Pourquoi on a adoré la fin du dernier cour d’Haikyû !!

Si vous n’avez pas encore regardé la série Haikyû !! produite par le studio Production I.G (Un drôle de père, Run With the Wind, Psycho-Pass), ne lisez pas cet article et foncez plutôt découvrir cette merveille. Sinon, on va vous spoiler, et pas qu'un peu. Vous êtes prévenus.

Que dire de la fin de ce 1er cour de la saison 4 ?

QUEL RÉGAL ! TOUT BONNEMENT SENSATIONNEL !

Hum. Désolée, c'est l'excitation qui parle.

Mais vraiment, c’était génial, et on compte bien vous détailler ce qui nous a le plus plu dans les derniers épisodes !

Envolez-vous !

Une animation de folie

C’est le point le plus évident… quel plaisir pour les mirettes ! L’animation dont ont bénéficié les 3 derniers épisodes était incroyable, avec des scènes qui resteront dans les mémoires un bon moment. On vous a sélectionné 3 scènes clés qui nous ont beaucoup marqués :

N°1 : quand Kageyama visualise littéralement chaque espace du terrain

Un chef d’œuvre d’animation. Lors de son premier match au tournoi interlycées du printemps, l’équipe de Karasuno fait face aux joueurs du lycée Tsubakihara. Très vite, ils réalisent que le changement de salle a énormément d’impact sur leur jeu : le gymnase est à peu près 10 fois plus grand que ceux dans lesquels ils ont l’habitude de jouer. Et comme le dit si bien Takeda, le superviseur de l’équipe, le plus affecté par ce changement d’environnement est Kageyama. Notre talentueux passeur n’est pas accoutumé à un plafond aussi haut, et il reconnaît lui-même qu’il va lui falloir un peu de temps pour s’y faire (connaissant le caractère du personnage, c’est une grande première). Et au moment où il parvient enfin à s’y accoutumer…

Quelle scène de folie ! Kageyama ressent littéralement chaque recoin du terrain et en fait un quadrillage mental retranscrit à l’écran à la perfection. Il verrouille alors sa cible, anticipant comme il sait si bien le faire le saut d’Hinata, et la passe est grandiose. Décidément, on ne se lassera jamais de cette attaque combinée qui fait des ravages !

N°2 : quand Kôrai saute si haut qu’il semble voler

Le lycée Kamomedai, où excelle le génie du volley Kôrai Hoshiumi, sort vainqueur de son 1er match sans difficultés. Et quelle animation ! La 1ère attaque de Kôrai dans ce match est juste incroyable. Il s’élance à une vitesse phénoménale, se propulse dans les airs et frappe un boulet de canon au-dessus du contre. Il va si vite que ses membres semblent presque se déformer et franchement, c’est si bien fait que ça donne des frissons. On adore !

N°3 : quand Atsumu fait son 1er service contre Karasuno

Pour son deuxième match du tournoi, Karasuno fait face à l’équipe d’Inarizaki. La rencontre est sur le point de débuter, Atsumu Miya se prépare à servir. Avec un air on ne peut plus sérieux sur le visage, il serre le poing et fait taire toute la salle. Quelle classe. Il prend son élan et nous offre un service, avec une prise de vue en hauteur, tout simplement prodigieux. Le ballon traverse le terrain si vite que même Nishinoya n’a pas le temps de réagir. Comme ses coéquipiers, il reste planté là, bouche bée, pendant qu’on voit la balle fendre l’air et s’écraser sur la ligne de fond tel un obus. Magnifique ! Et le regard qu’il lance aux deux filles ayant eu le malheur d’ouvrir la bouche pendant son service est dessiné avec beaucoup de panache : cet aura violet et si sombre le rend carrément flippant...

Bon, il y avait aussi un paquet d’autres séquences qu’on aurait pu citer, mais ça risque de durer des heures. Alors concluons cette partie en disant merci aux animateurs ayant travaillé sur les premiers matchs du tournoi interlycées du printemps ; le rendu est époustouflant.

Les progrès des corbeaux de Karasuno

Nos volleyeurs favoris se sont en effet beaucoup améliorés, à commencer par leur gestion du stress. Avant le match contre l’équipe de Tsubakihara, leur premier adversaire, on aurait pu penser qu’ils allaient se laisser submerger. Asahi, Yamaguchi et Hinata n’ayant pas leur pareil pour flipper avant un match important, cela paraissait inévitable. Mais pas cette fois. Ils sont tous fin prêts à en découdre, et ce n’est pas Teradomari, le fameux n°4 réputé pour ses frappes au-dessus du contre, qui leur fait peur.

Mais ce sont surtout leurs techniques qui sont de plus en plus impressionnantes, et pas seulement la tendue de Kageyama et Hinata.

Point pour Karasuno !

Asahi et Tanaka font de superbes smashs, le ballon venant s’écraser plusieurs fois près de la ligne.

Nishinoya rattrape des services d’un autre monde, notamment un d’Himekawa, le serveur désigné de Tsubakihara, qui est animé d’une manière toute nouvelle car il sert en cuillère. Le ballon monte si haut qu’on dirait qu’il va toucher le plafond et il devient alors impossible de le voir avec les spots lumineux. On l'admet, le ralenti lorsque Nishinoya parvient à l’arrêter nous a donné des frissons.

Les contres de Tsukishima sont aussi très impressionnants, car ils sont dessinés de manière à ce que le défenseur paraisse hyper imposant. Ce choix de contre-plongée combiné avec le regard meurtrier de Tsukishima résulte en des contres qui deviennent presque des scènes de combat à eux tout seuls.

Daichi, Tsukushima et Asahi

Quant aux réceptions douteuses d’Hinata (qui a quand même failli perdre ses dents à deux reprises), elles montrent à quel point le n°10 a progressé grâce à son infiltration au stage intensif du début de saison. Il n’arrive pas encore à renvoyer les ballons comme il faut, mais il est désormais capable de lire des trajectoires très difficiles à appréhender. La scène où il voit la feinte arriver alors que ses coéquipiers sont déjà tous en l’air, par exemple, est carrément impressionnante !

Et que dire de son saut face à Inarizaki… Hinata semble suspendu en l’air, créant à l'intar de Kôrai un courant d’air sous ses pieds. Les spots lumineux au-dessus de sa tête font alors penser à un soleil, et c’est avec ce sourire démoniaque qu’on lui connaît bien qu’il réalise lui-même avoir sauté beaucoup plus haut que d’habitude. Alors effectivement, il en oublie de frapper le ballon, mais la bonne nouvelle, c’est qu’on est qu’au début du match !

Hinata fait LE saut

Les démonstrations de force des nouveaux rivaux

Au début de la saison 4, on a pu rencontrer pas mal de nouvelles têtes lors des stages respectifs de Kageyama et Tsukishima (et Hinata, de surcroît). Et à la fin de cette 1ère partie, la plupart de ceux que l’on revoit au tournoi national font de véritables démonstrations de force !

Kôrai, par exemple, est un joueur polyvalent comme on en a rarement vu. Du haut de ses 1m69, il contre, il réceptionne, il sert (en faisant des aces bien sûr)... bref, c’est un surdoué du volley. Et comme si ça ne suffisait pas, il saute si haut que ses cheveux sortent du cadre !

Kôrai vs. Shôyô

Lors de son match, Kôrai a d’ailleurs été désigné de « vrai petit géant » par les commentateurs, au détriment de notre bien-aimé Hinata qui a encore un bout de chemin à parcourir pour atteindre son niveau. Heureusement pour nous, notre n°10 n’est pas du genre à se laisser abattre : regarder Kôrai effectuer de telles prouesses techniques le remonte à bloc ! Une chose est sûre, cette nouvelle rivalité devrait grandement aider notre attaquant à s’améliorer !

