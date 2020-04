By the Grace of the Gods bientôt sur Wakanim !

Partager

Bientôt en simulcast sur Wakanim : By the Grace of the Gods, la nouvelle co-production Funimation !

Basée sur le light novel du même nom de Roy et Ririnra, la série est un isekai fantasy qui arrivera prochainement sur notre plateforme. On a hâte de la découvrir avec vous !

Synopsis : Quand Takebayashi Ryoma, 39 ans, meurt d’une hémorragie (après avoir éternué et s’être cogné la tête sur le sol), il se réincarne en garçon de 8 ans dans un monde fantastique. Pas très classe comme façon de mourir, mais au moins, il a pu se réincarner !

Amené dans ce monde par trois dieux, Ryoma commence sa nouvelle vie seul dans la forêt, s’intéressant aux slimes qui croisent son chemin. Mais si vous êtes un fan d’isekai, vous vous doutez bien que les complications ne vont pas tarder à arriver…

Pour célébrer la sortie de l'adaptation en anime, le dessinateur original, Ririnra, a d'ailleurs sorti une illustration spéciale !

Alors, êtes-vous aussi impatients que nous à l’idée de découvrir cette nouvelle co-production ? On attend vos avis !

Et si vous voulez en savoir plus sur les rôles et bénéfices d’une co-production, c’est par ici : Faire partie d’un comité de production, ça veut dire quoi ?

À bientôt pour de nouvelles news !

Traduit de l'anglais par Victoria Langeard