magazine Shonen Jump) a décidé que cette année, son poisson d'avril serait centré autour de Bobobo-bo, le personnage mythique du manga éponyme. Son visage était partout sur le site web Shonen Jump +, et les fans avaient même accès aux résultats d’un grand sondage sur les meilleurs personnages de manga. Bien sûr, c'est Bobobo-bo qui occupait toutes les places !

Il y a même eu une collaboration entre le créateur du manga, Yoshio Sawai, et le créateur de Death Note, Takeshi Obata, où ils ont chacun recréé un chapitre de la série de l'autre dans leur style ! Le résultat est assez incroyable !

Zombie Land Saga

Ils avaient déjà fait plus ou moins le même coup l’an dernier : le studio de Zombie Land Saga a annoncé la sortie d’un nouveau film cet été, intitulé « Zombie vs. Aliens ». Le key visual montre Kotaro Tatsumi et Franchouchou accompagnés d’un petit alien dans un décor galactique.

Magia Record: Puella Madoka Magica Side Story

Les Magicals Girls de Magia Record se réunissent pour former un tout nouveau groupe d’idols ! Le titre de la première chanson a même été dévoilé ; elle s’intitule « Grant It ».

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These

Enfermés dans un train d’idols, les agents de Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These sont prêts à enflammer le dancefloor tels les stars qu’ils auraient toujours dû être !

Kuroko’s Basketball

Même si la série s’est terminée en 2017, la production de Kuroko’s Basketball continue de ravir les fans avec des poissons d’avril bien trouvés dans lesquels la Génération des Miracles se retrouve dans des situations pour le moins... originales. Et pour celui de 2020, les talentueux basketteurs se reconvertissent en archers, mages, voleurs et plus encore dans un tout nouveau RPG !

Bungo Stray Dogs

Depuis 2016, la franchise suit le même gag en présentant chaque année les personnages de la série dans un milieu scolaire alternatif. En 2020, les protagonistes de Bungo Stray Dogs deviennent membres du Bureau des Étudiants !

Et Wakanim, dans tout ça ?

Comme vous vous en doutez, nous n’allions pas manquer une occasion pareille… Si vous avez raté notre poisson d’avril, rendez-vous juste ici : Wakanim ouvre dans votre isekai !

On espère que toutes ces petits poissons d'avril vous auront donné la pêche !

Très belle journée sur notre plateforme !