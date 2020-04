AnimeTaSemaine : voyager dans le temps, ça vous tente ?

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, à défaut de pouvoir sortir de chez nous à cause du confinement, on vous propose de partir en voyage temporel. Sauts dans le passé et intrigues bouleversantes vous attendent avec Erased, Steins;Gate 0 et Rewrite !

Erased

Studio : A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama: Love Is War, Anohana)

L’intrigue en une phrase :

Satoru Fujinuma, un mangaka raté qui possède sans pouvoir l’expliquer la capacité exceptionnelle de pouvoir agir sur le temps à chaque fois qu’un incident croise sa route, commence petit à petit à voir remonter les souvenirs d’une enfance traumatisante qu’il avait fait le choix d’éloigner de sa mémoire...

Pourquoi on recommande ?

Parce qu’Erased est un chef d’œuvre qu’il faut absolument avoir vu ! Une intrigue poignante, des personnages attachants et réalistes, une très belle animation… et beaucoup d'émotions au rendez-vous. On vous le garantit : c’est un thriller des plus réussis.

Steins;Gate 0

Studio : WHITE FOX (Cautious Hero : The Hero Is Overpowered but Overly Cautious, Goblin Slayer, Katanagatari)

L’intrigue en une phrase :

Dans une ligne de temps alternative, Okabe (adepte du voyage dans le temps, savant fou autoproclamé et héros de la série Steins;Gate qu’il vaut mieux avoir vu avant) abandonne l’idée de sauver son amie Kurisu de son destin funeste et se laisse peu à peu sombrer dans la tourmente.

Pourquoi on recommande ?

Parce que Steins;Gate c'est un anime culte, des personnages attachants et un scénario tortueux à souhait !

Rewrite

Studio : 8 bit (Je la vois déjà en haut de l’affiche, Stars Align, Knight’s & Magic)

L’intrigue en une phrase :

Dans la magnifique ville végétale de Kazamatsuri vit Kotaro Tennouji, un lycéen qui rejoint les autres membres du club d’occultisme de son lycée suite à divers phénomènes paranormaux.

Pourquoi on recommande ?

Parce que l’histoire, à la fois complexe et touchante, met en avant un héros extravagant dans une animation de qualité et très colorée. Un anime qui mérite à être davantage connu, selon nous !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard