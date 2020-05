5 isekai pour vous évader !

Partager

En ces temps de confinement, on s’est dit que vous proposer de vous évader un peu ne pouvait pas être une mauvaise idée… Voici donc une sélection de nos meilleurs isekai pour vous envolez vers d’autres cieux !

P-S : On n’a pas mis Sword Art Online parce qu’on n’était pas sûrs que rejoindre Kirito dans un jeu où tout le monde peut mourir soit exactement ce dont vous ayez besoin. Mais si vous n’avez jamais regardé cette super série, on vous la recommande chaudement !

P-S 2 : La définition d'un isekai peut varier d’un spectateur à l’autre ; c’est pourquoi on s’est dit qu’il fallait expliquer ce que nous, nous entendons par ce terme. En japonais, « isekai » signifie littéralement « monde différent ». Ce mot est formé par le mot « sekai » (世界), qui signifie « monde », et le préfixe « i- » (異~), qui signifie « différent ». À partir du moment où un individu se retrouve dans un monde alternatif au sien et quelle que soit la manière dont il y est entré (par un portail, en mourant, grâce à un jeu vidéo… les possibilités sont variées), on peut donc parler d'isekai.

1. Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious

Le héros Seiya va vous faire mourir de rire… car il est surpuissant, certes, mais beaucoup trop prudent !

Synopsis : Afin de sauver son monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile, la déesse Rista appelle un héros à la rescousse. Ce héros se nomme Ryûgûin Seiya et il est surpuissant. Petit bémol cependant : il est beaucoup trop prudent ! En plus de passer son temps dans sa chambre à faire de la muscu alors qu’il est déjà incroyablement balèze, il est du genre à acheter trois armures : une à porter, une de rechange, et une de rechange pour celle de rechange. Comment Rista va-t-elle gérer un énergumène pareil ?

Studio : WHITE FOX (Steins;Gate 0, Goblin Slayer, Grimoire of Zero)

Points forts : Cautious Hero nous embarque dans une comédie très rafraîchissante grâce à un humour désopilant et des personnages tout simplement géniaux. La relation entre Rista et Seiya est une des plus marrantes qu’on ait pu voir, il est impossible s’en lasser ! Et malgré l’ambiance légère dans laquelle nous plonge la série, l’enjeu est bien réel. Des fous rires assurés donc, mais également un dénouement fort en émotions…

L’animation, portée par la réalisation de Masayuki Sakoi (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online), est très sympa. Les personnages sont designés par Mai Toda (Girl’s Last Tour) et la musique, qui est composée par Yoshiaki Fujisawa (Gate, ORESUKI Are you the only who loves me?, Dimension W), ajoute une plus-value incontestable en se calant parfaitement sur le rythme de la série !

2. BOFURI: Je suis pas venue ici pour souffrir alors j’ai tout mis en défense.

La joueuse la plus mignonne du monde des VRMMO commence son aventure zéro dégât !

Synopsis : Sur les conseils de son amie Sally, Maple commence à jouer au nouveau VRMMO « NewWorld Online ». Comme elle n’a aucune expérience avec ce genre de jeu et qu’elle est terrifiée à l'idée d'avoir mal en prenant des dégâts, elle décide de mettre tous ses points de compétence de départ en défense et de faire du bouclier son arme de prédilection.

Studio : SILVER LINK (Mitsuboshi Colors, Wise Man’s Grandchild, Chaos Dragon)

Points forts : BOFURI est un isekai où l’on trouve un concept original grâce à une héroïne hors du commun (vraiment, elle ne réfléchit pas du tout comme les personnages que l’on voit généralement dans ce genre de série), une animation de qualité, de beaux combats et des personnages super attachants. Si vous hésitez encore, on vous conseille d’aller jeter un œil sur nos 5 raisons de découvrir BOFURI !

À la réalisation, on retrouve Shin Onuma (Ef : A Tale of Memories, Death March to the Parallel World Rhapsody, Fate/kaleid liner Prisma Illya) et Mirai Minato (Masamune-kun's Revenge, Fate/kaleid liner Prisma Illya) qui ont déjà fait équipe sur plusieurs projets au sein de SILVER LINK. Le character designer, Kazuya Hirata, fait également partie des collaborateurs fréquents du studio. Il effectue ici un travail génial avec un trait soigné. Et la série bénéficie également de superbes effets visuels, avec des décors enchanteurs et des monstres à abattre impressionnants !

3. Grimgar, le monde des cendres et de fantaisie

Combattre des gobelins pour amasser des pièces d’or et affûter ses compétences, ça vous tente ?

Synopsis : Haruhito se réveille un jour dans un monde fantaisiste qui lui est totalement inconnu, sans souvenirs de sa vie antérieure. À ses côtés, d’autres hommes et femmes qu’il ne connaît pas sont dans la même situation. Tous sont accueillis par Britney, un homme à l’allure loufoque qui leur explique brièvement le fonctionnement du monde dans lequel ils ont atterris. Semblable à un jeu vidéo, ce monde est appelé « Grimgar ». Haruhito comprend très vite qu’il va devoir s’allier à d’autres jeunes et développer de nouvelles aptitudes s’il veut survivre dans ce milieu hostile.

