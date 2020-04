WakaClassics n°4 : Les Brigades Immunitaires

Partager

Cette fois-ci, et après l'annonce d'une saison 2 et d'un spin-off pour janvier 2021, c’est la série Les Brigades Immunitaires que nous vous recommandons !

L’histoire



Les Brigades Immunitaires raconte une histoire pour le moins originale : celle de votre corps. Et c’est ce qui fait tout son charme.

Le corps humain contient environ 3 720 milliards de cellules. À quoi servent-elles ? Quelles sont leurs différentes tâches ? Comment gèrent-elles les invasions bactériennes ? Tant de questions auxquelles on a désormais les réponses, et ce par le biais de personnages attachants et de péripéties épiques comme on les aime !

En effet, Les Brigades Immunitaires nous embarque dans les péripéties de deux cellules très occupées. Une globule rouge, ou hématie, répondant au matricule AE3803 ; et un globule blanc, ou neutrophile, répondant au matricule U-1146.

Tous deux ont des tâches bien différentes : elle est chargée de fournir de l’oxygène, du dioxyde de carbone et des nutriments à tout le corps, tandis que lui doit éliminer les germes et bactéries qui parviennent à rentrer dans l’organisme. Comme les milliards d’autres cellules qui travaillent à leurs côtés, ils se battent chaque jour pour que le corps de leur porteur reste en bonne santé.

Le neutrophile U-1146 et l'hématie AE3803

Et c’est donc au travers du quotidien de ces deux protagonistes, qui sont amenés à souvent se croiser, que l’on découvre tout le fonctionnement du corps humain.

Chaque épisode nous met face à une situation particulière : une éraflure, une intoxication alimentaire, une hyperthermie ou encore une allergie au pollen advient, et c’est tout ce petit monde qui doit réagir au quart de tour pour trouver la solution adéquate, que ce soit par la réflexion ou le combat. L’ennemi à abattre n’est ni un grand dragon noir ni un robot humanoïde surpuissant, mais si c’est un staphylocoque doré, c’est tout aussi effrayant, on vous assure !

Les bactéries en approche...

L’équipe de production derrière cette formidable série



La série Les Brigades Immunitaires (aussi connue sous le nom de Cells at Work! en anglais) est adaptée du manga Hataraku Saibou écrit et dessiné par Akane Shimizu. Comme le titre anglais, le titre japonais signifie littéralement « les cellules au travail ». On est ici dans une relecture du corps humain comme une grande entreprise, où chaque cellule doit apprendre à travailler en équipe, faire de son mieux et accomplir ses tâches. Car, après tout, c'est ce que chacun d'entre nous leur demande.

L’anime est produit par le studio David Production à qui l’on doit de grands classiques comme JoJo’s Bizarre Adventure et Fire Force, mais aussi des séries moins connues et tout aussi qualitatives tels que Ben-To.

Au poste de réalisateur, on retrouve Kenichi Suzuki, connu pour avoir réalisé la célèbre série Drifters (une véritable pépite qu’on vous recommande chaudement dans notre WakaClassics n°2 !).

Suzuki s’est également chargé du scénario de Les Brigades Immunitaires sur les épisodes 7 et 13. Le scénariste principal, Yuko Kakihara, s’est occupé de tous les autres épisodes ainsi que de la composition de la série.

Les chara-designs sont le fruit de la collaboration entre Takahiko Yoshida (Sorcerous Stabber Orphen) et Kenta Mimuro.

Réunion de globules blancs

Quant à la musique, elle est composée par Kenichiro Suehiro, un musicien hors pair réputé pour être à l’origine des bandes-son de Fire Force, Darwin’s Game, Re:ZERO -Starting Life in Another World- ou encore Goblin Slayer !

C’est donc une super équipe de professionnels qui s’est réunie pour produire cette adaptation animée de Hataraku Saibou. Certains ont plus d’expérience que d’autres, mais ils ont tous travaillé d’arrache-pied pour fournir un rendu de qualité. Un grand merci à eux, c’est une vraie réussite !

Globule blanc neutrophile vs. pneumocoque

Ce qu’on a préféré dans la série



L’aspect éducatif :

C’est de loin la plus grande force de la série : Les Brigades Immunitaires, c’est un peu l'équivalent de « Il était une fois... la Vie » en anime. On apprend plein de choses sur le corps humain, le fonctionnement des cellules, les différents organes, les maladies et infections bactériennes, etc. C’est à la fois très intéressant et bien renseigné, si l’on en croit les reviews faites par des professionnels de santé sur YouTube !

Le vocabulaire utilisé est parfois complexe (comprendre la différence entre les globules blancs leucocytes, macrophages, monocytes et lymphocytes du premier coup relève carrément de l’exploit si on n’a pas fait des études de médecine). Mais on vous rassure tout de suite : il est facile de retenir l’essentiel car les termes sont bien expliqués, répétés à plusieurs reprises et surtout, ils sont imagés.

