5 raisons de regarder Kakushigoto, une comédie père-fille à croquer ! 

La série Kakushigoto, adaptée du manga du même nom de Kouji Kumeta et réalisée par Yuta Murano, fait partie de nos nouveaux titres du printemps 2020. Après avoir visionné les deux premiers épisodes, on s’est dit qu’il fallait absolument vous en parler : c’est un véritable coup de cœur !

Kakushi et Hime Gotô ont plein de belles choses à nous raconter, alors voici 5 raisons de foncer découvrir cette pépite du studio Ajiado !

1. L’intrigue, centrée autour de l’amour inconditionnel entre un père et sa fille

Le scénario de Kakushigoto est tout simplement génial, car il raconte avec beaucoup de tendresse et de sincérité la complexité des relations père-fille.

Kakushi Gotô est un mangaka d’ouvrages plutôt suggestifs. Son titre le plus connu, intitulé Les Baloches Ballantes, renferme un humour graveleux à souhait qui lui a valu une certaine notoriété. Sa plus grande peur, c’est que sa fille Hime le découvre. Tous les stratagèmes sont bons pour lui cacher son métier et même si cela lui prend beaucoup d’énergie, préserver l’innocence de sa petite fille chérie est le plus important !

Car Kakushi est tout simplement fou de Hime. Père célibataire, sa vie entière tourne autour d’elle. Il passe son temps à s’assurer qu’elle va bien et n’a besoin de rien. Et il la trouve si mignonne que même lui, un mangaka accompli, ne peut rendre justice à son joli visage lorsqu’il veut le dessiner !

Ces deux-là s’aiment si fort, c’est terriblement touchant… Et en plus d’être une belle histoire, c’est aussi très énigmatique. Dès le début de la série, de nombreuses questions restent en suspens : Qui est la mère de Hime ? Pourquoi le jeune papa et sa fille ne vivent-ils que tous les deux ? Quelles sont ces boîtes rangées dans l’armoire ?... Des interrogations lourdes de sens qui laissent présager une trame sous-jacente bien plus profonde.

2. Des personnages soignés et engageants

Hime est une fillette de 10 ans tout à fait adorable et un peu tête en l’air. Tout ce qu’elle souhaite, c’est le bonheur de Kakushi. Elle est bien éduquée, discrète et rigolote, surtout quand elle pose des questions à son père comme « c’est goût quoi, le curry ? ». En bref, elle est juste trop mignonne. Elle a aussi une vie bien épanouie à l’école, notamment grâce à ses trois amies Silvia, Hina et Riko, avec qui elle forme une agence de détectives.

Hime Gotô

Kakushi, lui, est juste à mourir de rire. Il est tellement anxieux à l’idée que Hime découvre son métier qu’il est prêt à tout pour maintenir le secret : partir au travail en costard (quitte à perdre 30 minutes par jour pour se changer en chemin), faire des simulations dans l’atelier pour entraîner ses collègues à dissimuler toutes traces de leur activité ou encore acheter tous les goodies liés à ses mangas pour que Hime ne les remarque pas. C’est un personnage haut en couleur, bienveillant et passionné.

Kakushi Gotô

Par ailleurs, Kakushi travaille avec quatre assistants :

• Aogu Shiji, l’assistant principal qui connaît Kakushi sur le bout des doigts

• Ami Kakei, un peu flippante et d’une franchise à toute épreuve

• Rasuna Sumita, pleine de vie et d’optimisme

• Kakeru Keshi, le débutant qui a encore beaucoup à apprendre sur le fonctionnement du maître Gotô et ses lubies.

Tous les quatre ont donc une personnalité bien distincte. En plus d’aider Kakushi dans la rédaction de ses mangas, ils participent aussi à la dissimulation de sa véritable identité à sa fille.

De gauche à droite : Ami Kakei, Aogu Shiji, Kakushi Gotô, Rasuna Sumita et Kakeru Keshi

Les chara-designs sont réalisés par Shuuhei Yamamoto (qui est aussi directeur de l’animation en chef sur la série aux côtés de Emiko Endo et Yuki Nishioka). Ils sont à la fois originaux et mignons, dessinés avec des traits fins et un style assez simpliste qui colle parfaitement à leur version papier.

3. Un humour décalé

Forcément, c’est un des gros points forts de la série : qui dit comédie dit humour, et avec Kakushigoto, on est servis.