Studio : A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama: Love Is War, Anohana)

Points forts : Grimgar nous fait voyager dans des décors enchanteurs aux couleurs pastel. À travers une animation de qualité et grâce à des personnages au développement très intéressant, on a droit à des moments forts en émotion et de belles leçons de vie. C'est très reposant à regarder, tout en ne manquant pas de rebondissements !

Basée sur le manga original d’Ao Jūmonji, la série Grimgar est réalisée, scénarisée et composée par Ryosuke Nakamura, qui a notamment travaillé sur le film Psychic School Wars. Les chara-design sont eux pris en charge par Mieko Hosoi, qui tenait le même rôle sur le film Fate/Grand Order The Movie Divine Realm of the Round Table: Camelot, et la musique qui accompagne le tout est composée R.O.N, dont vous avez peut-être déjà entendu parlé pour être à l’origine de la bande-son de Kuroko’s Basketball. Quant aux superbes décors dans lesquels évoluent les personnages de la série, ils sont le fruit du travail de l’Atelier BWCA (dont les membres ont aussi fait les décors de Black Lagoon, Hunter x Hunter (2011) ou encore Mob Psycho 100) et Anihouse Sun.

4. Infinite Dendrogram

Un ado commence son aventure dans un jeu vidéo qui réunit toutes les meilleures avancées technologiques… et où les PNJ meurent pour de vrai.

Synopsis : Nous sommes en 2043. Reiji vient de finir ses examens d’entrée à l’université et peut enfin jouer à « Infinite Dendrogram », le nouveau jeu full-dive VRMMO que son frère lui a conseillé pendant des mois. Ce jeu, d’un réalisme hors du commun, a pour particularité de simuler les cinq sens et d’offrir un nombre infini de possibilités à chaque joueur. Et grâce à un système unique appelé « Embryo », les joueurs peuvent acquérir diverses compétences en fonction de leur personnalité. Reiji commence son aventure dans cet incroyable monde où il a tout à découvrir. Mais ce faisant, il réalise que le jeu cache de bien sombres secrets…

Studio : NAZ (ID: INVADED, Hamatora, DRAMAtical Murder)

Points forts : L’univers du jeu nous fait complètement voyager. Les décors sont si beaux et détaillés qu’on s’y croirait presque… ou plutôt, qu’on aimerait pouvoir jouer au jeu nous aussi ! En suivant les péripéties de Reiji, on entre dans un monde où le réel (les joueurs ont réellement faim, par exemple) côtoie le surnaturel (comme de féroces monstres géants qu’on n’a pas vraiment envie de croiser). Ce savant mélange donne une dimension très agréable à la série.

Cet anime est une adaptation du manga éponyme de Sakon Kaidô. Réalisé par Tomoki Kobayashi (Akame ga KILL!), il a connu un grand succès dès sa sortie. Le scénario et la composition de la série sont faits par Yuichirou Momose (Africa Salaryman) et les chara-design par Masahiko Nakata (Utawarerumono et Tears to Tiara).

5. Knight’s & magic

Prêts à suivre un protagoniste hyper attachant dans des combats de robots d’anthologie ?

Synopsis : Un jeune fan de mecha du nom de Tsubasa Kurata décède dans un accident de voiture. Son âme se réincarne dans monde médiéval où il répond désormais au nom d’Ernesti Echevalier. Dans cette dimension alternative, de puissants robots appelés Silhouette Knights sont utilisés pour combattre d'horribles bêtes démoniaques. Ernesti commence alors à construire le robot idéal, en se servant de ses abondantes connaissances sur les mecha et de son talent de programmeur. Son ambition pourra-t-elle sauver ce monde dont il ignorait jusque-là l’existence ?

Studio : 8 bit (Je la vois déjà en haut de l’affiche, Stars Align, Rewrite)

Points forts : Knight’s & magic est un isekai fantasy avec de beaux décors et un scénario bien ficelé qui permet un pur moment d’évasion. Pour les fans de robots géants et des combats qu’ils peuvent se livrer entre eux, c’est un vrai régal !

La série est adaptée du manga éponyme écrit Hisago Amazake-no et illustré par Kurogin. Elle est réalisée par Yusuke Yamamoto (Je la vois déjà en haut de l’affiche) et on retrouve pour la composition Michiko Yokote, le célèbre scénariste de Bleach, Gintama, et de plusieurs épisodes de Naruto et Cowboy Bepop. Une pointure dans le domaine, donc !

Alors, ça en fait du choix, non ? Peu importe lesquels vous choisirez de découvrir, tous ces isekai sont parfaits pour se détendre et passer un bon moment loin des tracas quotidiens !

Ah oui, on rappelle aussi qu’un nouvel isekai arrive cette année sur notre plateforme ! Si vous avez loupé l’info, c’est une nouvelle co-production Funimation qu’on vous présente juste ici : By the Grace of the Gods bientôt sur Wakanim !

On vous souhaite un bon visionnage !

Par Victoria Langeard

©Sakon Kaidou, HOBBY JAPAN/ID PRODUCT COMMITTEE ©2020 Yuumikan・Koin/KADOKAWA/Bofuri Project © 2016 Ao Jumonji, OVERLAP/ Grimgar, Ashes and Illusions Project All Rights Reserved. © Hisago Amazake-no・SHUFUNOTOMO/Knight’s & Magic ProjectAll Rights Reserved. ©Light Tuchihi,Saori Toyota/KADOKAWA/ShinchoYusha Partners