AnimeTaSemaine : nos séries les plus poignantes !

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on fait le plein d’émotions avec March comes in like a lion, Your lie in April et Anohana !

March comes in like a lion

Studio : SHAFT (Puella Magi Madoka Magica, saga Monogatari, Negima!?)

L’intrigue en une phrase :

Rei Kiriyama, orphelin et joueur de shogi professionnel âgé de 17 ans, est accablé par un perpétuel sentiment de solitude jusqu’au jour où il rencontre Akari, Hinata et Momo, trois sœurs qu’ils l’aideront petit à petit à reprendre goût à la vie.

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est un anime bourré de qualités et surtout une grande claque émotionnelle. La façon dont les sœurs Kawamoto prennent Rei sous leurs ailes est sincère, créant une série à la fois poétique et émouvante. Et les dessins, atypiques et esthétiques, participent aussi à la profondeur de l’œuvre !

Your lie in April

Studio : A-1 Pictures (Sword Art Online, Blend-S, GRANBLUE FANTASY The Animation)

L’intrigue en une phrase :

Kôsei Arima, un jeune pianiste de génie qui a arrêté de jouer après la mort de sa mère, fait un jour la rencontre de Kaori Miyazono, une violoniste au jeu excentrique et à l’histoire poignante.

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est une histoire magnifique, liant musique et romance à la perfection. L’animation est à tomber par terre et les personnages, bouleversants au possible, sont dépeints avec beaucoup de douceur. À noter : cette série a gagné le 37e Kodansha Manga Award !

Anohana

Studio : A-1 Pictures (Kaguya-sama: Love Is War, ERASED, Asterisk War)

L’intrigue en une phrase :

Un jour d’été, Jintan se retrouve face à Menma, une amie d’enfance décédée 10 auparavant.

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est une série remplie d’émotions, qui traite avec finesse de thèmes difficiles. L’acceptation du deuil, l’adolescence, les valeurs de l’amitié… des sujets d’ordinaire compliqués à aborder mais qui sont ici exposés avec justesse, faisant d’Anohana une série on ne peut plus touchante. Les personnages sont tous intéressants à suivre, la musique magnifique et l’animation très soignée. En gros, on est totalement fans !

Pour plus de détails sur cette super série, voir aussi notre #WakaClassics n°3 : Anohana !

Par Victoria Langeard