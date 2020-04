Kaguya-sama Love Is War : le récap’ de la saison 1

Partager

C’est une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue… Pour notre plus grand bonheur (et on pèse nos mots), la série Kaguya-sama: Love Is War revient pour une saison 2 dès le 11 avril !

C’est une des séries les plus mignonnes et tordantes de notre catalogue. Pour être fin prêt à débuter la saison 2, on vous propose donc un petit récap’ de la saison 1 ! Et bien entendu si vous ne l’avez toujours pas vue, on ne peut que chaudement vous recommander de foncer… En ces temps compliqués, c’est l'anime idéal pour décompresser et rigoler un bon coup !

L’histoire

Les espoirs de la nation reposent sur les épaules des étudiants de l’académie Shûchiin, un établissement de renom qui compte parmi ses rangs les jeunes les plus brillants et, en règle générale, fortunés du pays.

Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane, élèves modèles et très populaires parmi leurs congénères, sont à la tête du Bureau Des Étudiants de l’académie. Ils tiennent respectivement le rôle de vice-présidente et de président avec à leurs côtés Chika Fujiwara, secrétaire, et Yu Ishigami, trésorier.

Leur quotidien semble plutôt banal, jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’ils sont en fait raide dingue l’un de l’autre. Or, il n’est pas question de se l’avouer : la fierté de nos deux protagonistes rend impensable une déclaration quelconque. Kaguya et Miyuki ont en effet une conception de l’amour bien différente de celle du reste du monde ; révéler ses sentiments, c’est accepter de se soumettre à l’autre. Ainsi, six mois se déroulent sans que rien ne se passe…

Puis, lassés d’attendre, Kaguya et Miyuki décide d’entrer dans une guerre tacite. Le but ? Faire en sorte que l’autre déclare sa flamme en premier et perde ainsi la bataille (et son honneur au passage) !

"Comme c'est mignon..."

S’en suivent alors des dizaines de stratagèmes tous plus loufoques les uns que les autres, révélant petit à petit l’ampleur des sentiments que les deux étudiants se portent.

Chaque moment partagé devient un véritable combat. Qui enverra le premier texto ? Qui osera complimenter l’autre sur une nouvelle tenue ? Qui parviendra à se faire raccompagner un jour de pluie ? Qui suivra l’autre en premier sur Twitter ? Et qui acceptera de manger la dernière part du gâteau ? Tous les prétextes sont bons, et la liste est encore très, très longue…

Au milieu de toutes ces machinations de l’extrême que nos deux tourtereaux sont prêts à inventer, Fujiwara et Ishigami deviennent malgré eux acteurs de cette guerre.

La petite secrétaire enchaîne les gaffes, avec une tendance certaine à s'immiscer pile au mauvais moment, tandis que le trésorier semble complètement à la ramasse. Cela peut parfois mettre Kaguya et Miyuki dans des situations ultra-embarrassantes (et de surcroît très drôles) !

ALERTE SPOILER : PASSEZ DIRECTEMENT À LA PROCHAINE PARTIE SI VOUS N’AVEZ PAS VU LE DERNIER ÉPISODE !

À la fin de la 1ère saison, les choses semblent enfin avancer un peu entre Kaguya et Miyuki. Mais alors que les quatre membres du BDE ont décidé d’aller voir un feu d’artifice ensemble, Kaguya est sommée par son père de rester chez elle.

Ayant rêvé de ce moment privilégié aux côtés du président pendant toutes les vacances d’été, elle décide de braver les interdits et de faire le mur... sauf qu’elle se perd en arrivant en ville. Dépitée à l’idée d’avoir raté le seul moment intéressant de ses vacances, elle perd espoir.

C’est alors que Miyuki, parti à sa recherche dès que Fujiwara lui avait dit que la vice-présidente était en ville, la trouve sans aucune peine. « J’ai lu dans tes pensées (…) C’était 100 fois plus facile que d’habitude ». Coup de chaud n°1. Trop en retard pour voir le feu d’artifice, ils arrivent finalement à temps pour voir celui de la ville voisine. Mais Kaguya ne regarde même pas le spectacle : elle est obnubilée par Miyuki et ne peut détacher ses yeux de lui. Coup de chaud n°2. Et suite à ça…

RIEN. DU. TOUT. Les voilà de retour à l’académie, prêts à reprendre les cours, gênés comme jamais par cette histoire. Ils s’évitent soigneusement pendant que nous… eh bien on attend le coup de chaud n°3 ! Frustration quand tu nous tiens…

La bataille semble loin d’être finie alors vivement la saison 2, vite, par pitié !

FIN DU SPOILER

Les protagonistes

Dans Kaguya-sama: Love Is War, ce sont donc les quatre membres du BDE de Shûchiin que nous suivons. On vous fait un rapide débrief de ce qu’il faut avoir retenu d'eux dans la première saison.

Kaguya Shinomiya

Kaguya Shinomiya est la vice-présidente du BDE. Excellente élève, elle est la digne héritière de la société Shinomiya Zaibatsu, l'un des plus grands conglomérats de la ville. Au début de la série, elle est dépeinte comme une jeune fille assez froide, très terre-à-terre et un tantinet hautaine (on ne voudrait pas la vexer).

