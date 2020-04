Des figurines angéliques d'Asuna et Alice de SAO !

Partager

Deux superbes figurines d'Asuna et Alice, grandes combattantes de l'univers Sword Art Online Alicization, seront bientôt disponibles ! On vous laisse les découvrir avec nous !

Les deux héroïnes sont représentées sous forme d'anges avec de magnifiques ailes déployées. Elles se tiennent sur des colonnes en ruines et ont chacune à la main un sceptre. Les détails sont bluffants, tout comme la qualité de la colorisation !

Les figurines sont hautes d'environ 26 centimètres.

La figurine d'Asuna



La figurine d'Asuna est colorée avec des teintes de rose, de blanc et de doré. Ses longs cheveux flottent autour d'elle et son grand sourire lui donne une expression adorable. Les détails, des chaussures aux motifs de ses manches, sont très réussis. On est super fans !

La figurine d'Alice





La figurine d'Alice, noble et élégante, est colorée sur des teintes de bleu (rappelant sa tenue dans la série), de blanc et de doré. Le Chevalier de l'Intégrité porte un diadème, une jolie tenue aux nombreux accessoires et arbore un léger sourire. Elle est éclatante, tout simplement.

Ces jolies figurines, fabriquées par la marque SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE, seront disponibles à la vente à partir du 1er mai !

Cliquez ici pour être redirigé(e) vers le tweet officiel.

Alors, qu'en pensez-vous ? On attend vos commentaires !

À bientôt pour de nouvelles news !

Par Victoria Langeard

© 2017 Reki Kawahara / KADOKAWA ASCII Mediaworks / Projet SAO-A