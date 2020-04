Une peluche aimantée Dino de la série Gal & Dino !

Partager

La série animée Gal & Dino, (Gal to Kyōryū en japonais ou My Roomie Is a Dino en anglais), adaptée du manga éponyme de Moriko Mori, fait partie des nouveaux titres qui arrivent sur notre plateforme au printemps 2020. On ne sait pas pour vous, mais on a vraiment hâte de découvrir les péripéties de Kaede et son colocataire hors du commun !

Synopsis : Un beau jour, une jeune fashonista du nom de Kaede découvre au pied de son lit un petit dinosaure. Elle a beau ne rien y connaître, elle prend la décision de s’en occuper. Curieusement, ce n’est pas si compliqué : cet animal de compagnie venu d’une autre époque aime manger, regarder la télé, suivre la mode… Kaede n’est pas au bout de ses surprises avec ce colocataire hors du commun !

Réalisée en co-production par les studios Kamikaze Douga, King Records et Kodansha, la série Gal & Dino est donc une comédie à la fois mignonne et très drôle. En outre, c'est un anime parfait pour se détendre !

Et pour célébrer la sortie de cette nouvelle adaptation, une peluche magnétique de Dino est désormais disponible à l’achat ! En plus d’être trop mignonne, elle peut s’accrocher partout et même tenir vos lunettes ou un stylo ! Plutôt pratique, non ?

La peluche mesure 13 centimètres de hauteur et est aimantée au niveau des pattes avant de Dino. Et avec son expression, on jugerait que le petit compagnon de Kaede s’apprête à faire une bêtise…

En ces durs temps de confinement, cette peluche est juste parfaite pour nous accompagner partout... que ce soit dans la salle de bain, dans la cuisine ou sur un coin de notre bureau, elle s'accroche en tout lieu ! Alors, vous en pensez quoi ?

Pour être redirigé vers le site d’achat de la peluche magnétique Dino, cliquez ici !

Gal & Dino, c’est à partir du 4 avril, tous les samedis à 19h30 en exclusivité sur notre plateforme !

Par Victoria Langeard

© Moriko Mori, Cota Tomimura /KODANSHA, KING RECORDS