Cependant, au fil des épisodes, on lui découvre une personnalité plus douce, et on se rend surtout compte d’un trait qu’elle cherche à cacher à tout prix : elle est en manque d’amour ! C’est à travers ses discussions avec Hayasaka, sa servante depuis l’enfance et seule personne à qui elle se confie entièrement, que l’on parvient à lever le voile sur cette faiblesse. Kaguya souffre d’une famille trop souvent absente, à tel point qu’elle rêve que la petite sœur de Miyuki, Kei Shirogane, l’appelle « grande sœur ». Et ce qu’elle désire le plus au monde, c’est une histoire romantique avec le président du BDE, cet homme à la fois gentil, intelligent et ambitieux qui la rend complètement insensée.

Miyuki Shirogane

Miyuki Shirogane est le président du BDE. Il est le meilleur élève de toute l’académie Shûchiin, ainsi que l’un des seuls à ne pas être issu d’une famille riche. Il travaille donc deux fois plus dur que les autres et sa détermination n'a aucune limite. En plus de ses études et de son temps passé au BDE, Miyuki a aussi un job étudiant sur le côté. C’est un véritable acharné du travail (ses cernes témoignent d’ailleurs d’un manque de sommeil évident) et il connaît la valeur de l’argent.

Il essaie de maintenir une image parfaite auprès de ses pairs, si bien que certains élèves viennent même lui demander des conseils en amour alors qu’il n’y connaît rien. Intimidé par les talents et la richesse de Kaguya, il est effrayé à l’idée de lui dévoiler ses sentiments. Et surtout, il réfléchit beaucoup trop. Cela l’amène souvent à se mettre dans des situations ridicules (on pense notamment à l’épisode où Fujiwara tente de lui apprendre à jouer au volleyball… un grand moment !). Mais Miyuki est surtout un garçon gentil et vertueux, prêt à aider tous les élèves ayant des problèmes.

Chika Fujiwara

Fujiwara est la secrétaire du BDE. Pétillante et excentrique, elle est toujours la première (et même la seule) à proposer des activités aux autres membres du BDE. Elle aime partir en voyage, parle 5 langues étrangères et essaie constamment de tricher aux jeux de société alors qu’elle se fait toujours pincer.

D'une manière générale, Fujiwara est incapable de lire l'atmosphère d’une pièce, ce qui fait d'elle un élément imprévisible. Elle ruine ainsi de nombreux stratagèmes mis en place par Kaguya et Miyuki pour amener l’autre à se déclarer. Pourtant, Fujiwara est obsédée par tout ce qui touche à l’amour, à tel point qu’elle se surnomme elle-même « la détective de l’amour ». En bref, c’est la petite rigolote de service qui passe son temps à mettre les pieds dans le plat.

Yu Ishigami

Ishigami est le trésorier du BDE. C’est un jeune homme assez réservé, plutôt mauvais en ce qui concerne les études et il faut le dire, peu apprécié de ses camarades de classe. Il a une vision incroyablement cynique et déprimante de la vie, reflétant un complexe d’infériorité flagrant. Par exemple, lorsque Kaguya lui propose de l’aider à réviser avant les examens, il lui conseille de ne pas le faire de peur que leur association en public ruine la réputation de la vice-présidente.

Mais Ishigami est surtout un garçon gentil et plein de bonnes intentions. Il fait souvent des déclarations maladroites le faisant passer pour un sociopathe, mais une fois que l’on y est habitué, il devient très attachant. C’est un des seuls amis de Miyuki et il est complètement terrorisé par Kaguya.

Un petit mot sur le staff

L’anime Kaguya-sama: Love Is War, adapté du manga éponyme d’Aka Akasaka, est produit par le studio A-1 Pictures, connu pour des séries comme Sword Art Online, Anohana, Erased, Your Lie in April ou encore Date A Live (toutes dispos sur notre plateforme).

À la réalisation, on retrouve Mamoru Hatakeyama, réalisateur de Record of Grancrest War. Le scénario est le fruit du travail de Yasuhiro Nakanishi, qui a aussi scénarisé une des pépites de cet hiver, Toilet-bound Hanako-kun (si vous ne l’avez pas encore fait, on vous recommande vivement d’aller y jeter un œil). Les chara-design sont gérés par Yuko Yahiro, une animatrice renommée qui a notamment été directrice d’animation sur les séries Haikyû !!, Psycho-Pass et Kuroko no Basket. Quant à la musique, elle est composée d’une main de maître par Kei Haneoka qui est aussi à l’origine de toutes les bandes son de la saga Monogatari.

La saison 1 de Kaguya-sama: Love Is War a donc été réalisée par une équipe de professionnels très compétents, et elle reste identique pour la saison 2. On peut donc espérer sereinement que cette nouvelle saison soit aussi réussie que la 1ère !

L’avis de la rédaction

Il n’y a pas grand-chose à dire, à part qu’ON EST TOTALEMENT FANS DE CETTE SÉRIE ! On a même essayé d’établir un classement des épisodes, mais sans succès : que ce soit l’épisode avec les oreilles de chats, l’épisode où l'académie reçoit des étudiants français ou encore l’épisode où Miyuki s'essaie au volley, tous sont plus réussis les uns que les autres !

Finalement, vous conseiller de regarder Kaguya-sama: Love Is War, c’est vous garantir un paquet de fous rires incontrôlés et, on l'admet, une frustrastion immense : quand est-ce que Shinomiya et Shirogane vont-ils enfin se déclarer leur flamme ?!

Nous n’avons plus qu’une chose à ajouter… Vivement le début de la saison 2 !

Rendez-vous le 11 avril pour la suite de la guerre la plus romantique de l'histoire de l'animation !

Par Victoria Langeard

©Aka Akasaka/SHUEISHA, PROJECT KAGUYA