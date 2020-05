Gleipnir : il l'a dans la peau !

Partager

La série Gleipnir, qui a rencontré un franc succès dès le début de sa diffusion, est adaptée du manga éponyme de Sun Takeda. Mangaka très réputé au Japon, Takeda nous offre une histoire à la fois perturbante et captivante… et ce notamment grâce à la relation singulière entre ses deux protagonistes !

Claire Aoki et Shûichi Kagaya

L’histoire



Shûichi Kagaya est, en apparence, un lycéen de terminale tout ce qu’il y a de plus normal. Mais derrière ses airs de garçon banal se cache en réalité un lourd secret…

Shûichi s’est un jour retrouvé, sans savoir pourquoi, avec l’étonnante capacité de se transformer en monstre. Un corps velu, des griffes acérées, un revolver à la ceinture… voilà à quoi le jeune homme ressemble lorsqu'il se métamorphose : une énorme peluche ressemblant à une mascotte de chien rapiécée.

Shûichi

C’est ainsi qu’il fait la rencontre de Claire, une mystérieuse jeune fille qui étudie en seconde dans le même lycée que lui. Elle connaît son secret et pourtant, cela ne semble pas l'effrayer. Elle est comme attirée par son pouvoir, et a l’air d’en savoir plus que lui sur cet étrange phénomène qui serait lié à des petites médailles dorées…

Mais voilà qu'ils se font attaquer par un autre monstre possédant le même pouvoir de transformation que Shûichi. Pour survivre, il leur faut répliquer rapidement. La jeune fille découvre alors que la mascotte possède une fermeture éclair dans le dos… et décide d'entrer à l’intérieur !

La rencontre

Shûichi et Claire, duo inattendu et très prometteur



Maintenant qu’on sait de quoi on parle, on va analyser plus en détails les rapports entre Shûichi et Claire… car ils sont loin d’être ordinaires.

Tout d’abord, il est important de savoir que c’est Claire qui tient la position ascendante de cette relation : elle connaît le secret de Shûichi et n’a aucun scrupule à lui faire du chantage pour parvenir à ses fins. La jeune fille a pour objectif de retrouver sa sœur aînée, disparue depuis la mort de leurs parents. Et elle compte bien se servir des nouveaux pouvoirs de Shûichi pour y arriver. En plus de ça, Claire sait comment user de son charme pour amadouer l’adolescent. Provocatrice et peu sensible au concept de pudeur, elle le mène par le bout du nez.

Claire

Shûichi, lui, serait donc plutôt en position de suiveur. Il n’a pas un caractère aussi fort que Claire, et le fait qu’il rechigne à se servir de ses aptitudes fraîchement acquises en dit long sur ses intentions : malgré l’instinct de bête sauvage qui sommeille en lui depuis qu’il a développé ses nouveaux pouvoirs, il fait tout pour étouffer ses pulsions et rester fidèle à son caractère d’humain.

De surcroît, il est tout à fait incapable de se servir de la puissance qu’il renferme sous son costume de mascotte. Claire s’en rend compte rapidement. Lorsqu’elle entre en lui, c’est elle qui dirige ses mouvements, et même si lui aussi peut bouger, elle garde le dessus sans difficultés.

Claire à l'intérieur de la mascotte



Même à l’intérieur du monstre donc, c’est elle qui pilote le duo. Alors que Shûichi évite de faire face à sa puissance extraordinaire, cherchant à tout prix à la contenir, Claire veut l’exploiter à fond. Et le fait qu’il soit contre la violence (sans parler de l’idée de tuer quelqu’un de ses mains) n’empêche pas la jeune fille d’agir à sa guise.

Aux premiers abords, ces deux-là ne sont donc pas du tout faits pour s’entendre. Shûichi a toutes les raisons du monde de détester Claire, qui n’hésite pas à le manipuler, tandis que la jeune fille pourrait sans problèmes continuer à le traiter comme un moins que rien. Mais ce n’est pas le cas, bien au contraire ; au fil de leurs mésaventures, leur lien se resserre. Une forte amitié est en train de naître entre les deux protagonistes, et elle s’explique plutôt facilement.



Comme une étrange sensation...

En effet, lorsque Claire est à l’intérieur de Shûichi, tous deux peuvent ressentir les émotions de l’autre. Quand elle entre dans la mascotte pour la première fois, ils en font l’expérience immédiatement. Comme un écho à un passé douloureux et larmoyant, la haine et la tristesse de Claire résonne chez le jeune homme.

À contrario, l’adolescente peut ressentir la nervosité et la colère de Shûichi, et se rendre compte qu’il ne mesure véritablement pas l’ampleur de sa force. Pour l’un comme l’autre, ils sont comme deux livres ouverts, incapables de cacher ce qu’ils renferment. Lorsque Claire est à l’intérieur de Shûichi, leurs pensées et la logique de leurs agissements n’ont donc plus de secrets ; ils ne forment plus qu’un.

Le sentiment d’amitié naît généralement de la faculté qu’on possède, en tant qu’humains, à apprendre à se connaître et se comprendre. Il n’est donc pas étonnant que malgré leur disparité de caractère, Claire et Shûichi parviennent à développer ce genre de relation. Ils sont différents, mais se comprennent. C’est ce qui fait leur force.

Et cette force, ils vont en avoir besoin. Désormais, ils doivent faire face à des menaces bien plus importantes que leurs simples désaccords. Les monstres rôdent dans leur ville, à la recherche de ces mystérieuses médailles dorées, et le danger semble tapit à chaque coin d’ombre… De beaux combats, servis avec une excellente animation et empreints d’une férocité sans borne, sont à venir. Une chose est sûre, on va se régaler !

Un petit mot sur l’équipe en charge de la série



L’adaptation de Gleipnir est réalisée par Kazuhiro Yoneda (Yona of the Dawn). Le scénario et la composition de la série sont le fruit du travail de Shinichi Inotsume, connu pour avoir composé Gangsta et scénarisé de nombreux épisodes de Jojo’s Bizarre Adventure, ainsi que l’anime PERSONA 5 the Animation. A ses côtés, d’autres scénaristes ont mis la main à la pâte, notamment Natsuko Takahashi (Bleach, The Prince of Tennis, D.Gray-Man), Masahiro Okubo (Bleach, Boruto) ou encore Rinrin.

Le chara-design, fidèle au manga original, est fait par Takahiro Kishida (Haikyû !!, Puella Magi Madoka Magica, Durarara!!) et la musique est composée par Ryōhei Sataka. Enfin, le studio en charge de la production de l’animation, PINE JAM (Just Because! et Gamers!), réalise un travail très soigné, résultant en des scènes de combat incroyables.

Premier combat pour Shûichi et Claire

Alors, prêts à rejoindre Shûichi et Claire dans une bataille de monstres effarante ? Attachez vos ceintures (et remontez vos fermetures éclair) ; la série n’a pas fini de nous surprendre !

Par Victoria Langeard

©Sun Takeda, KODANSHA/ “Gleipnir” Production Committee.