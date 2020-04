AnimeTaSemaine : de la romance dans l'air !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, c’est une sélection pleine d’amour qui vous attend avec ORESUKI Are you the only one who loves me?, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai et LOVE and LIES !

ORESUKI Are you the only one who loves me?

Studio : CONNECT (Chaos Dragon, Death March to The Parallel World Rhapsody, Strike the Blood)

L’intrigue en une phrase :

Joro, un lycéen tout à fait banal qui joue au garçon gentil et compréhensif pour attirer les jolies filles, enchaîne les râteaux les uns après les autres… et c'est toujours lors d'une discussion sur un banc qu'il se les prend en pleine poire !

Pourquoi on recommande ?

Parce que cette comédie romantique est à mourir à rire, notamment grâce à un scénario bien loufoque et des personnages aussi risibles qu’attachants, et joue sur les clichés du genre avec beaucoup d’intelligence.

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

Studio : CloverWorks (The Promised Neverland, The Millionaire Detective – Balance: UNLIMITED, Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia)

L’intrigue en une phrase :

Au lycée Nishikizuta, un élève répondant au nom de Sakuta Azusagawa rencontre plusieurs jeunes filles souffrant du syndrome de la puberté dont une en particulier, Mai, qui se promène en costume de lapin dans la bibliothèque et qu’il est le seul à pouvoir voir…

Pourquoi on recommande ?

Parce qu’en plus de nous compter une histoire touchante pleine de poésie et de mélancolie, la série bénéficie d’une superbe animation et de personnages originaux au développement très intéressant. Ne vous fiez pas aux apparences : cet anime risque fort de vous chambouler.

LOVE and LIES

Studio : LIDEN FILMS (After School Dice Club, Magical Girl Spec-Ops Asuka, Woodpecker Detective's Office)

L’intrigue en une phrase :

Lorsqu’un individu atteint l’âge de 16 ans, c’est au gouvernement de décider du futur partenaire avec qui il ou elle devra se marier… mais malgré cette loi, Nejima Yukari, un jeune lycéen de 15 ans, ne peut s’empêcher de tomber amoureux de la belle Takasaki Misaki, une de ses camarades de classe.

Pourquoi on recommande ?

Parce que cette série nous plonge dans l’histoire d’un amour interdit avec beaucoup de tendresse et un rythme prenant. On a adoré !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard