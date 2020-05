AnimeTaSemaine : invasion de mecha !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on entre dans l’univers des combats de robots avec Knight’s & magic, SSSS.GRIDMAN et Space Battleship Tiramisu !

Knight’s & magic

Studio : 8 bit (Je la vois déjà en haut de l’affiche, Stars Align, Rewrite)

L’intrigue en une phrase :

Décédé dans un accident de voiture, Tsubasa Kurata, un jeune fan de mecha, renaît dans un monde médiéval où de puissants robots appelés Silhouette Knights sont utilisés pour combattre d'horribles bêtes démoniaques.

Pourquoi on recommande ?

Parce que Knight's & magic est un isekai fantasy avec de magnifiques décors et un scénario bien ficelé qui permet un pur moment d’évasion. Pour les fans de robots géants et des combats qu’ils peuvent se livrer entre eux, c’est un régal !

SSSS.GRIDMAN

Studio : Trigger (Kiznaiver, Kill la Kill, BNA: Brand New Animal)

L’intrigue en une phrase :

Yûta se réveille amnésique et fait la connaissance de l’« hyper agent Gridman », un héros de métal qui lui confie une importante mission : des monstres géants nommés kaijus sont actuellement en train d’attaquer la ville, et Yûta doit fusionner avec lui pour protéger les habitants !

Pourquoi on recommande ?

Parce que l'univers de la série est juste génial. Les personnages sont bien développés (avec notamment un antoganiste très convaincant) et la bande-son est remarquable. En plus, l’animation est à la fois surprenante et enrichissante sur le plan culturel, car elle rend hommage à 60 ans de séries animées. À tester absolument !

Pour en savoir plus sur la super animation dont bénéficie cette série, rendez-vous ici : SSSS.GRIDMAN, des monstres aux effets très spéciaux !

Space Battleship Tiramisu

Studio : GONZO (Saint Seiya Saintia Sho, Akiba’s Trip: The Animation, Phantasy Star Online 2: Episode Oracle)

L’intrigue en une phrase :

Alors qu’une guerre spatiale sans précédent fait rage, Subaru Ichinose, pilote du vaisseau « Tiramisu », vit et mange dans son cockpit car il ne supporte pas la compagnie de ses collègues…

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est une comédie pleine d’humour, avec des personnages sympas et un univers complètement loufoque. Un anime idéal pour décompresser dans la bonne humeur !

Par Victoria Langeard