Pour garder son secret, Kakushi se met dans des situations improbables et souvent cocasses. Ses réactions face aux gaffes de son nouvel éditeur devant Hime, par exemple, sont très drôles. Il prend des décisions impulsives, a des manies bizarres (dont une qui consistait à dessiner tout nu à l'atelier... heureusement que ça lui est passé) et ne se rend parfois pas compte de ce qu’il dit, créant d’excellents quiproquos. Personnage atypique et drôle malgré lui, il est certain qu’il va encore bien nous faire rire.

L’innocence et la naïveté de Hime (et des enfants présents dans la série en général) sont aussi la source de nombreux gags.

Par exemple lorsqu’elles jouent aux détectives, Hime et ses amies se laissent complètement happer par leurs personnages et se mettent à imaginer le pire. Elles redoutent les « monstrueux ipsters » qui traînent dans les librairies sans mangas et lorsque l’un d’eux se met à les courser, nous avons le droit à une séquence hilarante oscillant entre horreur et ridicule.

De gauche à droite : Hime, Riko, Silvia et Hina

En somme, Kakushigoto c'est une grande bouffée d’air frais, et c’est très agréable.

4. Un aperçu du monde des mangakas

En racontant l’histoire de Kakushi, un mangaka chevronné, la série nous apprend plein de choses sur le fonctionnement des professionnels du manga.

Par exemple, pour les t-shirts offerts aux lecteurs, le mangaka demande le plus souvent un design « mettable ». S’ils affichent un personnage en gros plan, les fans pourraient ne pas oser les porter dehors. Il vaut mieux utiliser une phrase, la silhouette d’un personnage ou des portraits miniatures. Entres autres, des illustrations subtiles.

Satsuki Tomaruin, l'éditeur de Kakushi, n'a pas respecté la consigne du design « mettable » !

On apprend également qu’un des rôles essentiels de l’éditeur est de brider les envies de l’auteur. Après un succès, il n’est pas rare qu’on laisse toute liberté au mangaka qui fait alors un bide avec une œuvre trop imbue d’elle-même, créant des piles d’invendus.

Quelques termes propres au monde de ces professionnels nous sont aussi expliqués :

La fuite de la réalité pré-échéance : lorsqu'un mangaka se sent acculé par le temps, il se met parfois à réarranger son atelier, tester des recettes de cuisine complexes ou nettoyer une grille d’aération ignorée en temps normal. C'est en quelque sorte un déni des deadlines. Probablement par culpabilité, il évitera les jeux vidéo et autres activités trop récréatives.

Pour oublier leur retard, rien de mieux qu'un atelier gyoza

Le syndrome de Kamakura : une forme enracinée et très ancienne de la fuite de la réalité. Ce syndrome tire son nom d’un mangaka qui, épuisé par ses délais hebdomadaires, se mit à rêver de travailler tranquillement au bord de la mer. Un jour, il finit par installer son atelier à Kamakura, une station balnéaire de l'archipel. Ce fût le début d’une descente aux enfers : des assistants trop éloignés, des magasins qui ferment très tôt, des plumes rouillées par le sel... Son rêve s’est alors vite dissipé et il est rentré à Tokyo.



Kamakura

La série Kakushigoto permet donc d’élargir sa culture, et on y adhère complètement !

5. La beauté des décors et l’ambiance sonore

Kohei Honda, directeur artistique de la série, est resté fidèle au manga d'origine en créant un environnement drôlement joli pour nos deux héros.

L’histoire se déroule dans une ambiance rurale à la périphérie de Tokyo. Comme pour le chara-design, les paysages sont dessinés de manière assez simpliste, tels des estampes, avec rondeur et limpidité. Les couleurs sont vives et l'atmosphère créée par cet ensemble d'éléments reflète une certaine fraîcheur printanière, des fleurs aux bâtiments en passant par l’écume de la mer. Les images valent plus que les mots, alors voici une petite sélection des décors que l'on peut trouver dans Kakushigoto :

Assez époustouflant, il faut le dire.

Kakushigoto bénéficie également d’une bande-son remarquable. Composée par Yukari Hashimoto, elle nous transporte complètement dans l’univers de la série. Et depuis qu’il est disponible, on écoute l’opening à tue-tête ! True story ! Si ce n’est pas encore fait, on vous laisse le découvrir ; vous allez comprendre :

Alors, c’est plutôt prometteur, non ? On a hâte de voir les prochains épisodes !

Si ça vous a convaincu, n’hésitez plus et entrez dans l’univers de cette sublime comédie père-fille dès maintenant !

Par Victoria Langeard

© Kouji Kumeta, KODANSHA/KAKUSHIGOTO Committee.