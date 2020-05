AnimeTaSemaine : des séries pour vous faire frissonner !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on vous propose des anime aux intrigues angoissantes avec D. Gray-Man Hallow, The Promised Neverland et Jigoku Shoujo Yoinotogi !

D. Gray-Man Hallow

Studio : TMS Entertainment (Fruits Basket, All Out!!, Yowamushi Pedal)

L’intrigue en une phrase :

Allen Walker, exorciste de la Congrégation de l’Ombre, parcourt le monde pour éliminer les Akuma, des monstres créés, grâce aux âmes des morts et aux corps de leurs proches, par le mystérieux Compte Millénaire...

Pourquoi on recommande ?

Suite du très grand classique D. Gray-Man, l'anime D. Gray-Man Hallow nous replonge aux côtés d’Allen et ses amis dans une intrigue pleine de suspens et de superbes combats. On retrouve de super personnages (Timcanpy, Lenalee, Kanda et Lavi nous avaient bien manqué), une bande-son extra, le tout servi avec une animation moderne et soignée !

The Promised Neverland

Studio : CloverWorks (Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, The Millionaire Detective – Balance: UNLIMITED)

L’intrigue en une phrase :

Gracefield House est un orphelinat unique en son genre où s’épanouissent trente-huit frères et sœurs sans liens de sang, élevés par une femme qu’ils appellent Maman... mais Emma, Norman et Ray, les trois jeunes les plus âgés de la maison, vont brutalement prendre conscience que cette tranquillité cache un avenir bien plus qu’incertain pour les enfants.

Pourquoi on recommande ?

Parce que c’est tout simplement un chef d’œuvre où frissons et émotions fortes sont garanties. Le scénario est d’une justesse sans faille, les personnages attachants au possible et l’animation de grande qualité. On préfère vous le dire ; si vous n’avez toujours pas vu The Promised Neverland, il est grand temps de s’y mettre. P-S : la saison 2 est pour janvier !

Jigoku Shoujo Yoinotogi

Studio : Studio DEEN (Fate/stay night, Sorcerous Stabber Orphen, Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation)

L’intrigue en une phrase :

Chaque soir, à minuit tapante, le site internet « Jigoku Tsushin » s’active et donne la possibilité à n’importe qui de réclamer vengeance en invoquant la fille des enfers, Jigoku Shoujo.

Pourquoi on recommande ?

Parce que cette série réunit horreur, surnaturel et mystère aux côtés de personnages qui savent attiser la curiosité, en particulier la mystérieuse fille des enfers. Le scénario, bien pensé, met en avant une trame des plus intrigantes. En plus, la bande-son nous permet d’entrer facilement dans l’ambiance !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard