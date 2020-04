AnimeTaSemaine : des créations originales à ne pas manquer !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Une création originale est une série qui n'est adapté d'aucun matériel préexistant (manga, jeu vidéo ou autre). Cette semaine, on vous en a sélectionné trois de notre catalogue à découvrir absolument : c'est parti pour les présentations de Kiznaiver, ID: INVADED et Charlotte !

Kiznaiver

Studio : Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia, BNA : Brand New Animal)

L’intrigue en une phrase :

Katsuhira Akata vient d’apprendre qu’il a été sélectionné pour intégrer Kizuna, un programme qui permet à ceux qui y sont connectés de partager et répartir leurs douleurs entre eux dans le but d’instaurer la paix dans le monde.

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est une série pleine d’action, oscillant superbement entre humour et moments tragiques, avec un scénario original et une animation très réussie (mention spéciale à la fiabilité du studio Trigger !).

ID: INVADED

Studio : NAZ (Infinite Dendrogram, Hamatora, DRAMAtical Murder)

L’intrigue en une phrase :

Sakaido, un détective de génie capable d’arpenter les inconscients des criminels pour les coincer, travaille au sein de l’organisation Kura dans le but de trouver John Walker, un tueur en série qui a déjà fait bien trop de victimes.

Pourquoi on recommande ?

Les raisons sont nombreuses et variées, faisant d’ID: INVADED une pépite à voir absolument : que ce soit la qualité des graphismes, l’originalité de l’animation, la justesse et l'inventivité du scénario ou encore le développement des personnages, tout y est remarquable. Que dire de plus ?

Charlotte

Studio : P.A. Works (Appare-Ranman!, Fairy Gone, A3!)

L’intrigue en une phrase :

Comme de nombreux adolescents, Yû Otasaka a développé des pouvoirs surnaturels à la puberté : il peut posséder n'importe qui dans son champ de vision pendant 5 secondes.

Pourquoi on recommande ?

Parce que l’animation est sublime, avec des effets soignés et des décors truffés de détails. Le développement narratif dont bénéficient les personnages est également une des forces de l’anime, et on ne s’ennuie pas une seconde grâce à un scénario aux nombreux retournements. En bref, c’est un anime avec beaucoup de qualités qu’on ne recommandera jamais assez !

Pour plus de détails sur cette super série, voir aussi notre #WakaClassics n°1 : Charlotte !

