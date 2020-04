Découvrez Artemisia Gentileschi, la peintre italienne ayant inspiré le personnage d’Arte !

Partager

La série Arte, produite par le studio Seven Arcs (Magical Girl Lyrical Nanoha, Sekirei, Inukami!), est adaptée du manga éponyme de Kei Ohkubo. Véritable shônen de l’art, l'histoire se déroule en Italie à l’époque de la Renaissance et raconte les aventures d’Arte, une jeune femme rêvant de devenir peintre.

Les obstacles à franchir pour y parvenir sont nombreux car au XVIème siècle, vouloir devenir artiste en étant une femme n’est pas une mince affaire. Entre ses homologues masculins qui lui mettent des bâtons dans les roues et la société qui fait tout pour la dissuader de se lancer dans ce milieu difficile, Arte a de nombreuses raisons d’abandonner son rêve.

Mais croire que cela aurait pu arriver, c’était mal la connaître : Arte est plus déterminée que jamais à se faire un nom dans le monde de l’art, et cela lui vient directement de la figure historique qui a inspiré son personnage.

En effet, l'héroïne est inspirée d’une peintre italienne bien réelle nommée Artemisia Lomi Gentileschi. Née en 1593 à Rome et décédée vers 1652 à Naples, Artemisia est considérée aujourd’hui encore comme une des figures féminines les plus importantes de l’époque baroque. Femme de caractère, contestataire et intrépide par son choix de carrière, elle s’est servie de la peinture pour dénoncer l’omniprésence masculine dans le milieu de l’art.

Mais revenons d’abord à ses débuts. Lorsqu’elle était adolescente, Orazio Gentileschi, peintre toscan et père d’Artemisia, voulait à tout prix faire connaître le talent artistique de sa fille. Il peint avec elle, l’aide à réaliser ses premières œuvres et l’encourage à continuer dans cette voie. Alors que l’accès à l’enseignement des Beaux-Arts est interdit à Artemisia sous prétexte qu’elle est une femme, Orazio décide d’engager un précepteur du nom d’Agostino Tassi pour qu’il lui enseigne les ficelles du métier. Il ne peut se résoudre à tirer un trait sur le don de sa fille pour la peinture.

Marie-Madeleine en extase, 1611 (environ)

Mais Tassi n’est pas un saint, loin de là. En plus d’avoir voulu voler des peintures d’Orazio, il abuse d’Artemisia avant de rompre sa promesse de l’épouser. La jeune fille connaît alors le moment le plus sombre de sa vie : violentée par cet homme à qui son père faisait confiance, puis humiliée et torturée devant le tribunal pour prouver la véracité de ses accusations, elle en garde un souvenir douloureux qu’elle retranscrit plus tard dans des œuvres au caractère violent et revanchard. Ces évènements lui forgent un tempérament de battante et font d’elle une des premières peintres féministes.

Peu après la conclusion du procès, Artemisia épouse Pietro Antonio Stiattesi, un peintre florentin peu connu, et emménage avec lui à Florence. C’est à ce moment-là que sa carrière décolle. Grâce à ses peintures à la fois fortes de sens et visuellement très réussies, son talent est enfin reconnu par ses pairs. C’est la première femme à intégrer l’Académie du dessin, et tout comme Arte dans le manga d’Ohkubo, elle montre qu’elle est capable d’entretenir de bonnes relations avec les peintres les plus reconnus de son époque malgré l’adversité (pour l’anecdote, elle entretient même une relation épistolaire avec Galilée pendant de nombreuses années !).

Yaël et Sisra, 1620 (environ)

Dans ses toiles, Artemisia représente le plus souvent des sujets historiques et religieux en utilisant le point de vue de la femme. Elle met en avant des héroïnes plantureuses et audacieuses dans des scènes chargées d’effets théâtraux. Par son coup de pinceau et son utilisation de la lumière, ses peintures deviennent incontournables. À force de travail et de rigueur, elle devient une peintre de cour : elle peint pour les familles royales et la noblesse, et c’est à l’époque une véritable prouesse pour une femme.

C’est ainsi qu’Artemisia est devenue une figure historique et un exemple pour toutes les femmes qui ont suivi sa trace. Un don artistique évident, une forte personnalité et de très bonnes relations lui ont permis de se démarquer tout en prônant des valeurs féministes engagées. Son parcours ne fut pas des plus simples et a fait d’elle un modèle de détermination.

Auto-portrait en Allégorie de la peinture, 1638-39



La série Arte permet donc de lui rendre un fier hommage, avec une protagoniste courageuse et pleine d’audace. En s’appuyant sur l’histoire d’Artemisia, Kei Ohkubo s’assure que son vaillant parcours ne tombe pas dans l’oubli, et on ne peut que saluer cette belle initiative !

L'adaptation animée est réalisée par Takayuki Hamana, connu pour avoir également réalisé The Prince of Tennis et Sorcerous Stabber Orphen. La direction de l’animation et les chara-design ont eux été confiés à Chieko Miyakawa, qui tenait déjà ces deux rôles sur Moshidora.

Si cet article a attisé votre curiosité, on vous conseille fortement d’aller jeter un œil aux premiers épisodes. En plus de s'inspirer des péripéties d’une figure historique inébranlable, la série bénéficie d’une animation remarquable avec des décors fidèles à l’Italie de l’époque.

Suspens, action et rivalité sont au rendez-vous pour faire d’Arte le nouveau shônen de l’art, alors n'hésitez plus !

Par Victoria Langeard

© Kei Ohkubo/COAMIX, Arte Production Committee