La construction d'une croûte

On suit notre petite globule rouge sur le chemin de ses livraisons d’oxygène et de nutriments à travers tout le corps, en visitant ainsi la rate, les poumons, l’estomac, les reins ou encore les artères. On nous présente aussi les différents types de bactéries qui peuvent attaquer notre organisme et la façon dont nos cellules s’en débarrassent.

En plus de créer un scénario plein de rebondissements, c’est donc très instructif. En somme, c’est un véritable voyage à l’intérieur de notre organisme qui nous en apprend tous les secrets !

Nouvelle urgence pour le neutrophile U-1146 !

La personnification des cellules :

Ou dit plus simplement, les personnages. Dans le but de nous permettre de les identifier plus facilement, chaque groupe de cellules à ses propres caractéristiques et cela est fait de manière très amusante.

Les globules rouges, qui sont généralement d’une humeur enjouée et d’un naturel sympathique, portent des vestes et casquettes rouges. L’hématie que l’on suit, AE3803, est une petite nouvelle et a la particularité d’être nulle en orientation. Et cela n’est pas très pratique lorsque son travail est de se déplacer à travers un gigantesque labyrinthe pour fournir les nutriments aux bons organes…

L'hématie AE3803 perdue, encore une fois...

Les globules blancs neutrophiles (ou leucocytes) comme notre cher U-1146 portent une tenue intégralement blanche, ont le teint pâle et les yeux ternes. Oui, ces fervents défenseurs du corps humain ont l’air malades H24. Et au niveau de leur personnalité, on est servis : plutôt gentils en temps normal, ils font preuve d’une rage de combattre digne de véritables psychopathes dès qu’un microbe fait son apparition… et c’est vraiment tordant (enfin, pas pour les microbes, eux n’y survivent généralement pas). Les neutrophiles prennent leur rôle très à cœur et font tous pour protéger les autres cellules qui les entourent.

Les globules blancs neutrophiles à l'attaque !

Il y aussi les lymphocytes T-Killer, une autre sorte de globules blancs qui s’apparentent à un gang de rue. Vêtus de noir de la tête aux pieds avec une peau bronzée, ils sont en quelque sorte les bad boys du monde des cellules. Bruyants, désagréables et colériques, ils ont tout pour plaire. Mais eux aussi prennent leur travail très à cœur et n’hésite pas à mettre à la pâte quand une invasion de bactéries advient.

Les lymphocytes T-Killer

Parmi les globules blancs, les macrophages se démarquent également. Ces cellules ressemblent à des poupées à la peau pâle et aux yeux clairs qui portent de longues robes voluptueuses. Mais malgré cette douce apparence, elles ne font preuve d’aucune pitié devant les intrus. Et lorsqu’elles se déplacent dans la circulation sanguine, elles se transforment en monocytes, revêtant alors un scaphandrier jaune et un masque sur le visage. Mode désinfection activé !

Les macrophages

Enfin, on adore aussi la personnification des thrombocytes, aussi appelés « plaquettes ». Ils s’apparentent à d’adorables enfants super mignons, plein de bonne volonté et de courage. Des petites boules d’amour qui savent réagir comme il faut lorsqu’on a besoin de leur aide !

Les thrombocytes

Pour ce qui est des personnages, c’est donc très concluant. Ils sont à la fois attachants et variés, même en les identifiant en tant que groupe, et ceux que l’on suit régulièrement bénéficient d’un développement narratif intéressant. La relation entre AE3803 et U-1146 y est pour beaucoup, il faut l’avouer...

Le côté épique :

Si la série est aussi bien, c’est sans aucun doute parce qu’elle nous fait ressentir l’enjeu de ce que vivent nos petites cellules chaque jour. Le moindre accroc peut dégénérer à toute allure, il leur faut donc être très vigilantes. Par exemple, une simple éraflure sur l’épiderme de leur porteur peut avoir pour effet un tremblement de terre suivi de l’ouverture d’un trou béant aspirant tous les globules rouges à proximité. Et ces globules rouges ne reviennent jamais. Plutôt flippant, non ?

L'éraflure vue de l'intérieur du corps humain

Les incidents peuvent donc vite devenir problématiques s’ils ne sont pas pris en charge correctement. Cela permet à la série de maintenir un rythme rapide, voir haletant par moment, et de créer de nombreuses situations grandiloquentes. Les invasions de bactéries et autres corps étrangers résultent en de superbes combats contre les globules blancs, avec une animation exquise dans les duels et beaucoup de sang.

Les combats sont par ailleurs amplifiés avec brio par la bande-son de Suehiro qui arrive à faire monter la tension crescendo et rendre les joutes épiques à souhait ! Le pari est donc réussi : on rentre dans l’ambiance très rapidement, et Les Brigades Immunitaires devient ainsi une série trépidante comme on les aime !

Le globule blanc neutrophile à la rescousse de notre petite hématie





Alors, vous validez ? Nous en tout cas, on maintient notre conseil : si vous rêvez de découvrir une série à la fois didactique et entraînante et que vous n’avez toujours pas vu Les Brigades Immunitaires, c’est le moment de foncer ; vous allez adorer !

