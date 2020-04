Coup de cœur pour le nouveau seinen Born to be on air!

Partager

Nouveauté de la saison de printemps, la série Born to be on air! a tout pour séduire les adeptes de seinen (anime destinés aux jeunes adultes). En voici les raisons !

L’histoire nous embarque dans les péripéties de Minare Koda, une jeune femme pleine de fougue (et de problèmes) qui passe d’un poste de serveuse au restaurant "Voyager", spécialiste de pain et de soupe au curry, à celui d’animatrice radio du jour au lendemain. Rien que pour savoir comment elle en est arrivée là, ça vaut le coup d’aller visionner le premier épisode ; c’est tout simplement tordant !

Un humour absurde, une animation soignée, des chara-designs originaux… La série est bourrée de qualités. Mais c’est surtout par ses protagonistes (qui sont tous adultes) et les thèmes qu’elle aborde que Born to be on air! réussit à convaincre, en particulier pour un public mûr.

Minare Koda

Minare est un personnage bien singulier par rapport à ce qu’on a l’habitude de voir : elle jure sans arrêt, parle à une vitesse effarante et fait preuve d’une franchise à toute épreuve. Crue, désinvolte, spontanée… tant d’adjectifs qui peuvent qualifier son caractère de loubarde. Elle est aussi pleine d’humour et n’a pas peur du regard des autres. Toutes ces caractéristiques font d’elle l’exemple parfait de ce que recherche Kanetsugu Mato, directeur de la station de radio MRS, chez une animatrice. Mato est complètement conquis par son franc-parler et son débit de parole, à tel point qu’il veut lui consacrer une chronique alors qu’elle n’a aucune expérience dans le milieu. Minare et son micro vont nous offrir des séquences iconiques et hilarantes, c’est certain !

En plus de mettre en avant une héroïne originale avec un fort caractère, la série Born to be on air! nous séduit par les thématiques qu’elle traite. Minare est loin d’avoir la vie idéale, et c’est avec beaucoup de justesse et de réalisme que sont évoquées certaines des difficultés rencontrées à l’âge adulte.

Première rencontre entre Mato et Minare

L’argent, tout d’abord, est un des thèmes récurrents (voir omniprésents) de l’histoire. Il n’y a pas 1000 façons de le dire : Minare galère. Payer le loyer, les réparations de la voiture, les repas… tant de dépenses compliquées à gérer quand on est payé au salaire minimum. En plus, elle a perdu toutes ses économies à cause de son ex… autant dire que sa situation est quasi-désespérée et on se rend vite compte à quel point cela impacte tous les autres aspects de sa vie.

Le travail, ensuite, est aussi la source de nombre de ses problèmes. En tant que serveuse, Minare n’est pas trop mal : un bon contact avec les clients lui a permis de garder son poste un certain moment (malgré sa tendance à s’emballer rapidement et leur faire la causette pendant 10 minutes). Mais la subordination n’est pas son fort, et la rigueur non plus. Les relations avec son patron sont donc assez tendues. C’est dans ce contexte qu’elle rencontre Mato, qui cherche très vite à la débaucher…

Le studio de MRS (Moiwayama Radio Station)

Les relations amoureuses sont également abordées, étant même l’élément déclencheur du nouveau succès de Minare sur les ondes. Et on en parle avec véhémence, étant donné le passif amoureux de Minare ! Sa colère est si intense quand elle raconte ses mésaventures avec son ex-petit ami qu’on a le droit à des scènes d’anthologie. Et que dire de ses conseils en amour... Un vrai régal !

Et bien sûr, on parle d’alcool, de sexualité, de liberté, et autres sujets du même acabit. La série dépeint tous ces déboires de manière très réaliste. Même si le ton satirique prédomine, le sérieux de la situation de Minare prend tout son sens lorsqu’on la regarde en tant qu’adultes. Après tout, ces tracas de la vie quotidienne sont communs, et les traiter avec un humour aussi décalé que celui de Born to be on air! ne les rend pas moins importants, bien au contraire ; c’est ce qui en fait un si bon seinen !



Minare et son collègue Nakahara

Le succès de la série est aussi dû à la beauté de l'animation et à la qualité des dialogues. Il est donc primordial de parler de l’équipe de production qui a travaillé d'arrache-pied pour fournir un tel rendu !

L’adaptation animée de Born to be on air! est basée sur le manga Wave, Listen to Me! (Nami yo Kiite Kure en japonais) de Hiroaki Samura.

À la réalisation, on retrouve Tatsuma Minamikawa, réalisateur du film Fairy Tail: Dragon Cry.

Le scénario et la composition de la série sont le fruit du travail de Shoji Yonemura, une pointure dans le domaine. Pour preuve, il a été scénariste sur plusieurs épisodes de Berserk, Hunter x Hunter, Death Note, Fairy Tail, et s'occupe également de la composition de One Piece depuis l’épisode 799. Plutôt impressionnant comme CV !

Minare face aux questions des auditeurs

Les chara design sont gérés par Takumi Yokota, qui tenait déjà ce rôle sur Mitsuboshi Colors (disponible sur notre plateforme) et la musique par Motoyoshi Iwasaki, le compositeur des bandes-son de Hamtaro (nostalgie quand tu nous tiens !) et Heaven’s Lost Property.

Et c’est le studio Sunrise, à qui l’on doit nombre de grands classiques de l’animation japonaise tels que Cowboy Bebop, Code Geass ou encore Gintama, qui est en charge de la production de l’animation. Rien que ça, oui oui.

En somme, l’équipe de production derrière Born to be on air! est composée de professionnels renommés et aguerris, et ils réalisent un travail très qualitatif… alors on a encore plus hâte de voir la suite !

Une chronique pas comme les autres...

Pour résumer, nous tenons donc une série avec de super personnages, une animation remarquable (la scène de l’ours… incroyable !), un scénario plein d’humour et de sincérité, et le tout sur un ton d’une maturité très appréciable. Si tous ces éléments attisent votre curiosité, on vous recommande sincèrement de foncer : vous allez adorer Born to be on air! !



Par Victoria Langeard

©2020Hiroaki Samura, KODANSHA /“Wave, Listen to Me!" Production Committee.