Bokuto, du lycée Fukurôdani, est également un adversaire de taille. On le connaît davantage que Kôrai, pourtant il arrive encore à nous surprendre avec des attaques phénoménales.

Kôtarô Bokuto

Que ce soit sa force monstrueuse, sa capacité à faire des lignes parfaites ou sa soif de victoire, tout est fait pour qu’on appréhende sa rencontre avec les défenseurs de Karasuno. Et même s’il arrive à perdre son entrain en plein match, ses coéquipiers sont là pour le rappeler à l’ordre, quitte à gagner sans lui si nécessaire…

Mais ceux qui nous ont le plus marqué, ce sont bien évidemment les jumeaux Miya. Atsumu, passeur, et Osamu, attaquant, sont les deux champions du lycée d’Inarizaki. Et ils sont effrayants. En plus d’être parfaitement coordonnés, les jumeaux les plus forts du volley lycéen font individuellement preuve d’une concentration et d’une précision sans pareilles.

Atsumu et Osamu Miya

Le 2ème match de Karasuno va être haletant, c’est certain. Cependant, il faut garder espoir : Hinata, Kageyama, Daichi et les autres ont déjà vaincu la redoutable escouade de Shiratori Zawa, alors pourquoi pas Inarizaki ? On connaît leur détermination face au challenge, alors tout n’est pas perdu, bien au contraire !

Cela étant dit, il ne faut pas non plus oublier les rivaux plus anciens mais tout aussi dangereux tels que les joueurs du lycée Nekoma. Eux aussi se qualifient pour le second tour sans trop de problèmes, et il semble qu’ils se soient énormément améliorés en réception…

L'équipe d'Inarizaki (de gauche à droite) : Ren Oumimi, Atsumu Miya, Hitoshi Ginjima, Michinari Akagi, Rintarô Suna, Osamu Miya et Aran Ojiro

Le petit plus : de la romance dans l’air !

On ne s’y attendait pas le moins du monde, et pourtant… Tanaka fait craquer une fille ! Lui qui n’arrêtait pas de se plaindre du manque d’intérêt de la gente féminine à son égard, le voilà servi ! La jeune fille en question, Kanoka, est une amie d’enfance avec qui il était à l’école primaire. Les flashbacks de leur passé en commun sont trop mignons, avec un petit Tanaka fidèle à lui-même. Grâce aux encouragements qu’il lui avait procurés à l’époque, Kanoka aussi est désormais une joueuse de volley accomplie. Elle a l’air bien déterminée à montrer ce qu’elle vaut à son vieil ami. Et même s’il n’a pas l’air intéressé aux premiers abords, quelle surprise de voir notre attaquant d’habitude si bavard et effronté devenir tout gêné devant une fille... Niveau développement de personnages, on est servis !

Tanaka devant la déclaration de Kanoka

Vous l’aurez compris, on a été complètement subjugués et convaincus par cette animation de dingue, par le développement des personnages et globalement par tout le reste. Les derniers épisodes nous ont procuré tout un tas de sensations et on en veut encore. Une nouvelle fois, un grand bravo aux animateurs et au studio Production I.G, c’est un travail mené d’une main de maître !

Le 2ème cour de la saison 4 s’annonce trépidant, avec un match qui sera sans aucun doute plein de rebondissements. On a beaucoup trop hâte… VIVEMENT JUILLET !

Karasuno vs. Inarizaki, c'est pour bientôt... patience !

Au cas où ça vous ait donné envie de le revoir, on vous met le lien vers le dernier épisode :

Et vous, qu'avez-vous pensé de la fin de cette 1ère partie ? On attend vos commentaires !

PS : l'intégralité du cour 1 de la saison 4 sera disponible gratuitement sur notre plateforme à partir du 10 avril !

Par Victoria Langeard

© 2014 FURUDATE Haruichi / Production I.G