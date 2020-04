Nouvelle date pour la saison 2 de The irregular at magic high school !

Partager

En raison de la pandémie liée au Covid-19, le comité de production de la série The irregular at magic high school vient d'annoncer que la saison 2, initialement prévue pour juillet, serait finalement diffusée à partir d'octobre 2020.



Visuel officiel de la saison 2

En attendant le retour de nos deux frères et sœurs magiciens, Tatsuya et Miyuki, n'oubliez pas que la saison 1 et le film The irregular at magic high school the movie: The Girl Who Summons the Stars sont disponibles sur notre plateforme !

Nous vous tiendrons informé(e)s dès que nous aurons une date plus précise à vous communiquer. Restez à l'écoute !

Cliquez ici pour être redirigé(e) vers l'annonce officielle.

À bientôt !

Par Victoria Langeard