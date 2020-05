SSSS.GRIDMAN : des monstres aux effets très spéciaux !

Partager

Vous l’avez sans doute remarqué si vous déjà visionné l’épisode 1 de cette série produite par le célèbre studio Trigger : SSSS.GRIDMAN bénéficie d’une technique singulière sur l’animation de ses monstres. Et si on vous expliquait d’où vient ce style de mise en mouvement aussi original que surprenant ?

Synopsis : Yûta se réveille amnésique, incapable de se rappeler qui il est et où il se trouve. Dans le magasin de la mère de Rikka, une de ses camarades de classe, il entend quelqu’un l’appeler. La voix provient d’un vieil ordinateur, une antiquité comme une autre au premier abord. Il fait alors la connaissance de l’« hyper agent Gridman », un héros de métal qui apparaît sur l’écran et lui répète de continuer la mission. Yûta est le seul à pouvoir le voir. Il ne sait pas de quoi parle Gridman, mais il ne tarde pas à le découvrir : un monstre géant (ou kaiju) attaque subitement la ville, et Yûta doit au plus vite fusionner avec l’hyper agent pour protéger les habitants !

Yûta et Rikka

Sauf que les kaijus en question sont assez étranges, autant au niveau de leur apparence qu'au niveau de leurs mouvements saccadés qui paraissent en décalage avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les anime récents !

Alors d’où vient cette volonté d’utiliser une méthode d’animation aussi atypique pour animer les monstres de la série ?

Cela provient de l’œuvre originale sur laquelle est basée la série. En effet, SSSS.GRIDMAN est adapté du tokusatsu « Gridman the Hyper Agent » diffusé entre 1993 et 1994 au Japon. Tournée en live-action, cette série était produite par le studio Tsubuyara Productions (qui avait déjà produit un autre célèbre tokusatsu du nom d’Ultraman). À l’époque, elle avait fait un véritable carton, devenant par la suite un classique de la culture animée nippone !

Gridman the Hyper-Agent

Mais qu’est-ce qu’un tokusatsu ? Au sens large, ce terme signifie en japonais « effets spéciaux ». Mais dans l’animation, il désigne de manière plus spécifique un type de séries qui utilise des techniques d’illusions visuelles.

L’idée est née de l’animation en volume (pratique où l’on incorpore aux scènes des objets immobiles comme des figurines articulées, afin de créer l’illusion qu’ils sont en mouvement) utilisée dans le film américain King Kong de 1933. Dans les tokusatsu, cette pratique est remplacée par des images de synthèse faites par ordinateur ou par l’utilisation de costumes où ce sont les acteurs à l’intérieur qui produisent les mouvements des créatures qu’ils interprètent.

Un monstre (kaiju) de SSSS.GRIDMAN

Grâce à ces techniques, les tokusatsu se différencient des autres séries animées par le sentiment d’« irréalité » qui en ressort. On s’explique. Dans les tokusatsu, les monstres paraissent bizarres, ou du moins, peu naturels. Cela est dû au fait que ce sont des acteurs qui réalisent les gestes de l’intérieur, rendant leurs mouvements limités et réels. Naît alors de cette pratique un paradoxe où des créatures fictives et des mouvements humains sont combinés, et c’est ce qui donne ce sentiment d’irréalité.

La série SSSS.GRIDMAN de Trigger suit un scénario différent de l’œuvre originale, mais réutiliser ces techniques dans l’animation en 2018 est une façon de rendre un véritable hommage au Gridman des années 90. En plus, cela permet de faire connaître au grand public (dont nous faisons partie !) ces pratiques qui font désormais partie intégrante de l’héritage culturel nippon.

Kaiju vs. Gridman !

On ne sait pas pour vous, mais savoir tout ça a grandement attisé notre curiosité. Et bien sûr, ce n’est pas tout : SSSS.GRIDMAN bénéficie également d’un chara-design de qualité, dessiné par Masaru Sakamoto, et d’une ambiance prenante dès les premières minutes de l’épisode 1.

La bande-son aussi est excellente. Composée par Shiro Sagisu (Berserk, Bleach, Evangelion), elle se fait remarquer par le panache qu’elle apporte à certaines scènes clés mais aussi par son absence aux moments opportuns. Un vrai travail de chef.

Yûta et Rikka

En résumé, vous l’aurez compris, on vous recommande vivement d’aller y jeter un œil !

Et bien sûr, n'hésitez pas à nous donner vos impressions sur la technique du tokusatsu et sur le 1er épisode de SSSS.GRIDMAN !

Par Victoria Langeard

©TSUBURAYA PRODUCTIONS ©2018 TRIGGER,AKIRA AMEMIYA/GRIDMAN PRODUCTION CONSORTIUM