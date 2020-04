Découvrez la nouvelle figurine de Pansy d'ORESUKI !

Partager

Adaptée du manga éponyme écrit par Rakuda et illustré par Buriki, la série ORESUKI Are you the only one who loves me? est une comédie romantique qui a rencontré beaucoup de succès sur notre plateforme. Si vous ne l'avez pas encore vue, on vous la recommande chaudement !

Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un de ces personnages principaux, Pansy, a une nouvelle figurine à son effigie !

L'histoire de ORESUKI suit le quotidien de Joro, un lycéen tout à fait banal qui joue au garçon gentil et compréhensif pour attirer les jolies filles. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que toutes les demoiselles qu'il a en vue sont en fait amoureuses de son meilleur ami. Quel casse-tête ! Et tous ces râteaux ont un point en commun : c'est toujours lors d'une discussion sur un banc que notre héros se les prend en pleine poire. Dur dur... Cependant, Sumireko Sanshokuin, une lycéenne en charge de la tenue du CDI aussi surnommée Pansy, aime bien Joro. Dommage que ce ne soit pas réciproque... Arrivera-t-elle à le faire changer d'avis, ou se contentera-t-elle de l'aider dans ses conquêtes ?

Quoi qu'il en soit, elle a aujourd'hui le droit à une superbe figurine, et ça va être dur de ne pas craquer !

Haute d'environ 23 centimètres, cette figurine est à la fois très jolie et détaillée. Pansy est représentée dans son uniforme avec ses longs cheveux noirs flottants dans son dos. Les éléments de sa tenue sont très réalistes, du col de son haut aux plis de la jupe. Pour ajouter un jeu de texture, ses collants sont en tissu véritable.

Son expression, elle, lui donne un air plutôt calculateur et légèrement intimidant grâce à un sourire en coin parfaitement dessiné. Cela est plutôt en accord avec le personnage que l'on connaît. Après tout, Pansy est réputée pour être intelligente et savoir arriver à ses fins. Elle n'a pas un mauvais fond, bien au contraire, mais elle sait jouer sur les cordes sensibles des autres grâce à un sens de l'observation très développé. C'est un personnage complexe au développement très intéressant.

Alors, que pensez-vous de cette jolie figurine de Pansy ? Nous, on est complètement fans de son réalisme et de la coloration !

Par Victoria Langeard