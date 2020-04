LiSA : l'opening "Gurenge" de Demon Slayer sacré triple platine !

Partager

Vous connaissez certainement Risa Oribe, chanteuse japonaise plus connue sous le pseudonyme LiSA. En plus de son illustre carrière, elle est devenue une figure emblématique dans le milieu des thèmes d'anime.

Nous lui devons par exemple l’opening et l’ending de la 1ère saison de Sword Art Online, ainsi que l’opening « ADAMAS » de Sword Art Online Alicization ; l’opening « Oath Sign » de Fate/Zéro ; également l'opening de The irregular at magic high school, nommé « Rising Hope » ; l’ending 2 de la 2ème saison de My Hero Academia… et plus récemment l’opening de Demon Slayer, intutilé « Gurenge ».

Fort de son succès, « Gurenge » est devenu un véritable hit. Sorti il y a presque un an, il demeure encore aujourd’hui à la tête de la catégorie « Hot Animation » au billboard japonais. Une véritable prouesse qui lui a valu d'obtenir en mars dernier le nouveau record du morceau resté le plus longtemps en 1ère place de cette catégorie.

Et aujourd’hui, l'opening bénéficie d’une nouvelle consécration : le single ayant dépassé les 750 000 téléchargements, il est désormais certifié triple platine ! Un triomphe pour la chanteuse de 32 ans, originaire de la ville de Gifu au Japon, qui nous a déjà tous fait chanter et/ou danser sur ses chansons d’anime. Bravo, LiSA !

Allez, on le réécoute pour fêter ça ?

Et surtout, restez à l'écoute, on aura prochainement de nouvelles infos concernant LiSA !

À bientôt !

Par Victoria Langeard

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable