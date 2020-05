De jolies figurines de Yuki et Kyô Sôma de Fruits Basket !

Partager

Vous connaissez forcément Fruits Basket, la super série du studio TMS Entertainment (D. Gray-Man Hallow, Orange, All Out!!) ! On y suit les péripéties de Tohru, une jeune fille joviale réalisant les tâches ménagères pour le compte de la famille Sôma, qui l'a recueillie suite au décès de sa mère. Or, Tohru va vite réaliser qu'elle côtoie une famille dont tous les membres sont maudits...

Voici donc deux jolies figurines de Yuki et Kyô Sôma, qui posent avec leur animal du zodiaque !

Yuki Sôma

Yuki, frère cadet de la famille Sôma, est le rat du zodiaque chinois. Souvent surnommé « prince » par ses camarades de classe, Yuki est décrit comme un jeune homme attrayant, réservé et pourvu de nombreux admirateurs (il a même un fan club, c’est dire). Même si on lui connaît de sérieux problèmes d’estime de soi, en raison d’une enfance compliquée et d’un sentiment quasi-permanent d’isolement, Yuki fait des efforts pour aller mieux et s’ouvrir aux autres au fur et à mesure que l’histoire avance.

Il est représenté, dans cette figurine aux nuances de bleu et de gris, avec un beau sourire et une pose confiante. Et le rat qui se tient à ses côtés est juste trop mignon !

Envie d'aller jeter un oeil à la figurine de Yuki ?

Kyô Sôma

Kyô est maudit par l'esprit du chat, un animal qui aurait fait partie du zodiaque chinois si le rat ne l'avait pas incité à rater la cérémonie. La vraie forme de Kyô (un monstre grotesque et nauséabond) ne l’empêche pas cependant d’être très charismatique quand il reste humain. Réputé pour avoir le sang chaud et la fâcheuse tendance à s’énerver facilement, le rouquin de la famille Sôma n’a pas eu un quotidien facile jusqu’à sa rencontre avec Tohru.

Il est représenté dans une position assise, comme Yuki, mais a un regard bien plus grave. Ses sourcils froncés font écho à son caractère impétueux. Sa main sur son col laisse entrevoir un joli tee-shirt jaune canari et ses chaussures, assortis à ses cheveux légèrement ébouriffés, ajoutent encore plus de couleurs à l’ensemble. Il porte également son bracelet Juzu. Quant au chat qui accompagne Kyô, il semble un tantinet énervé… et pourtant, on a quand même envie de le prendre dans nos bras pour lui faire des câlins !

Envie d'aller jeter un oeil à la figurine de Kyô ?

Hautes de 11,5 centimètres (échelle 1/8), les figurines bénéficient d’un joli travail de coloration et d’un bon nombre de détails, des plis des tenues aux yeux pétillants des deux garçons. La figurine de Yuki sortira en octobre 2020 et celle de Kyô en décembre 2020, mais elles sont toutes deux d’ores et déjà disponibles à la réservation !

Alors, qu’est-ce que vous en pensez ? Nous, on les ajouterait bien à notre collection… N’hésitez pas à laisser vos impressions en commentaires !

Par Victoria Langeard

© NATSUKI TAKAYA.HAKUSENSHA/FRUITS BASKET PROJECT